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Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психбольницы в Стрелечье. Погибли четыре медика, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

стрілече

Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психиатрической больницы в Стрелечье. Погибли 4 медика, 2 пациента ранены.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население. В селе Стрелечье, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего в учреждении - более 600", - говорится в сообщении.

По словам Синегубова, во время эвакуации россияне приступили к массированному обстрелу.

"По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены. Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем - военные преступники и террористы!", - отметил Синегубов.

Также читайте: Ночью оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. В Стрелечьем ударили из танка по гражданскому авто, погибли две женщины, - Синегубов
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Топ комментарии
+27
В цьому є немала заслуга гАмнесті Інтернешнл.
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18.09.2022 12:04
+25
Вони не доходили. Вони такі були звжди. В 1709 р в Батуриті вони вбивали вагітних жінок пиками в черево. А до того вони вирізали населення Новгорода, Пскова, ... Перелік звірств кацапів на разі не може бути повний бо більшість їх звірячих вчинків не документовано.
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18.09.2022 12:31
+14
пропали где-то , хоть в интерпол подавай...
как надо - молчат, как рыба об лед...
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18.09.2022 12:22
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В цьому є немала заслуга гАмнесті Інтернешнл.
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18.09.2022 12:04 Ответить
пропали где-то , хоть в интерпол подавай...
как надо - молчат, как рыба об лед...
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18.09.2022 12:22 Ответить
Деяким янєлохам повчитися й Амнесті слід, там зараз розслідують що, хто й чому зробив той допис.... а у деяких "шашличок " потім сотні вбитих а з пи#дабола що казав "нє панікуйтє всє в маю на шашличкі" ліплять в тупу "героя" .... не кажучи про родичів кдб-фсб у ОПі.
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19.09.2022 02:40 Ответить
З чого б це? Ти зовсім нерозумний чи прикидаєшся?
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19.09.2022 01:25 Ответить
ця гамнестія заявляла що ЗСУ ховається в дитячих закладах та лікарнях.
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19.09.2022 02:00 Ответить
Igorpesec неправду пишете. Вони писали що ЗСУ знаходиться на цивільних об'єктах або поручь.... але до даного випадку Амнесті точно відношення немає.
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19.09.2022 02:37 Ответить
З цього

До критики організації Amnesty International, яка звинуватила українських військових у тому, що вони прикриваються цивільним населенням та завдають ударів із густонаселених кварталів, приєднатися британські ЗМІ.

У своїй редакційній колонці The Times засуджує нещодавню доповідь Amnesty, називаючи її "тупістю" та зараховуючи правозахисників до "пропагандистів Путіна" (ця фраза винесена в заголовок), інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3359073
Ось ще про той звіт

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International, в якому українські військові звинувачуються у тому, що нібито наражають на небезпеку цивільне населення.

"Amnesty International заявила, що українські солдати наражають на небезпеку мирних жителів, розміщуючи зброю в житлових районах", - зазначив міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Посадовець звернув увагу, що це - не перший раз, коли ця організація ігнорує міжнародне право. Джерело: https://censor.net/ua/n3359067
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19.09.2022 05:06 Ответить
Я знаю що якась продажна курва підставити змогла всю організацію. Й що тепер треба пхати Амнесті усюди?
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19.09.2022 09:47 Ответить
Ваша логіка чомусь нагадує цю - "Цар гарний, бояри - погані" або "Погане ***** підставило білу і пухнасту росіюшку"...
Скільки людей з Амнесті відмежувалося від того скандального звіту? Тільки їх український філіал. На жаль.
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23.09.2022 16:31 Ответить
Ні, не нагадує.
Ви просто погано знаєте Амнесті й робите висновки по одному випадку, аби вашою логікою користувалися у ЄС то жодного Українця вже б у Березні не впустили до себе. Але про що я.... логіка..... аналіз.....
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24.09.2022 23:39 Ответить
Впечатление такое, что это из дурдома стреляли, а не по дурдому.
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18.09.2022 12:11 Ответить
Та да... Я вообще не могу понять как рабссеяне дошли до такого скотского состояния. Наверное нам потом ученые на основе опытов над руссоприматами нам объяснят как у них получилась отрицательная эволюция.
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18.09.2022 12:21 Ответить
Вони не доходили. Вони такі були звжди. В 1709 р в Батуриті вони вбивали вагітних жінок пиками в черево. А до того вони вирізали населення Новгорода, Пскова, ... Перелік звірств кацапів на разі не може бути повний бо більшість їх звірячих вчинків не документовано.
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18.09.2022 12:31 Ответить
Они всегда были такими-Глубинный народ называется. Тоесть кого не могли завоевать и подчинить-они считают врагами и теми кого нужно уничтожить. Русские в принципе не могут мирно сосуществовать с соседями и им не ведомо что такое РАВНЫЕ отношения и уважение. Они понимают только отношения хозяин-раб и начальник-подчиненный. В Их понимании те страны которые не хотят понимать Россию как их начальника-это враги,которые нужно уничтожить
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18.09.2022 14:09 Ответить
Я Вам поставил плюс про глубинный народ... А потом подумал, а чем же он глубинный... И есть ли такой народ... Если брать голодных крестьян в лаптях... Не стоит... Если брать косые избы, отапливаемых "в черную" без дымоотвода... Если брать сибиряков (которые и "придумали" пельмени, научившись у китайских соседей)... Глубину в образцовом дебилизме, вот что демонстрируют рабссяне...
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18.09.2022 16:04 Ответить
Отрицательная селекция с 1917 года дала плоды. При СССР это кодло хоть как-то было разбавлено людьми из республик, а после 91 года они остались одни. Вот тут-то весь накопленный за эти годы багаж и выстрелил.
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18.09.2022 22:24 Ответить
Они равняют с землёй и село
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18.09.2022 12:12 Ответить
Эвакуироваться нужно заранее. Идёт война на уничтожение. Поэтому глупые и беспечные люди будут убиты. Также погибнут все, кто рассчитывает на милосердие рашистов.
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18.09.2022 12:18 Ответить
Всё по заветам гитлера. Мне давно кажется, что их деды с палок на другой стороне, чем они думают, воевали…
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18.09.2022 12:19 Ответить
Слово "думають" в цьому контексті зайве.
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18.09.2022 12:24 Ответить
А вы почитайте российские форумы:там каждый третий предлагает массированный ядерный удар по Украине и в любом случае полное уничтожение украинцев как народа включая уничтожение языка и культуры. Россия-это давно фашистская и нацистская страна. Просто на уровне ее руководителей эти цели не декларируются но подразумеваются:поскольку Путин не признает самого существования украинской нации
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18.09.2022 14:05 Ответить
угу...таке враження, що у Путіна дитяча травма..нібито його у яслах та садику няня шмагала засцяними колготками..а няня була українкою..тому у біситься так..

ну а інші раїсяни просто зомбовані
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18.09.2022 14:21 Ответить
Зомбированы? Серьезно? А "вы нам еще за Севастополь ответите" тоже зомбированость? Именно эти с 91-го года мечтают отомстить за развал совка... Они себя считают высшей расой, а единственной их гордостью было, то что они весь мир могут превратить в труху и весь мир их боится... И вот в 91-м их лишили этой гордости... И виноватыми в этом они всегда считали украинцев... Называли предателями.. А презрительное отношение к украинцам у них было всегда... Основной их эмоцией во время Майдана было: "Да эти х...хлы вообще ох...ели"... А, упустил еще один момент.. Их рабский менталитет... И вот на все это наложить их понимание, что мы посмели выгнать яныка))) Да конечно, в их понимании, мы ох...ели))) И именно поэтому они так радовались крымнаш и радуются убийствам и разрушению наших городов... И вот поэтому, зомбоящих это скорее следствие, чем причина...
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19.09.2022 04:17 Ответить
***** есть производная остальных рашиков, поэтому наивно думать что только он не признает...
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19.09.2022 04:24 Ответить
А вы погуглите(мне лень выкладывать здесь) мнение Георгия Жженова на эту тему... Конкретно, Жженов о советском фашизме... Все намного проще и намного сложнее)
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19.09.2022 04:21 Ответить

русня знову обстріляла Оленівку, звинувативши як завжди ЗСУ

як пишуть пропагандонисті русоговноЗМІ, внаслідок обстрілів у Оленівці загинув український військовополонений, а ще четверо - поранені.

Офіційних коментарів щодо цього поки немає.
Не виключено, що це може бути черговою провокацією росіян.
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18.09.2022 12:28 Ответить
Не виключено? Да стовідсотково провокація русні та замітання слідів.
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18.09.2022 12:31 Ответить
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18.09.2022 12:32 Ответить
Тільки нацисти розстрілювали психічнохворих та лікарів. Нацизм нікуди не подівся - бурно квітне на кацапії і продовжує із садистською насолодою вбивати, гвалтувати, калічити, грабувати невинних..
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18.09.2022 14:05 Ответить
Кацапи , це якісь неземні потвори , дикуни і мразь !
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18.09.2022 15:10 Ответить
значит кто то как всегда информировал, что в данное время и место будет эвакуация, предателей как мух
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18.09.2022 14:11 Ответить
Так буває, коли влада припиняє фінансувати своїх ракетних програм і скорочує фінансування армії, а направляї ці кошти на купівлю російського бітуму в білорусі, щоб будувати дороги для російських танків.
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18.09.2022 19:24 Ответить
Чи було за це спалено російські населені пункти по сусідству наприклад Октябрський та Журавлевка? Якщо ні то чому? Як відсутність симетричних дій зупинить рф? Прикордонні території (області) рф повинні бути або нашими, як ціна яку заплатила рф за свій злочин, або безлюдними та під контролем автоматизованих систем артилерійського вогню для знищення можливих гоблінських орд.
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19.09.2022 00:28 Ответить
 
 