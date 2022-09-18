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Россиянка попросила жениха привезти из Украины отрезанную голову и одежду убитых для секс-игр. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Одежда и обувь убитых украинцев нужны женщине для ролевых игр в постели.
Разговор оккупанта с любовницей, жительницей Подмосковья, опубликовала СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - делится невеста.
Она просит, чтобы любимый привез ей военную куртку и обувь из тел погибших защитников Украины. И говорит, чтобы он без этого не возвращался.
Отвечая на требования девушки, оккупант, что ему бы просто "с этой х#йни съ#баться".
На что россиянка решительно возражает: "Илюша, без кителя ты не можешь съ#баться".
"Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" – утверждают в СБУ.
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+92 Мобильный крематорий
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+59 Вячеслав Галушка
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этой поможет только отрезанная голова.
ЕЕ, СЦУК, ОТРЕЗАНАЯ ГОЛОВА
я вже починаю думати що путло лише жертва справжніх бажань пересічного расціяніна.
йому навіть віддавати наказ не потрібно, вони самі із задоволенням вбивають
нюхнеш попелу - сквиртанеш
ні не вразило - некрофіли-папуаси.
https://youtu.be/AA4VCk22t88
Впрочем не удивительно... подобным маразмом в дохлом Совке занималась посол СССР Александра Коллонтай и ее краснопузый муженёк Паша Дыбенко...фантазии у краснопузых всегда на один манер...
Як казава вождь мирового дерьма Володя чЛенин... баба тоже чилавек...только с особыми привычками к зверству и извращениям с особой жестокостью...
Вера Землячка убившая в Крыму тысячи людей...из этой же породы...
ченого без голови
Так тримати, русня.
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через
два--три поколения. Впрочем, что тут думать.
Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
Профессор,я свободный чувак рождённый в Моцкальской подворотне...
Филипп Филлипыч, каже доктор Борменталь,а давайте Шарикова поджарим...другим псам будет что пожрать...Мацковия богатая бешенными сабаками.. 🦍и даже Обезьянами...
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Джохар Дудаев
Але нам не треба його боятися, а протистояти.
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" Довіртеся Господу, противостаньтє дияволу і втече від нас"
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