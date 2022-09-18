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Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили вражеский танк, 3 бронированные машины и гаубицу "Мста-С", - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс

17 сентября военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

"Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 1 танк, 3 боевых бронированных машин и самоходную гаубицу "Мста-С". Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 480 человек, 217 вертолетов, 2 210 танков, 1 309 артсистем и 4 718 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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18.09.2022 11:10 Ответить
Хлопці б'ються, не здаються
Йдуть до бою, щей сміються...
(Пісня УПА)
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18.09.2022 11:14 Ответить
Морська піхота прямо ******** -- низькии уклін.
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18.09.2022 12:02 Ответить
Герої наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінко Богородиця
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18.09.2022 12:30 Ответить
и от Мста осталась кучка бзда )))
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18.09.2022 14:41 Ответить
 
 