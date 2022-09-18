Украина получает все больше современного оружия, - глава Военного комитета НАТО Бауэр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в Украину передается все больше нового современного оружия.
Об этом он заявил в Таллине журналистам на конференции командующих вооруженными силами Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Альянс в целом согласился оказывать Украине нелетальную помощь, но страны НАТО самостоятельно оказывают Украине военную помощь, в том числе поставки вооружений. Таким образом, в Украину попадает все больше нового оружия", - заявил он.
По словам адмирала, на встрече рассматривался вопрос поддержки Украины, а также повышение эффективности обороны восточного крыла НАТО.
Бауэр сказал, что впервые на конференцию были приглашены Финляндия и Швеция, которые, хоть и не являются членами союза, "но находятся на пути членства в НАТО".
В Таллинне 16-18 сентября под председательством Бауэра проходит конференция комитета, в который входят командующие вооруженными силами всех стран альянса.
Командующие рассматривают стратегические задачи альянса, реализацию решений Мадридского саммита НАТО по сдерживанию и обороне.
Военный комитет собирается дважды в год по совещаниям глав оборонных ведомств в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и ежегодно конференция проводится в одной из союзных стран.
Пожалуйста, подождите...
Цікаво скільки будуть надавати зброї за ленд-лізом він почне діяти з 1 жовтня
Стверджували що будуть надавати зброю в необмеженій кількості
Але треба розуміти що для цього повинні працювати заводи і тільки постачальники зможуть надати багато зброї
А не країни НАТО вони надають зброю із своїх запасів і ту зброю яка для них непотрібна або знімається з озброєння
Тому сподіватися треба лише на виробників зброї бо НАТО всю зброю також не зможе віддати і саме залишиться без зброї.
Просьба не обсуждати! Що дали - то дали. Вам цього знати не потібно. А ми цього стерва будемо мочити!
бо в кожному альянсі є свій орбан...
інше діло шо шольц не з орбаном спілкується в плані надання Україні
того, шо може захопити бряньск за 3 суток,
а з нашим дідою - а діда тормозить...
@NataliDnipro05
Роман Ковальов та його справа про критику найвеличнішого...
Суддя порішав,що надходження на фронті ,то не поважна причина і призначив слухання на 21 вересня
А ви кажете не на часі
в общем пока больше демагогии, разговоров и лозунгов, чем поставок оружия.
это несерьезные разговоры: "какие-то отдельные страны будут что-то немного поставлять"
нужно точно и понятного определить какое-то фиксированное количество, либо часть оружия НАТО с каждой страны, например - 5%.
сейчас даже кацапы нам "поставляют" больше.
И это правильно...пусть Ольга ********* и Маргарита Симоньян блеют про автоматы Калашникова и гранаты Ф-1...как самое крутое дерьмо рабZeи....
Помогают отдельные страны, Альянс просто умыл руки.
Слава Богу и ВСУ.