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Российские захватчики, бежавшие с Харьковщины, бродят по Белгороду в поисках еды, - Тhe Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бєлгород
Фото: theguardian.com

Российский Белгород наполнен военными, отряды которых сбежали от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в репортаже британского журналиста Эндрю Рота для The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщает о толпах российских военных, которые "бродят по улицам Белгорода" после отступления от украинской контратаки.

"Российские солдаты из Осетии поздно вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Кажется, они неуверенно стоят на ногах - пьяные или уставшие", - рассказывает репортер.

Читайте: Срочников из Таманской дивизии РФ заставляют "оборонять Белгородщину", согласны ехать только четверо, - BBC

Захватчики, с которыми встретился британец, с февраля воевали в Украине, дислоцировались в селе Великие Проходы, к северу от Харькова. На прошлой неделе оккупанты получили срочный приказ бежать обратно в Россию.

"Что мы можем сказать? Приказ есть приказ. У нас не было выбора", - сказал репортеру один из захватчиков.

Теперь оккупанты бродят по улицам Белгорода, в поисках, где бы поесть. На вопрос, куда они будут двигаться дальше, военные отвечают, что не знают, но думают, что их вернут на юг "оборонять границу".

"В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой вырываются снаряды ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга", - говорится в материале.

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Топ комментарии
+47
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18.09.2022 15:05
+40
так хай мародерять белгород)
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18.09.2022 15:08
+34
Ну, вчера еще были доблестные вояки, а сегодня уже пришла реальность - нужно бомжевать!
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18.09.2022 15:05
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Ну, вчера еще были доблестные вояки, а сегодня уже пришла реальность - нужно бомжевать!
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18.09.2022 15:05 Ответить
В нас придумали перекладати бомж - безхатченко...і як же тоді буде бамжевать українською?
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18.09.2022 15:08 Ответить
''Бурлакувати" буде українською.
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18.09.2022 15:10 Ответить
жебракувати
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18.09.2022 15:10 Ответить
В нас придумали перекладати бомж - безхатченко...і як же тоді буде бамжевать українською?
Ну і що там складного? Буде "безхатченкувати".
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18.09.2022 15:16 Ответить
Мало би бути "без визначеного місця проживання"...
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18.09.2022 15:17 Ответить
БОМЖ-це абревіатура з радянського «Бєз Опрєеєльонного Мєста Жітєльства». Який нах переклад?
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18.09.2022 15:22 Ответить
Добре, що хоч не бімж переклали...
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18.09.2022 15:41 Ответить
Без Певного Місця Проживання. Майже БМП.
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18.09.2022 16:28 Ответить
чмоньствувати -підійде ?
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18.09.2022 16:01 Ответить
Бомж не перекладається, так як, це абревіатура. Без Определённого Места Жительства.
В українській мові таких гидотних виразів немє. Найближче по визначенню - безхатченко або волоцюга.
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18.09.2022 17:10 Ответить
Бомж - це радянська міліцейська абревіатура - "Без Определенного Места Жительства". А, в принципі, кацапською мовою - "бездомный".
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18.09.2022 18:12 Ответить
Логічно напрошується безхатченкувати.
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18.09.2022 18:26 Ответить
без определенного места жительства -- без місця проживання = БМП,
бмпехи
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18.09.2022 15:22 Ответить
Скоро это будет реальностью всей России...
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18.09.2022 17:01 Ответить
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18.09.2022 15:05 Ответить
так хай мародерять белгород)
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18.09.2022 15:08 Ответить
і розуму нема, два з двох)
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18.09.2022 15:32 Ответить
не сомневаюсь что уже))
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18.09.2022 21:14 Ответить
На кордоні російські та українські військові стоять у полі зору один одного
треба стріляти мацкалям по очах-щоб не дивились..
а краще повбивати..
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18.09.2022 15:15 Ответить
Чим більше в росії калік тим краще для нас, бо це жива реклама для призову в орки.
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18.09.2022 16:49 Ответить
Врешті-решт холодильник поборов телевізор...
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18.09.2022 15:18 Ответить
Дивні якісь ці кацапи: у них автомати за плечима, а вони не можуть собі знайти житло у рідній країні.
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18.09.2022 15:19 Ответить
А що вони заспівають коли зеки ,вбивці мародери та гвалтівники повернуться на радную рашку?..навчені вже вбивати..зі зброєю на руках..
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18.09.2022 15:19 Ответить
я задавав питання рашистам..невже ви думаєте ті хто був в тюрмі добровільно в тюрму і повернуться,маючи зброю на руках
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18.09.2022 15:21 Ответить
Ходят якісь опущені ; побираюця -- а деж іхні вертухаі.
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18.09.2022 15:28 Ответить
здалися б у полон - були би ситі

В рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.

☝️ Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.

➡️ Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам.

➡️ Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.

➡️ Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:

☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84

Інформація про здачу в полон російською на телеграм-каналі "Хочу жить" (https://t.me/hochu_zhyt)
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18.09.2022 15:28 Ответить
Саме так.
російською.
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18.09.2022 16:06 Ответить
Канибализм им в помощь..
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18.09.2022 15:35 Ответить
- У тебя брюки в полоску, дай папироску. )))
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18.09.2022 15:39 Ответить
якщо не рахувати кадирівців і хачикянів,то з усіх кавказських народів найбільшим гнусом є осетини,давні і віддані 6-ки русні ще з часів Росімперії...
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18.09.2022 15:47 Ответить
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18.09.2022 15:58 Ответить
очень надеюсь, что самые ушлые уже переслали из Белгорода затрофеенные короткостволы в свои хакасские усть-задрищенски.
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18.09.2022 16:36 Ответить
лайна їм на лопаті жебракам
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18.09.2022 18:03 Ответить
Глянув оригінальну статтю - ну, таке, видно що писав її писака, який скоріше склоняється до російского боку.
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18.09.2022 19:13 Ответить
В Гостомелі орки забирали їжу у людей,заходячи нагло у хату.
Різали свиней,забирали гроші,речі..
Такої країни,як росія вже нема,не ходячий труп....
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18.09.2022 19:18 Ответить
красиве слівце...тиняються...
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18.09.2022 19:50 Ответить
 
 