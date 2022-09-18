РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14235 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 238 4
война (46615) Харьковщина (4113) Синегубов (480) Купянск (335)

Ночью оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. В Стрелечьем ударили из танка по гражданскому авто, погибли две женщины, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацполіція,харківщина,уди

Около 1:00 ночи оккупанты обстреляли территорию Чугуевской громады. Возник пожар на нежилом комплексе сооружений, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом.

"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве. В пограничном с. Стрелечье Харьковского района оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины. В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе мужчина 91 года. 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском", - информирует Синегубов.

На линии столкновения наши защитники продолжают уничтожать врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В освобожденном Изюме эксгумировали почти 60 тел, у большинства есть следы насильственной смерти, - ОВА

Синегубов добавляет, что стали известны некоторые потери оккупантов во время бегства из Харьковщины. Так, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота России потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.

64-я отдельная мотострелковая бригада РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шота в бєлгородє ні пахожє на пріфронтовой горад(((
показать весь комментарий
18.09.2022 09:16 Ответить
Російський танк в звільненому Стрілече-на кордоні з РФ?.Чи орки з танку обстріляли з теріторіі рашки?
показать весь комментарий
18.09.2022 09:39 Ответить
Кацапня лютує від поразки на Харківщині 😠
звикайте виродки фашистські до того , що чужі землі красти не можна ,
бо отримаєте по зубах і будете знищені мерзотники !
показать весь комментарий
18.09.2022 09:42 Ответить
а хіба zупермен Зеленське з кварталом аніматорів-дебілів досі не забезпечили УСІ прикордонні підрозділи "Стугнами"..?
а шо такОє?, чи то знов пАгАне НАТО не надало зеленим аніматорам безкоштовно через дермаків-портновців потрібну на ВЧОРА зброю?
показать весь комментарий
18.09.2022 13:50 Ответить
 
 