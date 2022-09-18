Россия совершила более 34 тысяч военных преступлений с начала полномасштабного вторжения, - Офис ГПУ

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация совершила 34 441 преступление агрессии и военное преступление против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генерального прокурора.

Так, из 34 441 факта 33 162 – о нарушении законов и обычаев войны; 73 – планирование, подготовка или развязывание и ведение агрессивной войны; 30 – пропаганда войны; 1176 – прочие.

Также зафиксировано 15807 преступлений против национальной безопасности. Из них 10 957 - относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; 1702 – государственная измена; 2 364 – коллаборационная деятельность; 181 – пособничество государству-агрессору; 64 – диверсии; 539 – другие.

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