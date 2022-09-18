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Из-за неудач на передовой РФ прибегает к ударам по объектам гражданской инфраструктуры, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия расширила цели, по которым она готова нанести удары объектами гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако за последние семь дней Россия увеличила количество атак против гражданской инфраструктуры даже там, где она, вероятно, не ожидает немедленного военного эффекта.

В эту категорию входили удары по электросети и дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге.

"Столкнувшись с неудачами на передовой, Россия, вероятно, расширила локации, по которым она готова нанести удары, пытаясь прямо подорвать моральный дух украинского народа и правительства", - говорится в обзоре британского ведомства.

Читайте: Пока непонятно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы, чтобы противостоять еще одному украинскому наступлению, - британская разведка
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Підірвати моральний дух українського народу? Ну на це може розраховувати лише така відірвана від реальності дичина,як кацапи.
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18.09.2022 09:34 Ответить
При наступі в лютому чинили орки так само. Не має у них уявлення про людяність ні при успіхах ні при поразках. Зомбі
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18.09.2022 09:36 Ответить
Та невже?!.. Помітили! І зафіксували статистику!
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18.09.2022 10:07 Ответить
Та шо вы гаварите?А где же озабоченость?
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18.09.2022 10:24 Ответить
Да, это правда. Похоже орки стали следовать поговорке "хоч не з`iм так понадкусюю", занимаются откровенным беспределом.

Так объединить население Украины не удавалось никакому украинскому политику.

РФию ненавидят почти все. Не все согласны дорого платить за ее уничтожение, но в мыслях украинский народ похоже един.

Пыня великий геостратег мля)))

Ну ничо, там свой клуб великих и успешных стран: сев. Корея, Сирия, Иран, Эритрея, Кыргызстан, бгг
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18.09.2022 14:08 Ответить
 
 