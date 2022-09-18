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Украина получает все больше современного оружия, - глава Военного комитета НАТО Бауэр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,допомога,боєприпаси

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Украину передается все больше нового современного оружия.

Об этом он заявил в Таллине журналистам на конференции командующих вооруженными силами Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь, но страны НАТО самостоятельно оказывают Украине военную помощь, в том числе поставки вооружений. Таким образом, в Украину попадает все больше нового оружия", - заявил он.

По словам адмирала, на встрече рассматривался вопрос поддержки Украины, а также повышение эффективности обороны восточного крыла НАТО.

Бауэр сказал, что впервые на конференцию были приглашены Финляндия и Швеция, которые, хоть и не являются членами союза, "но находятся на пути членства в НАТО".

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В Таллинне 16-18 сентября под председательством Бауэра проходит конференция комитета, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.

Командующие рассматривают стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.

Военный комитет собирается дважды в год по совещаниям глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и ежегодно конференция проводится в одной из союзных стран.
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Топ комментарии
+10
а парочку томогавків.. для мацкви.. слабо?
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18.09.2022 08:48
+9
бубу товкни - перше слово, шо ти почуешь - "дайте ґроші"....
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18.09.2022 09:00
+8
NataliDnipro
@NataliDnipro05
Роман Ковальов та його справа про критику найвеличнішого...
Суддя порішав,що надходження на фронті ,то не поважна причина і призначив слухання на 21 вересня
А ви кажете не на часі
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18.09.2022 09:30
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а парочку томогавків.. для мацкви.. слабо?
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18.09.2022 08:48 Ответить
Хорошо бы, - "топорики" с территории Украины можно закинуть за урал. Авиацию надо, хотя бы с дюжину AH-64!
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18.09.2022 11:20 Ответить
Буде, все буде.
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18.09.2022 08:52 Ответить
Треба - бо Іранські дрони почали палити нашу арту.
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18.09.2022 08:55 Ответить
Їх не можна звичайною рушницею з дробью збити як качку?
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18.09.2022 09:25 Ответить
Этот способ работает только против истребителей, доказано
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18.09.2022 10:08 Ответить
Країни НАТО надують дуже мало зброї і нехай не кажуть що її багато
Цікаво скільки будуть надавати зброї за ленд-лізом він почне діяти з 1 жовтня
Стверджували що будуть надавати зброю в необмеженій кількості
Але треба розуміти що для цього повинні працювати заводи і тільки постачальники зможуть надати багато зброї
А не країни НАТО вони надають зброю із своїх запасів і ту зброю яка для них непотрібна або знімається з озброєння
Тому сподіватися треба лише на виробників зброї бо НАТО всю зброю також не зможе віддати і саме залишиться без зброї.
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18.09.2022 08:57 Ответить
Ага, треба на своє виробництво сподіватися, але це не про зелених! Головне для них порох поганий-барига. А те що він ракети почав будувати а прийшли "зелені" то припинили ракетобудування про це чогось мовчать!!!
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18.09.2022 09:11 Ответить
Що нам даютью
Просьба не обсуждати! Що дали - то дали. Вам цього знати не потібно. А ми цього стерва будемо мочити!
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18.09.2022 09:14 Ответить
бубу товкни - перше слово, шо ти почуешь - "дайте ґроші"....
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18.09.2022 09:00 Ответить
а потім "гроші на дороги ,згошей на ЗСУ немає , хай дають партнери"
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20.09.2022 13:35 Ответить
Альянс погодився на нелетальну зброю....Хаймерс, Смарт.....так так,це не летально. Невже так він сказав
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18.09.2022 09:11 Ответить
" ...але країни НАТО самостійно надають Україні військову допомогу, зокрема постачанням озброєнь"
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18.09.2022 09:23 Ответить
альянс цим сами відкрив двері для самостійних рішень кожного члена
бо в кожному альянсі є свій орбан...
інше діло шо шольц не з орбаном спілкується в плані надання Україні
того, шо може захопити бряньск за 3 суток,
а з нашим дідою - а діда тормозить...
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18.09.2022 11:21 Ответить
я б не дуже гнав на шольца і на джо теж, а майстрував би сам якусь машинку...
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18.09.2022 11:24 Ответить
Якшо так. То дуже дбре.
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18.09.2022 09:19 Ответить
Данная винтовка была разработана специально для ФСБ России и редко встречается даже у их спецподразделений. Получается завалили босса СОБРовца в Балаклее и выпал редкий лут

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18.09.2022 09:22 Ответить
NataliDnipro
@NataliDnipro05
Роман Ковальов та його справа про критику найвеличнішого...
Суддя порішав,що надходження на фронті ,то не поважна причина і призначив слухання на 21 вересня
А ви кажете не на часі
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18.09.2022 09:30 Ответить
Яка проблема? Нехай як Пастор в окоп запросить для допросу.
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18.09.2022 09:46 Ответить
он нигде не сказал, что "Україна отримує дедалі більше ******** зброї"
в общем пока больше демагогии, разговоров и лозунгов, чем поставок оружия.
это несерьезные разговоры: "какие-то отдельные страны будут что-то немного поставлять"
нужно точно и понятного определить какое-то фиксированное количество, либо часть оружия НАТО с каждой страны, например - 5%.
сейчас даже кацапы нам "поставляют" больше.
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18.09.2022 10:09 Ответить
По приказу главы Пентагона Ллойда Остина...военные поставки не афишируются большестранами НАТО..даже Швецией и Финляндией...не говоря о Норвегии или Дании...
И это правильно...пусть Ольга ********* и Маргарита Симоньян блеют про автоматы Калашникова и гранаты Ф-1...как самое крутое дерьмо рабZeи....
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18.09.2022 10:27 Ответить
НАТО не оказывает Украине военную помощь в плане оружия, от слова совсем. Кто думает иначе, заблуждаются. Столтенберг, агент Стеклов, кроме провоцирования Путина напасть на Украину, ничего больше не делает.
Помогают отдельные страны, Альянс просто умыл руки.
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18.09.2022 10:48 Ответить
Российский иерей из поселка Исаково республики Татарстан Анатолий Григорьев получил форму вс рф, прибыл убивать в Украину и Zдох.
Слава Богу и ВСУ.
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18.09.2022 10:57 Ответить
Борис Джонсон может стать новым Генсеком НАТО....для рабZeи это Бяда в ихнем решете 🤣
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18.09.2022 10:59 Ответить
 
 