США оказывают военную помощь Украине с целью ослабить РФ и уничтожить Беларусь, - Лукашенко
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США оказывают военную помощь Украине, чтобы "ослабить Россию" и уничтожить страну, в которой он захватил власть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко заявил на форуме в честь дня народного единства.
"Соединенные Штаты Америки толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины. Свои планы они не скрывают – контракты уже заключены на годы вперед. То есть Украину будут разрушать до основания. И цель при этом – ослабление России и уничтожение Беларуси", - сказал Лукашенко на форуме в честь дня народного единства.
Он добавил, что США якобы причастны ко всем политическим конфликтам в мире.
"Америка является единственной страной-выгодоприобретателем от происходящего здесь: и Европу на место поставить, и конкурентов убрать. Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и соседних государствах", – рассказал Лукашенко.
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Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Очень удобно переложить ответственность на других, выставить Луку, словно он с Марса прилетел и власть захватил.
Нет, придурок малолетний, это вы сами его себе на шею посадили. Добровольно и радостно. И ооочень много лет потом так же добровольно этот выбор подтверждали.
Ви бачите хоч щось від народу білорусів, крім тих які б'ються пліч опліч з нашими Захисниками? Я ні.
Як для мене білоруси сдохли, як і вся росіянська нація
Но украинцы белорусов обожали, считали лучшими друзьями и братьями. За что мне было очень стыдно.
Но зато теперь всё стало на свои места.
А белорусам теперь от этого позора не отмыться. Идиоты безмозглые, просрать такую дружбу, самых своих преданных друзей предать и подставить
Сами практически единогласно его себе выбрали, и потом радостно переизбирали более 20 лет (!), а потом "надоел". То есть сами своими руками строили и культивировали лукашизм десятилетиями - и это всех устраивало, только вот председатель колхоза под конец надоел; пришли, мудрый Путин (слова Тихановской), другого председателя.
Тьфу, мразота
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
Стосовно кацапії - те ж саме ..
І не послабить, а розбить нах**й НАЗАВЖДИ!!!!
А, шо б ти курва" самозванна " не "літав в іллюзіях", то послухай слова Джохара Дудаєва.....Там, сказано ТАК, ЯК ВОНО БУДЕ
Тому, все буде УКРАЇНА, і українською кров'ю.....
Слава Україні!!!!
Короче - тобі п*зда!...
Он уже Орбан відкрито висловив проординську позицію, якийсь румун заявив, що Україну треба розділити, що то територія інших держав?!!
Тобто навкруги України замикається рашенфашиське кільце. Мета орди - знищення України - вирішується всіма спосоами.
https://charter97.org/ru/news/2022/9/18/516189/
Эх Лука, не ту сторону ты выбрал, не ту.