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Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые находятся вокруг Лимана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", - отметили аналитики.

В ISW указывают, что силы РФ в Лимане все еще состоят в значительной степени из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", – добавили в Институте изучения войны.
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Топ комментарии
+40
Якщо підкріплення рашистом немає, то наші точно їх там оточать. Здихайте суки рашiстьки.
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18.09.2022 07:41
+23
Там соснові ліси і Сіверський Донець. Можна і тут було б застосувати тактику просочування малих маневрених груп в глибину оборони противника та ударів по тилам, з подальшим виходом на Зарічне і Кремінну. У разі успіху під Кремінною наступні удари завдавати на Сватове з Кремінної і з плацдарму у Боровій. Допоміжний удар-з півночі, з Куп'янська на Нижню Дуванку...Звісно, ГШ і ОУВ видніше...
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18.09.2022 07:47
+15
Так ЗСУ і займають лісову частину. Якщо Лиман звільнити, багато варіантів подальшому розвитку дій. Так,штабу видніше,лиш би оп не заважав
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18.09.2022 09:18
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Якщо підкріплення рашистом немає, то наші точно їх там оточать. Здихайте суки рашiстьки.
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18.09.2022 07:41 Ответить
Це дивитися якої якості це підкріплення
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18.09.2022 11:36 Ответить
Там соснові ліси і Сіверський Донець. Можна і тут було б застосувати тактику просочування малих маневрених груп в глибину оборони противника та ударів по тилам, з подальшим виходом на Зарічне і Кремінну. У разі успіху під Кремінною наступні удари завдавати на Сватове з Кремінної і з плацдарму у Боровій. Допоміжний удар-з півночі, з Куп'янська на Нижню Дуванку...Звісно, ГШ і ОУВ видніше...
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18.09.2022 07:47 Ответить
Так ЗСУ і займають лісову частину. Якщо Лиман звільнити, багато варіантів подальшому розвитку дій. Так,штабу видніше,лиш би оп не заважав
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18.09.2022 09:18 Ответить
Опа біснується, вже й військових хочуть розколоти, Залужний реальний конкурент для боневтіка на наступних виборах, тому його будуть зливати і всі лаври за минулі звитяги і майбутні(надіюсь, що такі будуть) віддаватимуть кому завгодно тільки б не главі генштабу.
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18.09.2022 10:22 Ответить
Залужний командир,але не політик. Його рейтинг як Визволителя високий, а не як політичного діяча. Зе ніколи не зрозуміти різницю між посадами Батьківщину захищати на полі бою і Україну на політичному відношенні.
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18.09.2022 10:28 Ответить
Якщо Залужний чи хтось із проукраїнських військових не підуть в політику, шанс для України буде змарновано. Ця зелена бодяга тягтиметься десятиліття.
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18.09.2022 10:46 Ответить
Якщо українці нічому не навчилися з зеболотом,то....
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18.09.2022 12:27 Ответить
Тю , а я думав що Петро конкурент
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18.09.2022 11:21 Ответить
Порох з Залужним, на мою скромну думку, однодумці а не суперники, міг би бути супер тандем, де Залужний-президент а Порох-прем"єр. Ну а шмаркля разом зі всякими дєрмаками на нарах!
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18.09.2022 17:36 Ответить
Ні Порох не поступиться президентством гординя не даст
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18.09.2022 17:45 Ответить
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19.09.2022 02:19 Ответить
Та хоч так - все одно краще ніж клоун президент з кремлівською агентурою.
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19.09.2022 02:18 Ответить
Що клоун , що шоколадний один одного варт . Їх до влади більш не потрібно допускати як би їхні боти за них очелла не рвали . Є багато людей більше відданішіх Україні ніж клоун і олігарх
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19.09.2022 05:52 Ответить
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19.09.2022 14:14 Ответить
А що таке "втома від наступу", тобі відомо? Вдарили обмеженими силами і люди просто "видихлися" за кілька днів Я знав це з самого початку і думав - коли саме ця "втома" настане? А ввести в бій резерви (які замінили-б війска наступу) не змогли, або не захотіли Або їх просто не мали Тепер закріпилися на рубежах, підтягують логістику, поповнюють запаси
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18.09.2022 09:58 Ответить
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18.09.2022 09:32 Ответить
Саме по собі взяття Лиману докорінно не змінить ситуацію на цьому напрямку. Судячи по інформації, що гуляє в інтернеті, у кацапів в обороні у Лимані 2-3 роти. Ну відійдуть вони до Япмоля, на крайняк - кинуть залишки техніки і уйдуть лісами на Сватове чи Кримінну. А далі перспектива у наших - ще пару тижнів штурмувати Ямпіль...
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18.09.2022 11:13 Ответить
Або перенести удар на інший напрямок...

А де саме - най си гадають!
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18.09.2022 15:39 Ответить
До drowsy_cat
Так, але на десятиліття ніяк не можна. Наступною після нинішньої має бути влада справжніх
патріотів, державників і фахівців. З урахуванням зменшення населення до війни, великої
еміграції зараз, примусового переселення на росію, викрадення українських дітей, відбудова
буде надто складною справою. Уряду популістів і потенційних зрадників Україна не переживе.
Колишній глава МЗС Румунії вже заявив, що Україна має віддати Румунії, Угорщині, Польщі
та росії частини своєї території. Звичайно, так хотілось би росії. У Європі теж є прихильники
такої перспективи для України, але вони сьогодні не визначають європейської політики.
Поки що. Поки Україна бореться. Слава Україні!
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18.09.2022 16:54 Ответить
Здається, форсування Сіверського Дінця, з визволенням села Озерного, 4 вересня, відіграло свою роль в Балаклійській операції. Зараз з'явились повідомлення про те, що орки окопуються по лінії Сватове-Кремінна (річка Красна). Отже, ефективнішим міг би бути удар з боку Куп'янська північніше Сватового, в обхід цієї лінії та зруйнованого Сіверськодонецька.
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18.09.2022 21:58 Ответить
А если еще немного выше?) И зайти им сверху в тыл?)
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19.09.2022 03:16 Ответить
Кацапів у полон , потім концтабір - роботи по прибиранню міст після рашистських обстрілів
і обмін.
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19.09.2022 02:16 Ответить
 
 