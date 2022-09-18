Российские захватчики, бежавшие с Харьковщины, бродят по Белгороду в поисках еды, - Тhe Guardian

Российский Белгород наполнен военными, отряды которых сбежали от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в репортаже британского журналиста Эндрю Рота для The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщает о толпах российских военных, которые "бродят по улицам Белгорода" после отступления от украинской контратаки.

"Российские солдаты из Осетии поздно вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Кажется, они неуверенно стоят на ногах - пьяные или уставшие", - рассказывает репортер.

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Захватчики, с которыми встретился британец, с февраля воевали в Украине, дислоцировались в селе Великие Проходы, к северу от Харькова. На прошлой неделе оккупанты получили срочный приказ бежать обратно в Россию.

"Что мы можем сказать? Приказ есть приказ. У нас не было выбора", - сказал репортеру один из захватчиков.

Теперь оккупанты бродят по улицам Белгорода, в поисках, где бы поесть. На вопрос, куда они будут двигаться дальше, военные отвечают, что не знают, но думают, что их вернут на юг "оборонять границу".

"В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой вырываются снаряды ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга", - говорится в материале.

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