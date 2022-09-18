Россиянка попросила жениха привезти из Украины отрезанную голову и одежду убитых для секс-игр. АУДИО

Одежда и обувь убитых украинцев нужны женщине для ролевых игр в постели.

Разговор оккупанта с любовницей, жительницей Подмосковья, опубликовала СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Привезёшь мне кучу кителей, чью-то голову. Я Лизке показывала, как "Вагнера" отрезали голову мужику…", - делится невеста.

Она просит, чтобы любимый привез ей военную куртку и обувь из тел погибших защитников Украины. И говорит, чтобы он без этого не возвращался.

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Отвечая на требования девушки, оккупант, что ему бы просто "с этой х#йни съ#баться".

На что россиянка решительно возражает: "Илюша, без кителя ты не можешь съ#баться".

"Международный трибунал уже ждет этих подонков и каждый из них получит по заслугам!" – утверждают в СБУ.