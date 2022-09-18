Ночью оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. В Стрелечьем ударили из танка по гражданскому авто, погибли две женщины, - Синегубов
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Около 1:00 ночи оккупанты обстреляли территорию Чугуевской громады. Возник пожар на нежилом комплексе сооружений, информация о пострадавших уточняется.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал Харьковский, Чугуевский районы, зафиксировали обстрелы Купянского и Изюмского районов. Разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В г. Купянск поврежден 5-этажный жилой дом.
"По данным Центра экстренной медицинской помощи, за прошедшие сутки от обстрелов оккупантов погибла 11-летняя девочка в Чугуеве. В пограничном с. Стрелечье Харьковского района оккупанты попали из танка по гражданскому авто, погибли 2 женщины. В Купянском районе госпитализированы с ранениями 5 гражданских, в Харьковском – 3 раненых, в том числе мужчина 91 года. 2 пострадавших в Изюмском районе, 1 – в Чугуевском", - информирует Синегубов.
На линии столкновения наши защитники продолжают уничтожать врага.
Синегубов добавляет, что стали известны некоторые потери оккупантов во время бегства из Харьковщины. Так, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота России потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники.
64-я отдельная мотострелковая бригада РФ потеряла более 90% личного состава погибшими, ранеными, дезертирами и уволенными в результате отказа от участия в боевых действиях.
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звикайте виродки фашистські до того , що чужі землі красти не можна ,
бо отримаєте по зубах і будете знищені мерзотники !
а шо такОє?, чи то знов пАгАне НАТО не надало зеленим аніматорам безкоштовно через дермаків-портновців потрібну на ВЧОРА зброю?