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Новости За рубежом
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Экс-глава МИД Румынии Марга выступил за раздел Украины: "Это все территории других государств"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марга

Бывший глава МИД и Министерства образования Румынии Андрей Марга, последний раз работавший в правительстве 2012 года, а в советское время являвшийся информатором румынской Секуритате, сделал заявление о необходимости разделить часть территории Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

В частности, Марга отметил, что Украина должна отдать свои территории четырем государствам – Венгрии, Польше, Румынии и России.

Об этом политик заявил на этой неделе в выступлении на книжном фестивале "Alba Transilvana" в румынском городе Альба Юлия.

"Я утверждаю это со всей ответственностью – Украина в неестественных пределах. Она должна отдать свои территории: Закарпатье – Венгрии, Галицию – Польши, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это все территории других государств, не Украины", - подчеркнул. Марга.

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Он также добавил, что сейчас конфликт можно разрешить только путем переговоров с Россией при посредничестве Америки, Германии и Китая, а также заверил, что Украина якобы "далека от демократии".

Украинское посольство в Румынии, в свою очередь, ответило, что такие заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

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"Они особенно вопиющие нарушения в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы. Мы сожалеем, что бывший министр европейского демократического государства Марга делает заявления, подвергающие сомнению основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное уважение этих принципов является основой безопасности и стабильности на континенте", - говорится на официальной странице посольства в Twitter.
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Топ комментарии
+55
ты на себя посмотри. ты - уже принадлежность иного мира.
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18.09.2022 12:03
+49
Посмотрите на год его рождения...
ему уже 80 +хроническая деменция,
русня просто уплатила чуток санитарам из богадельни,
вот они и подписались под его "интервью"
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18.09.2022 12:08
+42
Ще одного орбан покусав?
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18.09.2022 12:04
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Варто згадати, на чийому боці воювала румунія у другий світової війні і все стане на свої місця!
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18.09.2022 15:50 Ответить
сколько гнили в европе...
а вообще что за мягкотелая позиция МИДа?! У нас есть статья за посягание на тер. целостность? в суд подать на придурка, как и на орбана, и больше рот никто не откроет. К чему эти отписки в твитере? есть суд. Европейский. Туда и подать.
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18.09.2022 16:05 Ответить
А угорілі не хочу відправитися в західний Сибір, звідки вони припхалися в Європу 1000 років тому?
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18.09.2022 16:43 Ответить
От придурок) спрешу була Україна, а потім вже, Румунія, Польща,Угорщина та мордор. Ваша генетика лайно! Домінантний ген в Україні. Розсмішили!
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18.09.2022 16:44 Ответить
Berbek.
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18.09.2022 16:47 Ответить
Фоартє бєрбєкулє!!!
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18.09.2022 19:57 Ответить
"Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі "Alba Transilvana" у румунському місті Альба Юлія."

А споконвічно угорську Трансільванію разом з Gyulafehérvár (Альба Юлія) він також угорцям віддасть?
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18.09.2022 16:48 Ответить
Старый кондом штопаный
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18.09.2022 16:48 Ответить
Румуни, що так зухвало підтримують московію, мають завжді пом'ятати Татарбунарське повстання в Бесарабії. Українці шанують пам'ять 3000 загиблих у боротьбі з румуньською окупацією і ніколи не поступяться своєю землею. Приберіть свої паспорти в 30-ти километровій зоні України! Українцям начхати на ваші зазірання. Видмухайте.
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18.09.2022 16:57 Ответить
Ті цигани смердючі взагалі ******** там, чи шо ??
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18.09.2022 19:55 Ответить
А то що?
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18.09.2022 20:55 Ответить
В таком ключе Венгрия может потребовать с Румынии намного больше територий.
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18.09.2022 20:05 Ответить
ну, что тут сказать... Рашка уже последнюю мелочь из своих карманов выколупывает, чтобы хоть вот такое жалкое ничтожество прикормить. а вот раньше они могли себе позволить держать на прикорме президентов, канцлеров, премьеров, и других видных политических деятелей, но, санкции хоть и медленно, таки делают свое дело...
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18.09.2022 21:06 Ответить
Сейчас в контрразведке выясняют когда его завербовала Рашка и что он успел ей слить, работая в правительстве.
Забавно но вот эти когда то завербованные "агенты влияния" вылазят по команде кремля чтобы создать видимость поддержки России и ... прямиком попадают в лапы контрразведок ЕС.
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18.09.2022 21:11 Ответить
Ще одна консерва рф...
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19.09.2022 00:59 Ответить
А давайте повернемося за часів Римської Імперії або ще дальше.
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19.09.2022 12:03 Ответить
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