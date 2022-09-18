Российские подразделения потеряли половину военных и более 200 единиц техники при отступлении с Харьковщины, - Генштаб
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Во время отступления оккупантов из Харьковской области российские подразделения потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"По уточненной информации, при отступлении оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота вооруженных сил Российской Федерации потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.
Кроме того, 64-я отдельная мотострелковая бригада Восточного военного округа потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях. Технику бригады передают подразделениям пограничной службы ФСБ Российской Федерации, а воинскую часть готовят к расформированию", – сообщили в Генштабе.
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