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390 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 757 - ранены, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти,загиблі

По состоянию на утро 18 сентября 2022 более 1147 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 390 детей погибли и более 757 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 395, Харьковской - 219, Киевской - 116, Николаевской - 72, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46, Днепропетровской - 26", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 17 сентября российские военные нанесли ракетный удар по жилому массиву в г. Чугуеве Харьковской области. От полученных травм в результате обстрела в больнице скончалась 11-летняя девочка.

Читайте: Россия совершила более 34 тысяч военных преступлений с начала полномасштабного вторжения, - Офис ГПУ

17 сентября в результате обстрела г. Константиновка Донецкой области получил ранение 2-летний мальчик.

Также сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2500 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.
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18.09.2022 09:40 Ответить
страшна статистика вбитого нашого майбутнього...
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18.09.2022 09:44 Ответить
Ось що приніс "русский мир", будьте прокляті рашиські варвари і дибільний народ цього терористичного утворення.
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18.09.2022 09:48 Ответить
....а в цей час Коля Котлєта "забув" внести в декларацію свій новийМерседес. за що йому виписали протокол....що під час війни купляли собі його зелені соратники-слуги НАЗК не відомо.....
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18.09.2022 09:59 Ответить
А дети, погибшие до полномасштабного вторжения, уже не считаются? Или зеленая власть гордится тем, что довела страну до полномасштабного вторжения?
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18.09.2022 10:18 Ответить
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18.09.2022 12:19 Ответить
Царство Небесне вбитим ...
Одужання пораненим.
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18.09.2022 12:31 Ответить
 
 