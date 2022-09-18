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Россиянка попросила жениха привезти из Украины отрезанную голову и одежду убитых для секс-игр. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Одежда и обувь убитых украинцев нужны женщине для ролевых игр в постели.

Разговор оккупанта с любовницей, жительницей Подмосковья, опубликовала СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - делится невеста.

Она просит, чтобы любимый привез ей военную куртку и обувь из тел погибших защитников Украины. И говорит, чтобы он без этого не возвращался.

Читайте: 390 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 757 - ранены, - Офис генпрокурора

Отвечая на требования девушки, оккупант, что ему бы просто "с этой х#йни съ#баться".

На что россиянка решительно возражает: "Илюша, без кителя ты не можешь съ#баться".

"Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" – утверждают в СБУ.
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Топ комментарии
+92
Кацапы это не люди. Они похожи на людей, они могут эмитировать эмоции людей, но это не люди. Кацапы природные враги людей. Русню надо уничтожать на благо всей планеты.
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18.09.2022 12:28
+59
Надо ей мужика ейного в четырёх пакетах отправить, пусть с ашотиком поиграют…
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18.09.2022 12:28
+50
Кто там еще пасть будет раскрывать что во всем виноват только путен а остальные раzияне нипричем их проста абманули. На самом деле ***** только дал рашистам то чего они мечтали всю свою никчемную жизнь. Я даже по своим знакомым наблюдал, которые живут на Рашке и которые прямо закипали от злобы что мы живем лучше за них.
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18.09.2022 12:32
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Кацапы это не люди. Они похожи на людей, они могут эмитировать эмоции людей, но это не люди. Кацапы природные враги людей. Русню надо уничтожать на благо всей планеты.
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18.09.2022 12:28 Ответить
Поэтому эта кацапская плять получит голову своего петушка с его же хозяйством во рту
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18.09.2022 12:48 Ответить
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18.09.2022 13:15 Ответить
і не буде цим перейматися, цій людожерці байдуже, вона ж так і каже, що або він привезе їй голову загиблого українця, або вона замінить її його головою. Може та істота з маткою в окультичні ігри бавиться хз, у них там вінігрет, типу і православні і атеїсти і шамани і відьми і це все в одному флаконі.
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18.09.2022 14:20 Ответить
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18.09.2022 13:35 Ответить
Все эти записи нужно передать Шольцу , Байдену, и остальным "Это война Путина", а не русского народа
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18.09.2022 14:06 Ответить
Можете це ще передати Зе і його Опі, бо вони ще досі не визначилися за кого вони.
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18.09.2022 15:42 Ответить
Це генетичне сміття, яке потрібно терміново утилізувати.
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18.09.2022 14:33 Ответить
Во как. Я просто янгол
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18.09.2022 12:28 Ответить
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18.09.2022 12:38 Ответить
Надо ей мужика ейного в четырёх пакетах отправить, пусть с ашотиком поиграют…
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18.09.2022 12:28 Ответить
этой не поможет
этой поможет только отрезанная голова.
ЕЕ, СЦУК, ОТРЕЗАНАЯ ГОЛОВА
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18.09.2022 12:34 Ответить
нафарширована касабскими геніталіями
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18.09.2022 13:52 Ответить
Врачи сказали, что ей поможет только пересадка головы ! Вот она и попросила своего дебила. ))
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18.09.2022 14:34 Ответить
Навіщо цей бруд на українському сайті? Увесь світ знає що таке кацап і їх цінності
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18.09.2022 12:29 Ответить
та певно не весь
я вже починаю думати що путло лише жертва справжніх бажань пересічного расціяніна.
йому навіть віддавати наказ не потрібно, вони самі із задоволенням вбивають
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18.09.2022 12:35 Ответить
Тю, це було зрозуміло відразу
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18.09.2022 12:58 Ответить
Чтобы , те кто ещё есть в Украине, "какая разница"," договоримся по-середине" , "ополченцы","нужно только перестать стрелять" УДОСТОВЕРИЛИСЬ , что КАЦАПЫ - ВЫРОДКИ НЕЛЮДИ УБИЙЦЫ МРАЗОТА ,ИЗВРАЩЕНЦЫ
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18.09.2022 14:01 Ответить
ну судя по всему ваш шольц не знает, коль продолжает выдавать кацапам визы.
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18.09.2022 15:59 Ответить
шольц не наш він німецький.
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18.09.2022 17:09 Ответить
Кто там еще пасть будет раскрывать что во всем виноват только путен а остальные раzияне нипричем их проста абманули. На самом деле ***** только дал рашистам то чего они мечтали всю свою никчемную жизнь. Я даже по своим знакомым наблюдал, которые живут на Рашке и которые прямо закипали от злобы что мы живем лучше за них.
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18.09.2022 12:32 Ответить
Ну Австралія, з недавньої інфи вважає *********** норм...
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18.09.2022 13:01 Ответить
кацапы - больные на голову ублюдки, и развлечения у них такие же
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18.09.2022 12:33 Ответить
нареченого тобі привезуть у невеличкій скринці
нюхнеш попелу - сквиртанеш
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18.09.2022 12:33 Ответить
голову нареченого тобі і привезуть - награєшся.
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18.09.2022 12:34 Ответить
Вот Вам наглядный пример во что превратились кацапы за 20 лет правления ***** а кто то еще пытается найти там хоть одного человека
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18.09.2022 12:34 Ответить
Ти помиляєшся. Це сміття завжди було таким. Їхні пращури були андрофагами-людожерами. Про це писав Геродот, та підтвердив граф Уваров,який розкопав понад 6000 захоронень на теренах московії,половина з яких виявилися звичайнісінькими смітниками з людських обгризених кісток. Поцікався,що робили ці нелюди при захопленні іваном3 та іваном4 В.Новгорода.
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18.09.2022 12:43 Ответить
Генетика така. Лише подоба людини. Дикуни. Які підлягяють знищенню. Бо людьми вони ніколи не стануть.
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18.09.2022 14:29 Ответить
якщо чесно то це навітьу же і не дивує чи шокує,всім уже ясно що расеяне це психічно хворі створіння з шизоїдними і маніакальними відхиленнями,і прийде час коли всі спихологи світу будуть вивчати і потім в результаті опишуть у своїх книгах феномен дибілізації цієї масси
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18.09.2022 12:35 Ответить
як говорив пу ОПА ОПА РЕЗИНОВАЯ .ОПА.
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18.09.2022 17:12 Ответить
Так це вона садистка, його змушує. Їй спочатку треба голову відрубати.
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18.09.2022 12:38 Ответить
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18.09.2022 12:51 Ответить
московиты - народ-п#дарас. лечить свинцом в голову.
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18.09.2022 12:36 Ответить
сама собі відріж і грайся-чухай до несхочу....
ні не вразило - некрофіли-папуаси.
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18.09.2022 12:36 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.09.2022 12:38 Ответить
Ілюшка, приїзджай мертвий і в кітелі. Ця самка нарешті отримає оргазм від тебе.
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18.09.2022 12:39 Ответить
Хіба ці істоти мають право на життя ?
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18.09.2022 12:40 Ответить
Росіяни це тварини. Зрозуміло ж уже.
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18.09.2022 12:41 Ответить
Кацапи - ракова пухлина планети або вірус.
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18.09.2022 13:10 Ответить
Тварюки.
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18.09.2022 16:34 Ответить
От ідіоти! У наших же і номери їх є...
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18.09.2022 12:42 Ответить
Господи, добавь Китаю решительности и чтобы они пошли наконец на Рашку и сделали с рашистами то что они делали с Украиной и украинцами
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18.09.2022 12:47 Ответить
Дивно це читати, бо судячи зі слів прем'єра з Індії і по внизу дописано,сам Китай боїться рашку.
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18.09.2022 13:12 Ответить
Дивись, ****, щоб тобі не привезли труп твого орка.
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18.09.2022 12:48 Ответить
Тьху,***...Ну що за звіринець цей кацапстан..🤦
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18.09.2022 12:49 Ответить
Зверітут ні до цього! То ж тварюки!!!
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18.09.2022 13:23 Ответить
Сколько ни читаю комментарии, стойкое ощущение, что подходящее слово еще не найдено.
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18.09.2022 13:42 Ответить
Точно скотиняки.
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18.09.2022 17:14 Ответить
Треба задовільнити її бажання і прислати їй голову її нареченого. Сподіваюсь СБУ скоро встановить її адресу.
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18.09.2022 12:49 Ответить
Мені здається що москалі то інопланетяни.Вони імітують і мімікрують людьску расу.Але уважно придивіться.Де ще таке можливо?
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18.09.2022 12:50 Ответить
Тут один "асвабадитель" весной забыл свою игрушку Можем передать

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18.09.2022 12:50 Ответить
Доказываю на фактах,что путаном и рассеей руководит сатана!!;чего не смотрите,укры??
https://youtu.be/AA4VCk22t88
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18.09.2022 12:50 Ответить
Долбодятел...ЗеКодломойский...будет сидеть...всему свое время...
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18.09.2022 13:00 Ответить
Довбню! А те що саме після поїздки "пороха" в Европу Америка перед самою війною почала "Джавеліни",та " НЛАВ" літаками сюди перти тобі нічого не говорить?!!!! Твій боневтік до шашликів готувався йому не потрібна була зброя.
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18.09.2022 13:28 Ответить
Крыша едет не спеша,на концлагере путлера...
Впрочем не удивительно... подобным маразмом в дохлом Совке занималась посол СССР Александра Коллонтай и ее краснопузый муженёк Паша Дыбенко...фантазии у краснопузых всегда на один манер...
Як казава вождь мирового дерьма Володя чЛенин... баба тоже чилавек...только с особыми привычками к зверству и извращениям с особой жестокостью...
Вера Землячка убившая в Крыму тысячи людей...из этой же породы...
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18.09.2022 12:58 Ответить
А изувер феликс эдмун-дович? Там немерено было страхолюдных персонажей. Даже спустя сто лет мало кто знает что творилось в Петрограде примерно три недели после взятия зимнего?! Есть воспоминания, переписка эмигрантов, когда дети стали разбирать архивы в 80-90гг 20 века за кордоном и сранивали факты описаные кто успел сбежать за родственников итд. Но не было прямых улик. Нельзя было официально искать. Да и последнее интервью Керенского кажись в 1968г на два часа и более одному известному тележурналисту США чего стоило. До сих пор у нас не проходило. Там много вылезло! Теперь сами видим, а догадывались всегда. И 300 лет назад. Более чем странно это.
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18.09.2022 16:58 Ответить
Як варіант можна їй відправити наре
ченого без голови
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18.09.2022 13:06 Ответить
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18.09.2022 13:17 Ответить
І залишити генталії щоб по них впізнавала жмура "сваєво ненагляднаво",
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18.09.2022 13:35 Ответить
Руйнація імперій починається з морального занепаду їх населення.
Так тримати, русня.
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18.09.2022 13:14 Ответить
Кончені виродки і це 95% терористки-раші.
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18.09.2022 13:20 Ответить
Краше шоб ця потвора получила своего юзiка в цiнкi.Хай Украiне допомагаэ Бог!
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18.09.2022 13:20 Ответить
Цинк то дорогий метал. Досить пакєта.
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18.09.2022 13:29 Ответить
Що ж це за убоіще таке, ці росіяни і росіянки!!
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18.09.2022 13:22 Ответить
Людо-подібні істоти , які з споконвіку не мають творчості хоч що - небудь ТВОРИТИ, жили інстинктами хижаків- мисливців , а коли не могли щось вполювати, то ЖЕРЛИ один одного. Вони не можуть мати тих почуттів і знань, які мають ЛЮДИ ! І саме це повинно зрозуміти все Світове людство! Золота Орда , що в перекладі з символічної мови перекладається як Мудрий Порядок тому так жорстко з ними поводилась, що добре Знали цю особливість цих істот. При першому їх перепису просто витягували їх з берлог і відрізали чоловікам ліве ухо ! От і весь перепис . Саме тому що знали з ким мають справу.
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18.09.2022 13:24 Ответить
Вона виховуватиме дітей... Коло замкнулось.
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18.09.2022 13:28 Ответить
Моральні уроди. Крапка.
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18.09.2022 13:28 Ответить


«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через
два--три поколения. Впрочем, что тут думать.
Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
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18.09.2022 13:30 Ответить
Вони задовго дом війни казали, що будуть тут ґвалтуаати і вбивати, тільки команди чекають. Натомість мудре населення бажало перебувати в москальському інфополі, ще рік назад і взагалі какая разніца було. Москалі то вже мільйони українців закатували і вбили.
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18.09.2022 13:31 Ответить
Не удивляет, все логично из кацапской сути которую они демонстрируют более 500 лет. Тут и игшры головами черкессов в футбол на глазах детей в ХІХ веке и вырывание ноздрей, языков и ушей на самом мордоре. голодомор, зверства на Зап. УКраине в 1939-1941 г.г., Чернобыль, невиданные массовые убийства и пытки в Ичкерии и далее по списку.
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18.09.2022 13:32 Ответить
ностальгирует русяня по отрезанным бошкам из чечни...
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18.09.2022 13:32 Ответить
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18.09.2022 13:32 Ответить
какие добрые и доверчивые лица
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18.09.2022 13:41 Ответить
це підвид виду Гомо сапієнс,називається Кацап звичайний
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18.09.2022 15:50 Ответить
Треба погодитись, що кацапи еволюціонували до стадії мерзенного бидла і здатні успішно заражати інших на прилеглих до рашки територіях, а також "експортувати" свої "духовниє скрєпи" всюди, куди можна дійти, доїхати, долетіти чи доплисти. Вони просто генетично виродились і найкращий спосіб здихатися цієї зарази - це дерусифікація рашки у вигляді загальної утилізації. Громадяни, які не живуть в рашці здатні вилікуватися від "руского міра", бо рашисти самі цьому сприяють убиваючи і руйнуючи все і всіх. "рускій мір" у хворій уяві кацапів - це території з покірним і рабським населенням як вони самі, але українці ніколи такими не були і не будуть, за це вони нас люто ненавидять.
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18.09.2022 13:36 Ответить
Шариков,вы урод,не приставайте к Зинке...
Профессор,я свободный чувак рождённый в Моцкальской подворотне...
Филипп Филлипыч, каже доктор Борменталь,а давайте Шарикова поджарим...другим псам будет что пожрать...Мацковия богатая бешенными сабаками.. 🦍и даже Обезьянами...
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18.09.2022 13:37 Ответить
надо выполнить ее просьбу и прислать ей муженька в пакете
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18.09.2022 13:38 Ответить
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18.09.2022 13:47 Ответить
Жаль що так багато БІОМУСОРА яке треба довго переробляти
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18.09.2022 13:51 Ответить
Відгородити іх від світу загорожою.на воротах написати ;лепрозорій; і не відчиняти поки ці прокаженні не повиздихають!
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18.09.2022 14:02 Ответить
Ось деякі вже привезли!₴ Ггггг
https://t.me/jenya_zub_live_news/15943
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18.09.2022 14:08 Ответить
номер надіюсь вспливе як коли аналогічна коза казала "насілуй но предохраняйся". Потрібно знати тварину в лице, хай з вікна пригає з сорому, сама. Доки їй не допомогли тільки вже з помсти!!!!
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18.09.2022 14:27 Ответить
Не удивлен!
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18.09.2022 14:49 Ответить
Ну так відруіжуть йому ту голову і відправлять дружині. Сільвупле.
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18.09.2022 15:08 Ответить
Руssкий герб клеймо двуличного скота - глумление и звериная жестокость руssких в отношении к слабым, и их привычка раболепно лебезить и пресмыкаться перед сильным!
Джохар Дудаев
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18.09.2022 15:13 Ответить
самець та самка бабуїнів.
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18.09.2022 15:26 Ответить
Росіяни, це нечість сатанинська. Сам диявол зі своїми бісами прийшли на нашу землю. Це той самий дух який був і у гітлері і всякої нечеісті. Але зараз він прийшов ще розлючиніший.
Але нам не треба його боятися, а протистояти.
Господь з нами, правда за нами. Треба бити стану Словом Божим і молитвами. І ми переможимо.
Молімося за Україну, за наших воїнів, за наших полонених

" Довіртеся Господу, противостаньтє дияволу і втече від нас"
Славимо Господа, бо він благ і навіки милість його. Амінь.
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18.09.2022 15:51 Ответить
что там европа? выдала ей уже визу? не боится, что она там кому-то захочет голову отрезать?!
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18.09.2022 16:02 Ответить
Одним словом - СВОЛОТА!
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18.09.2022 18:34 Ответить
Кацапські дикуни у всій своїй красі! Лише живітельні звіздюлі їх приводять до тями, та й то, ненадовго.
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18.09.2022 19:26 Ответить
 
 