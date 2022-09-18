Украинские войска расширяют позиции и могут окружить удерживаемые вокруг Лимана российские силы, - ISW
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Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец. ВСУ могут оцепить российские войска, которые находятся вокруг Лимана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
"Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана непригодными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку", - отметили аналитики.
В ISW указывают, что силы РФ в Лимане все еще состоят в значительной степени из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, разгромленных во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
"Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест", – добавили в Институте изучения войны.
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А де саме - най си гадають!
Так, але на десятиліття ніяк не можна. Наступною після нинішньої має бути влада справжніх
патріотів, державників і фахівців. З урахуванням зменшення населення до війни, великої
еміграції зараз, примусового переселення на росію, викрадення українських дітей, відбудова
буде надто складною справою. Уряду популістів і потенційних зрадників Україна не переживе.
Колишній глава МЗС Румунії вже заявив, що Україна має віддати Румунії, Угорщині, Польщі
та росії частини своєї території. Звичайно, так хотілось би росії. У Європі теж є прихильники
такої перспективи для України, але вони сьогодні не визначають європейської політики.
Поки що. Поки Україна бореться. Слава Україні!
і обмін.