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Россия совершила более 34 тысяч военных преступлений с начала полномасштабного вторжения, - Офис ГПУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила 34 441 преступление агрессии и военное преступление против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генерального прокурора.

Так, из 34 441 факта 33 162 – о нарушении законов и обычаев войны; 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны; 30 – пропаганда войны; 1176 – прочие.

Также зафиксировано 15807 преступлений против национальной безопасности. Из них 10 957 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; 1702 – государственная измена; 2 364 – коллаборационная деятельность; 181 – пособничество государству-агрессору; 64 – диверсии; 539 – другие.

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40 міліонів нас тут проживало? Так от стільки злочинів і було скоєно цією федерацією
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18.09.2022 00:25 Ответить
Документи роблять з дублікатами ? Куди ідуть дублікати ?

а то зараз ********* ( за великі гроши) , як вже було неодноразово ‼️‼️
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18.09.2022 00:47 Ответить
Дублікати передавати Британії під розпис . І хай вони їх бережуть
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18.09.2022 00:48 Ответить
 
 