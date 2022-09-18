ВСУ отбили атаки оккупантов вблизи шести населенных пунктов, на Авдеевском направлении враг несет значительные потери, - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино. В частности, на Авдеевском направлении ВСУ наносят врагу значительные потери.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 18.09.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Враг продолжает обстреливать дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, в нарушение норм Международного гуманитарного права, а также законов и обычаев ведения войны.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двуречная, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев. Враг ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

на Северском направлении – в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;

на Харьковском направлении, в том числе и с территории Российской Федерации, – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;

на Краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спорное и Веселое;

на Бахмутском направлении – Раздольевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опросное и Красногоровка;

и Запорожском направлениях – Каменское, Степное, Орехов, Гуляпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка Новоселка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

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На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневое влияние испытали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Благодатовка, Широкое, Партизанское, Терновые Поды, Лиманы, Мирное и Таврическое.

На временно захваченной территории Херсонской области оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения. Так, поступает информация о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке. В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций.

По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию.

Значительные потери терпят оккупанты при попытках штурма Сил обороны на Авдеевском направлении. По имеющейся информации, в медицинские учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск. Оккупационные власти любым способом пытаются восстановить боеспособность понесших потери подразделений.

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За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

За сутки украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили пять БпЛА и один вертолет Ка-52 врага.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. Потери врага пока уточняются.