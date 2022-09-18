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Украина обязательно вернется в Херсон, Бердянск и все оккупированные города, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина обязательно вернется во все оккупированные Россией города, в частности, в Херсон и Бердянск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что 17 сентября в нескольких наших городах должны отмечаться их дни. В частности, в Херсоне и Бердянске, которые пока остаются под контролем захватчиков.

"Пока. Какие бы силы оккупанты ни тратили на них и что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину. И ни минуты мы о них не забываем и обязательно вернемся", - подчеркнул Зеленский.

Президент также рассказал, что освобожденные районы Харьковской области возвращаются к жизни: доставляются продукты и лекарства; появляется энергообеспечение; привезены пенсии; возобновляется работа транспорта и железной дороги.

"Придет время - отстроим и все, что разрушили оккупанты. И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и о Донецке, и о Луганске, и о Мариуполе. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит!" – добавил глава государства.

Также смотрите: В освобожденных районах Харьковщины найдены уже более десяти пыточных в разных городах и поселках, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Можна скільки завгодно знімати патріотичні відосіки, однак за розмінування Чонгару, за вилучені клістони у частинах ппо, за знищення ракетної програми, за продаж гуманітарки під час війни, за призначення рашистскою агентури на ключові для державної безпеки посади, за непідготовку до війни та ще за багато злочинів, цей бородатий вилупок має відповідати в суді.
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18.09.2022 07:55
+13
Це ті які ви "хероїчно здали" разом з-
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18.09.2022 07:31
+8
Досить вже обіцяти. Закрий рота.
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18.09.2022 07:13
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Правила форума Совет форумчан
закликун всім робити - самому ні....
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18.09.2022 06:46 Ответить
в мене є коник-поні - саме під тебе і треуголка...
сам в бій коника поведеш?
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18.09.2022 06:50 Ответить
Без тебе і зеленого шапіто.
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18.09.2022 07:05 Ответить
Досить вже обіцяти. Закрий рота.
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18.09.2022 07:13 Ответить
а він ніколи його не закрие.
рот - то його робота.
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18.09.2022 07:34 Ответить
Це ті які ви "хероїчно здали" разом з-
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18.09.2022 07:31 Ответить
Можна скільки завгодно знімати патріотичні відосіки, однак за розмінування Чонгару, за вилучені клістони у частинах ппо, за знищення ракетної програми, за продаж гуманітарки під час війни, за призначення рашистскою агентури на ключові для державної безпеки посади, за непідготовку до війни та ще за багато злочинів, цей бородатий вилупок має відповідати в суді.
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18.09.2022 07:55 Ответить
хлопці не смішить мене...
а ви і правду думали не клована вибрали?
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18.09.2022 08:01 Ответить
і пра лісапет вірили? і пра не ******* теж?
десь шось я пропустив...
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18.09.2022 08:09 Ответить
пропустили період з 25.03.1999 по 2019рік. , в який, власне, і стало можливим поява такого персонажа.
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18.09.2022 10:01 Ответить
Так і будемо гратися: Зеля буде щось здавати. а ЗСУ потім буде відбивати.
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18.09.2022 08:21 Ответить
ТВАРЮКА !!!! ЧИЇМИ ЖИТТЯМИ ТИ СОБРАВСЯ ВСЕ ЗВІЛЬНЯТИ ?? СВОЇМ , ДЕРЬМАКА , ВЕРЕЩАЛКИ , АГРОХІМІЇ ..... ???? ДЕ АЗОВЦІ , ЯКИХ ТИ ВІДДАЛО НА МУКИ ??? ЯК ТАМ " СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ ЧЕРЕЗ ПОЛОН """ ??
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18.09.2022 08:51 Ответить
Юг Украины сдал Оманский Осел с Елдаком, бакановым и верещюк согласно договорняка в Омане между патрушевым и бениным Нариком, Украина платит огромную цену за выбор ЗЕБыдла в 19 году!!!
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18.09.2022 10:31 Ответить
до повернення в Херсон та область дуже хочеться знати прізвища тих хто херсонщину здав
а то у нас виходить що Суми ніхто не здав, всю північ, південь, ніхто не здавав
і вагнерівців ***** не здавали, АЗОВЦІВ з морпіхами, теж не здали
хто це так крепко впирався *********** оркам???
назвіть цих нездавальщиків
чи, млять, дивитеся в дзеркало та бачите зрадника???
чи може НЕ НА ЧАСІ????говорити про це???
бо вони всі, ****, досі у владі....
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18.09.2022 10:41 Ответить
❤️
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18.09.2022 10:43 Ответить
Вернулась шарманка, о чём-то вздыхая
Вернулась шарманка, ночами рыдая
Страдает шарманка, стирая улыбки
Рыдает шарманка с душой первой скрипки
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18.09.2022 11:44 Ответить
👏👏👏🤣🤣🤣
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12.11.2022 20:03 Ответить
правильно. зрады нет.
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19.09.2022 04:22 Ответить
 
 