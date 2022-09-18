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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15337) война (46615) Генштаб ВС (4262) уничтожение (3813) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 сентября потери личного состава противника составляют около 54 480 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 54 480 (+230) человек ликвидировано,

танков - 2210 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 4718 (+17) ед,

артиллерийских систем - 1309 (+3) ед,

РСЗО - 312 (+0) ед,

средства ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 251 (+0) ед,

вертолетов - 217 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 918 (+7),

крылатые ракеты - 238 (+2),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7) ед,

специальная техника - 122 (+1).

Читайте: Российские подразделения потеряли половину военных и более 200 единиц техники при отступлении с Харьковщины, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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18.09.2022 09:53 Ответить
Трупів орків уже не рахують. Так приблизно. Критичні втрати вони уже пройшли.
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18.09.2022 09:53 Ответить
Там, коли досконало порахувати, то орків згинуло під 70 000. І того замало.
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18.09.2022 10:31 Ответить
Не рахують втрати з лугадона і приватних компаній .Вони ніхто, зеро
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18.09.2022 10:33 Ответить
Ben Richards

Кремль:"
ВСУ продолжают отрицательное отступление в сторону Москвы, наша доблестная армия продолжает отрицательное наступление с отрицательным приобретением вооружения и отрицательным пополнением личного состава.
ВСУ позорно бегут за нашими отрицательно наступающими войсками и никак не могут их догнать, что ещё раз доказывает что по скорости отрицательного наступления нашей армии аналогов нет" )
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18.09.2022 10:49 Ответить
Страшное событие в Крыму...
Известный пропагандон путлера Дмитрий Сикелев приехал в Крым на крутом внедорожника..типа насладицца Бархатным сезоном...утром проснулся...а внедорожник покрылся радиоактивным пеплом и успешно сгорел...наверно Бавовна...🤣👍💙💛
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18.09.2022 11:17 Ответить
Бавовнятко же!
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18.09.2022 15:00 Ответить
 
 