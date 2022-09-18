ЗРК NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но небо полностью не закроют, - Воздушные силы
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Зенитно-рекетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины. Но говорить о "закрытии неба" после их получения не стоит.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и т.д., которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты ", – объяснил Игнат.
По его словам, на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов вряд ли можно "не все сразу".
"Это лишь первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по "протоптанной тропинке", возможно, будем обновлять эшелон ПВО", - говорит Игнат.
Он обратил внимание и на то, что этот комплекс не дальнобойный, радиус его действия до 40 км.
"Но очень серьезное преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, которые способны поражать ракеты, в том числе оперативно-тактических комплексов", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
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Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
а інакше нех болтать єрундой !
Цей бронемобіль купив Порох і передав 206-му тербату ще 12 березня ц.р. Ця та інша техніка (решту якої ти можеш подивитися за ссиллю) нині воює під Херсоном.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючи аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.
Дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають «максимальним» можливостям системи)
за совка весь простір над Україної був перекритий ППО
два останніх начебто закрили - за шо всі отримали ордена від отказника...
діло за малим...
заасвальтований......
Іще раз, *****, Харків у зоні досягнення артилерії та РСЗО!
А Україні дають дуже мало.
https://www.youtube.com/shorts/8Dyot0nVEm0
Питання в тому, які причини того, що Захід не надає їх Україні...