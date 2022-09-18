Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 18 сентября потери личного состава противника составляют около 54 480 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 54 480 (+230) человек ликвидировано,
танков - 2210 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 4718 (+17) ед,
артиллерийских систем - 1309 (+3) ед,
РСЗО - 312 (+0) ед,
средства ПВО - 168 (+0) ед,
самолетов - 251 (+0) ед,
вертолетов - 217 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 918 (+7),
крылатые ракеты - 238 (+2),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3578 (+7) ед,
специальная техника - 122 (+1).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Кремль:"
ВСУ продолжают отрицательное отступление в сторону Москвы, наша доблестная армия продолжает отрицательное наступление с отрицательным приобретением вооружения и отрицательным пополнением личного состава.
ВСУ позорно бегут за нашими отрицательно наступающими войсками и никак не могут их догнать, что ещё раз доказывает что по скорости отрицательного наступления нашей армии аналогов нет" )
Известный пропагандон путлера Дмитрий Сикелев приехал в Крым на крутом внедорожника..типа насладицца Бархатным сезоном...утром проснулся...а внедорожник покрылся радиоактивным пеплом и успешно сгорел...наверно Бавовна...🤣👍💙💛