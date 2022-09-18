Украина обязательно вернется в Херсон, Бердянск и все оккупированные города, - Зеленский
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Украина обязательно вернется во все оккупированные Россией города, в частности, в Херсон и Бердянск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что 17 сентября в нескольких наших городах должны отмечаться их дни. В частности, в Херсоне и Бердянске, которые пока остаются под контролем захватчиков.
"Пока. Какие бы силы оккупанты ни тратили на них и что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину. И ни минуты мы о них не забываем и обязательно вернемся", - подчеркнул Зеленский.
Президент также рассказал, что освобожденные районы Харьковской области возвращаются к жизни: доставляются продукты и лекарства; появляется энергообеспечение; привезены пенсии; возобновляется работа транспорта и железной дороги.
"Придет время - отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполе. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" – добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
сам в бій коника поведеш?
рот - то його робота.
а ви і правду думали не клована вибрали?
десь шось я пропустив...
а то у нас виходить що Суми ніхто не здав, всю північ, південь, ніхто не здавав
і вагнерівців ***** не здавали, АЗОВЦІВ з морпіхами, теж не здали
хто це так крепко впирався *********** оркам???
назвіть цих нездавальщиків
чи, млять, дивитеся в дзеркало та бачите зрадника???
чи може НЕ НА ЧАСІ????говорити про це???
бо вони всі, ****, досі у владі....
Вернулась шарманка, ночами рыдая
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