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Российские подразделения потеряли половину военных и более 200 единиц техники при отступлении с Харьковщины, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,воїн,захисник,піхота

Во время отступления оккупантов из Харьковской области российские подразделения потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию", – сообщили в Генштабе.

Читайте: ВСУ отбили атаки оккупантов вблизи шести населенных пунктов, на Авдеевском направлении враг несет значительные потери, - Генштаб
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Топ комментарии
+23
Ця бурятська 64 бригада вбивць Б гвалтівників і мародерів відома звірствами в Бучі.Весною їм пощипаним добряче вдалось здриснути з-під Столиці,та карма дістала тих покидьків на Слобожанщині.
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18.09.2022 08:33
+15
Просто Кремль решил присоединиться к Рамштайн-5 и проспонсировать техникой ВСУ.
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18.09.2022 08:19
+11
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18.09.2022 09:51
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Просто Кремль решил присоединиться к Рамштайн-5 и проспонсировать техникой ВСУ.
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18.09.2022 08:19 Ответить
Судячи по нашим офіційним цифрам від Генштабу ЗСУ, загальні втрати орків від 1 вересня до сьогодні більше 2000 вбитими (тобто поранених теоретично може бути 4000-6000), кілька сотень полонених, більше 200 одиниць бронетехніки неушкодженої і стільки ж пошкодженої, але ремонтопридатної взято трофеями, кількість повністю знищеної ворожої техніки не підлягає обліку на даний момент. Тобто практично знищено цілу дивізію орків, як я розумію.
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18.09.2022 12:13 Ответить
Ця бурятська 64 бригада вбивць Б гвалтівників і мародерів відома звірствами в Бучі.Весною їм пощипаним добряче вдалось здриснути з-під Столиці,та карма дістала тих покидьків на Слобожанщині.
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18.09.2022 08:33 Ответить
Втратили-втратили, багато втратили а всеодно лізуть наче зомбаки!
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18.09.2022 09:06 Ответить
На Кубані орки проти ЗСУ вже будуть на тачанках воювати.
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18.09.2022 12:03 Ответить
Ну, батько Махно, тоже воевал на тачанках...
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18.09.2022 17:09 Ответить
по ватних передачах розказують байку про контрвідхід орків ...
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18.09.2022 09:33 Ответить
Стільки техніки нам навіть німеччина не постачала.
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18.09.2022 09:36 Ответить
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18.09.2022 09:51 Ответить
Вопрос только, почему им из окружения в Изюме дали выйти. Не успели замкнуть кольцо, или договорняк за сдачу кацапами без боя северо- востока Харьковской области.
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18.09.2022 14:41 Ответить
касапе, дурнику, це був не "вихід" орків з оточення, а панічна ВТЕЧА, кинувши важку техніку, хто на чому, на вантажівках, віджатих легковушках і навіть велосипедах, рюZьке вітязєв банально неможливо було наздогнати.)))
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18.09.2022 23:18 Ответить
В Изюме мог быть котел для 1-й танковой армии, и наши репортеры целый день об этом трещали, а потом оказалось, что котла не произошло, кацапы и большинство техники вышли, но и севернее Харькова (Казачья Лопань и т.п.) рашисты свалили без сопротивления. И да, я такой же кацап как и ты.
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19.09.2022 17:41 Ответить
террорист Гиркин, хоть и гондон, но пизидт без прикрас как есть об "успехах" "второй" армии
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19.09.2022 17:43 Ответить
Іди, спитай у нашіх бійців, як цапи Купʼянск та Ізюм без бою залишили.
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18.09.2022 23:52 Ответить
Не просто 64 бригада, а "гвардійська"!
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18.09.2022 23:50 Ответить
 
 