Российские захватчики, бежавшие с Харьковщины, бродят по Белгороду в поисках еды, - Тhe Guardian
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский Белгород наполнен военными, отряды которых сбежали от контрнаступления ВСУ.
Об этом говорится в репортаже британского журналиста Эндрю Рота для The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщает о толпах российских военных, которые "бродят по улицам Белгорода" после отступления от украинской контратаки.
"Российские солдаты из Осетии поздно вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Кажется, они неуверенно стоят на ногах - пьяные или уставшие", - рассказывает репортер.
Захватчики, с которыми встретился британец, с февраля воевали в Украине, дислоцировались в селе Великие Проходы, к северу от Харькова. На прошлой неделе оккупанты получили срочный приказ бежать обратно в Россию.
"Что мы можем сказать? Приказ есть приказ. У нас не было выбора", - сказал репортеру один из захватчиков.
Теперь оккупанты бродят по улицам Белгорода, в поисках, где бы поесть. На вопрос, куда они будут двигаться дальше, военные отвечают, что не знают, но думают, что их вернут на юг "оборонять границу".
"В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой вырываются снаряды ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга", - говорится в материале.
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Ну і що там складного? Буде "безхатченкувати".
В українській мові таких гидотних виразів немє. Найближче по визначенню - безхатченко або волоцюга.
бмпехи
треба стріляти мацкалям по очах-щоб не дивились..
а краще повбивати..
В рамках роботи Координаційного штабу запущено Єдиний центр та цілодобову гарячу лінію прийому звернень від російських військових та їхніх родин.
☝️ Це продовження державного проєкту, призначеного інформувати російських військових про можливості скласти зброю та зберегти своє здоров'я та життя.
➡️ Державний проєкт "Хочу жить" покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним Силам.
➡️ Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Натомість Україна потребує поповнення обмінного фонду, аби повернути своїх захисників додому.
➡️ Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами:
☎️ +38 066 580 34 98
☎️ +38 093 119 29 84
Інформація про здачу в полон російською на телеграм-каналі "Хочу жить" (https://t.me/hochu_zhyt)
російською.
Різали свиней,забирали гроші,речі..
Такої країни,як росія вже нема,не ходячий труп....