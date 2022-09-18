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Новости За рубежом
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Десятки граждан РФ не могут продлить вид на жительство в Польше, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

россия,флаг,прапор,росія

Несколько десятков российских граждан, приехавших в Польшу до начала полномасштабной войны, не смогли получить или продлить вид на жительство. Причину отказа им не объяснили, сославшись на гриф "для служебного пользования".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российская служба Би-Би-Си.

Собеседникам издания поступили письма с уведомлением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.

В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать апелляцию в суд. При рассмотрении дела можно оставаться в Польше.

В 2021 году, по данным Би-Би-Си, в стране было 6,3 тысячи отказов гражданам России в виде на жительство и разрешении на постоянное жительство, с начала 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава, – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – 663.

Читайте: Германия намеренно затягивает с помощью Украине, - глава МИД Польши Рау

По словам юристов, отказ в продлении или выдаче вида на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.
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Топ комментарии
+26
Родіна ждет заблудших овец.
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18.09.2022 15:12
+22
Яка сумна новина
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18.09.2022 15:11
+20
Додому в Саратов тєрєбонькать вєлічіє.
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18.09.2022 15:13
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Яка сумна новина
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18.09.2022 15:11 Ответить
Opjatj pnuli solncelikih! Eto nazivaetsja- kolektivnaja otvetstvennostj. Terpi moja krasavica.....
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18.09.2022 16:57 Ответить
Родіна ждет заблудших овец.
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18.09.2022 15:12 Ответить
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18.09.2022 15:22 Ответить
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18.09.2022 15:22 Ответить
Усі поїдуть у рідні *****, до берізок й любого БЕС(а)путіна антіхриста люциферовича. Берізові мавпи - повинни мешкати у рідної говені...
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18.09.2022 15:13 Ответить
Додому в Саратов тєрєбонькать вєлічіє.
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18.09.2022 15:13 Ответить
слезы наворачиваются на глаза
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18.09.2022 15:14 Ответить
тому що тільки десяткам не поширюється?
Тo так, могли б краще ВСЇХ вслід за крейсерoм відправити ...
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19.09.2022 02:02 Ответить
А чому не десятки тисяч кацапів? Чому тільки десятка?!
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18.09.2022 15:14 Ответить
згоден-всі кацапські смердючі свині мають бути викинуті з усього цивілізованого світу шоб не смерділи...
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18.09.2022 15:16 Ответить
Порєзвілісь і по домам - родіна ждьот!
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18.09.2022 15:16 Ответить
А в нас навпаки українські паспорти усіляким ''харашім гуССкім" роздають!
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18.09.2022 15:18 Ответить
Малороси у ОПі засіли й зрадники от й "маємо те що маємо"....
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18.09.2022 15:53 Ответить
Польский прагматизм в действии.
Польша помнит урок осени 1939 и 2021.
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18.09.2022 15:25 Ответить
а зачем им мучиться в Польше? чешите вяличием в зажопинск...
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18.09.2022 15:27 Ответить
Назовите их Наташей и продайте в Турцию..
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18.09.2022 15:28 Ответить
...хто ще не давав копняка русні?
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18.09.2022 15:32 Ответить
зараз так - хто не дав копняка русн1, той себе не поважаэ....., або занадто ледачий.....
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18.09.2022 15:38 Ответить
...або німець
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18.09.2022 15:41 Ответить
Слава братам полякам!
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18.09.2022 15:36 Ответить
Мало.
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18.09.2022 15:39 Ответить
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18.09.2022 15:41 Ответить
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18.09.2022 15:46 Ответить
Пропоную полякам відкрити туристичну агенцію акцентовану на кацапцьських туристів "Дамой - и точка!"...
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18.09.2022 15:54 Ответить
"... суперечить правилам ЄС" ? Мабуть давно вже слід поміняти правила щодо вбивць і загарбників.
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18.09.2022 15:54 Ответить
А чого вони лізуть у "гейропу" рюззія ж "вяліка й магучая" то хай там й седять.
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18.09.2022 15:56 Ответить
Це так,худоба маэ бути в хлiвi.
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18.09.2022 15:59 Ответить
Уйобен зе бітте!
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18.09.2022 16:00 Ответить
Нужно делать специальный документ, где каждый россиянин, если он хочет и дальше остаться в Европе(даже при наличии разрешающих основаниях), обязан подписать тот документ, где он публично осуждает действия правительства РФ и называет эти действия преступными и фашистскими. Смысл в том, чтоб каждый россиянин, проживающим в Европе-"Zепатриотом" на россии, воспринимался как- раз этот русский всё ещё живёт за бугром, значит он типо предатель и 100% подписал ту определённую бумажечку))). Шах и мат- что не ***** в итоге (причём, в основном подозреваю, что будет МАТ )
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18.09.2022 16:07 Ответить
А що росіяни які вбивали поляків в Катині роблять в Польщі?
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18.09.2022 16:29 Ответить
Нафіга русня в Польщі,щоб їхня озброєна банда їхала їх спасати?
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18.09.2022 16:31 Ответить
На парашу, ваньки!
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18.09.2022 17:28 Ответить
Хай ідуть в Сибір
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18.09.2022 17:49 Ответить
Этих мразей, вообще нельзя пускать в Польшу, да и вообще, должны быть закрыты все пути - дороги в любые страны, которые конечно, себя уважают!
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18.09.2022 18:02 Ответить
в дЯрєвнйу, у тйотькє, в глуш ва сратав
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18.09.2022 18:05 Ответить
 
 