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Путин как лидер террористического государства подтвердил свой статус во всем мире, - представитель ГУР Юсов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Ракетные удары по ЗАЭС, Харьковской ТЭЦ, гидросооружениям в Кривом Роге – это прямой терроризм со стороны России и ее руководства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Генерального управления разведки Андрей Юсов в эфире телеканала Еспресо.

Он отметил, что заявления Путина – это важный аспект, потому что неотъемлемой составляющей террористической организации является взятие на себя ответственности за совершенное преступление.

"Путин, как лидер террористического государства, подтвердил на весь мир свой статус и сказал, что Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры, по энергетической инфраструктуре, по гражданским объектам. Чтобы в преддверии зимы оставить миллионы людей без света, без тепла, без транспортного сообщения, чтобы уничтожить возможность функционирования гражданской инфраструктуры Украины", - подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что у России давно нет должного количества высокоточного оружия. Агрессор стреляет по Украине ракетами класса "Х".

"Это устаревшие советские ракеты, в большинстве своем уничтожающие гражданскую инфраструктуру, как и комплексы С-300, которые должны работать как система ПВО, но используются по наземным целям. Оборонительным целям они почти не вредят, а гражданскую инфраструктуру уничтожают", - добавил разведчик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - поражение РФ, а не навешивание ярлыка государства-террориста, - Пентагон
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Топ комментарии
+24
Вчора слухав виступ Тайри у Вашингтоні. Вона переповіла свій діалог з одним росіянином у підвалі. "Знаєш, чому ми тебе катуємо?", - спитав він. "Тому що можете", - відповіла Тайра. ТОМУ ЩО ЦИВІЛІЗОВАНІ КРАЇНИ ДОЗВІЛЯЮТЬ РАШИСТАМ ЦЕ РОБИТИ.

Раби катують, тому що можуть. Бо війна дає їм можливості вперше в житті відчути себе "хазяїном". Війна для руських - єдиний спосіб самоствердження та вивільнення. У вбивствах та катуваннях розкривається увесь їх творчий потенціал. У вбивствах і катуваннях вивільняються роки їхнього страху перед господарями, які є рабами інших господарей і так до самої гори, яку займає людина, яка є боягузливим Верховним рабом Росії.

Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.

Сергей Высоцкий
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18.09.2022 07:27
+8
Якби у жителів росії були очі, вуха та мізки, якби вони в коротку хвилину між переглядом "переможного" телевізора і поїданням гнилого обіду дали собі працю замислитися, то обов'язково поцікавилися б - А як воно так виходить, що ми, великі і сильні, ми всіх уже перемогли, а зброю випрошуємо в Ірані, Китаї та Північній Кореї, а нашого Великого Вождя, перед яким тремтить твій світ, як пацана наставляє індійський прем'єр. Як воно так, адже ще 40-50 років тому ми ці країни навчали основ ********* життя і за вуха тягли з феодалізму до прогресу, а тепер вони навчають нас. Може, винен хтось, а...?
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18.09.2022 07:33
+8
Обрати наркошу-шизоїда, який ГАДИВ на Україну зі сцен 20 років, який відкрито продався мацквє у 1997-му, який рекламував януковоща(2 Майдани, один В КРОВІ!!!), який окупантові створив ідеальні умови, який внаглу, відверто у грубій, отруйній до блювоти душевної, формі "ат іміні України" ср@вся з державами, що Україні КОСМІЧНО допомагали й допомагають, який у перші дні свого вспливання з унітазу на крісло Гетьмана, смердів, що "міня ні звалі, зачєм мінє НАТО й ЄС", який ВСЕ створив для втрати боєздатності достойного рівня Війська, систематично висмикує від свого "початку" СПРАВЖНІХ стратегів-тактиків й керівників, - це хіба не ознака того, що в нас не тільки "Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.", а ще й ДЕГРАДОВАНЕ?...
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18.09.2022 09:44
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Правила форума Совет форумчан
Вчора слухав виступ Тайри у Вашингтоні. Вона переповіла свій діалог з одним росіянином у підвалі. "Знаєш, чому ми тебе катуємо?", - спитав він. "Тому що можете", - відповіла Тайра. ТОМУ ЩО ЦИВІЛІЗОВАНІ КРАЇНИ ДОЗВІЛЯЮТЬ РАШИСТАМ ЦЕ РОБИТИ.

Раби катують, тому що можуть. Бо війна дає їм можливості вперше в житті відчути себе "хазяїном". Війна для руських - єдиний спосіб самоствердження та вивільнення. У вбивствах та катуваннях розкривається увесь їх творчий потенціал. У вбивствах і катуваннях вивільняються роки їхнього страху перед господарями, які є рабами інших господарей і так до самої гори, яку займає людина, яка є боягузливим Верховним рабом Росії.

Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.

Сергей Высоцкий
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18.09.2022 07:27 Ответить
Обрати наркошу-шизоїда, який ГАДИВ на Україну зі сцен 20 років, який відкрито продався мацквє у 1997-му, який рекламував януковоща(2 Майдани, один В КРОВІ!!!), який окупантові створив ідеальні умови, який внаглу, відверто у грубій, отруйній до блювоти душевної, формі "ат іміні України" ср@вся з державами, що Україні КОСМІЧНО допомагали й допомагають, який у перші дні свого вспливання з унітазу на крісло Гетьмана, смердів, що "міня ні звалі, зачєм мінє НАТО й ЄС", який ВСЕ створив для втрати боєздатності достойного рівня Війська, систематично висмикує від свого "початку" СПРАВЖНІХ стратегів-тактиків й керівників, - це хіба не ознака того, що в нас не тільки "Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.", а ще й ДЕГРАДОВАНЕ?...
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18.09.2022 09:44 Ответить
Якби у жителів росії були очі, вуха та мізки, якби вони в коротку хвилину між переглядом "переможного" телевізора і поїданням гнилого обіду дали собі працю замислитися, то обов'язково поцікавилися б - А як воно так виходить, що ми, великі і сильні, ми всіх уже перемогли, а зброю випрошуємо в Ірані, Китаї та Північній Кореї, а нашого Великого Вождя, перед яким тремтить твій світ, як пацана наставляє індійський прем'єр. Як воно так, адже ще 40-50 років тому ми ці країни навчали основ ********* життя і за вуха тягли з феодалізму до прогресу, а тепер вони навчають нас. Може, винен хтось, а...?
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18.09.2022 07:33 Ответить
100%! Якби у жителів роSSії були очі, вуха та мізки.........
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18.09.2022 10:59 Ответить
Та що ти таке кажеш,Юсов? Он наприклад прем'єр-міністр індєйців хоче зрозуміти *****.
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18.09.2022 07:49 Ответить
Скоро ГУР як і Зеля буде випускати свої відосікі.
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18.09.2022 08:01 Ответить
Терміну "держава- терорист" ще не існує, потрібно його вводити.
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18.09.2022 09:48 Ответить
Та ніт! Ніззя цього визнавати! Бо як же ж кацапські бабосики?.. Нічого особистого, тільки бізнес!
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18.09.2022 09:53 Ответить
А почему молчит Гогилашвили, сожитель Буданова?
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18.09.2022 10:50 Ответить
Путаном руководит сатана..он сказал разорвать Украину...***,вы будете факты смотреть???.https://youtu.be/AA4VCk22t88
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18.09.2022 12:46 Ответить
 
 