Десятки граждан РФ не могут продлить вид на жительство в Польше, - СМИ

Несколько десятков российских граждан, приехавших в Польшу до начала полномасштабной войны, не смогли получить или продлить вид на жительство. Причину отказа им не объяснили, сославшись на гриф "для служебного пользования".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает российская служба Би-Би-Си.

Собеседникам издания поступили письма с уведомлением, что их иммиграционные дела аннулируются. Причины засекречены и связаны с угрозой национальной безопасности.

В таком случае человеку дают 30 дней, чтобы покинуть страну. Альтернатива – подавать апелляцию в суд. При рассмотрении дела можно оставаться в Польше.

В 2021 году, по данным Би-Би-Си, в стране было 6,3 тысячи отказов гражданам России в виде на жительство и разрешении на постоянное жительство, с начала 2022 года – уже около шести тысяч. В некоторых регионах – например, в Мазовецком воеводстве, куда входит Варшава, – разница заметнее: в 2021 году было 573 негативных решения, а в этом году – 663.

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По словам юристов, отказ в продлении или выдаче вида на основании гражданства противоречит правилам ЕС. Но в реальности сложно доказать, почему было принято решение об отказе.