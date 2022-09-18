Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психбольницы в Стрелечье. Погибли четыре медика, - Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты открыли огонь во время эвакуации пациентов психиатрической больницы в Стрелечье. Погибли 4 медика, 2 пациента ранены.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население. В селе Стрелечье, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего в учреждении - более 600", - говорится в сообщении.
По словам Синегубова, во время эвакуации россияне приступили к массированному обстрелу.
"По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены. Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем - военные преступники и террористы!", - отметил Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
как надо - молчат, как рыба об лед...
До критики організації Amnesty International, яка звинуватила українських військових у тому, що вони прикриваються цивільним населенням та завдають ударів із густонаселених кварталів, приєднатися британські ЗМІ.
У своїй редакційній колонці The Times засуджує нещодавню доповідь Amnesty, називаючи її "тупістю" та зараховуючи правозахисників до "пропагандистів Путіна" (ця фраза винесена в заголовок), інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3359073
Ось ще про той звіт
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас розкритикував звіт Amnesty International, в якому українські військові звинувачуються у тому, що нібито наражають на небезпеку цивільне населення.
"Amnesty International заявила, що українські солдати наражають на небезпеку мирних жителів, розміщуючи зброю в житлових районах", - зазначив міністр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
Посадовець звернув увагу, що це - не перший раз, коли ця організація ігнорує міжнародне право. Джерело: https://censor.net/ua/n3359067
Скільки людей з Амнесті відмежувалося від того скандального звіту? Тільки їх український філіал. На жаль.
Ви просто погано знаєте Амнесті й робите висновки по одному випадку, аби вашою логікою користувалися у ЄС то жодного Українця вже б у Березні не впустили до себе. Але про що я.... логіка..... аналіз.....
ну а інші раїсяни просто зомбовані
русня знову обстріляла Оленівку, звинувативши як завжди ЗСУ
як пишуть пропагандонисті русоговноЗМІ, внаслідок обстрілів у Оленівці загинув український військовополонений, а ще четверо - поранені.
Офіційних коментарів щодо цього поки немає.
Не виключено, що це може бути черговою провокацією росіян.