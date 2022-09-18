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ЗРК NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но небо полностью не закроют, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

nasams

Зенитно-рекетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины. Но говорить о "закрытии неба" после их получения не стоит.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить лишь тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и т.д., которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты ", – объяснил Игнат.

По его словам, на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов вряд ли можно "не все сразу".

"Это лишь первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по "протоптанной тропинке", возможно, будем обновлять эшелон ПВО", - говорит Игнат.

Он обратил внимание и на то, что этот комплекс не дальнобойный, радиус его действия до 40 км.

"Но очень серьезное преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, которые способны поражать ракеты, в том числе оперативно-тактических комплексов", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

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Топ комментарии
+11
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18.09.2022 15:43
+10
Доведеться волонтерам знову "діставати" ППО для України... Як в 2014-му...
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
************
Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 15:25
+9
відео: Порошенко передав ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та «бандеромобілі»
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18.09.2022 16:10
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Доведеться волонтерам знову "діставати" ППО для України... Як в 2014-му...
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
************
Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 15:25 Ответить
напару працюєте?причому бтр до буржуйки?це так далеко,як зелень і здоровий глузд !
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18.09.2022 15:55 Ответить
На Кузні не обіцяв. Хоча би тому, що двісті штук - це річна потреба України, одна Кузня такого не потягне. А, якщо щось і було зроблено в експерементальному порядку, так експеримент, він на то і є експериментом, але в 2019-му навіть експериментальні зразки не те що броні, а й іншої військової техніки припинили фінансувати. І випускати, відповідно.
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18.09.2022 15:46 Ответить
посилання про 200 БТР на Кузні в студію !
а інакше нех болтать єрундой !
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18.09.2022 16:01 Ответить
Якщо маєш на увазі оцей бронемобіль - то це не БТР. Але, справді, він виготовляється на Кузні, досі "експерементально", його замовляють лише заможні люди: «Сьогодні ви бачите унікальний автомобіль «Тритон», який був виготовлений «Кузнею на Рибальському». Він може долати водні перешкоди. Щойно він їхав зі швидкістю 110 км/год. Він має протимінне посилення, витримує вогонь крупнокаліберного кулемета, озброєний кулеметом «Утьос», хто був у армії, той знає, що це таке. І це також один із улюблених кулеметів наших Збройних Сил», - говорить Порошенко.



Цей бронемобіль купив Порох і передав 206-му тербату ще 12 березня ц.р. Ця та інша техніка (решту якої ти можеш подивитися за ссиллю) нині воює під Херсоном.
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18.09.2022 16:07 Ответить
Кільчень - українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне.

Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
До складу системи входить до шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневруючи аеродинамічні цілі на відстані до 280 км, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, шість з яких можуть бути балістичними або до 16 аеродинамічних цілей. З одночасним наведенням до двох зенітних керованих ракет на кожну аеродинамічну ціль та до чотирьох ракет на кожну балістичну ціль.

Дозвукові аеродинамічні цілі виявляються на відстані до 400 км й можуть бути знищені на відстані у 280 км, надзвукові винищувачі - на дальності близько 130 кілометрів, балістичні цілі на відстані до 44 кілометрів (декларовані параметри відповідають «максимальним» можливостям системи)
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18.09.2022 16:05 Ответить
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18.09.2022 16:06 Ответить
Вона не розроблена, це просто концепт.
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18.09.2022 16:12 Ответить
в телеге писали задержали бабу которая сливала в парашу инфу по этим ракетам
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18.09.2022 19:20 Ответить
Когда такая граница с ордой, перекрыть небо может только отсутствие орды...
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18.09.2022 15:27 Ответить
Кільчень міг би перекрити !

за совка весь простір над Україної був перекритий ППО
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18.09.2022 16:08 Ответить
закрити небо, закрити землю, закрити море...
два останніх начебто закрили - за шо всі отримали ордена від отказника...
діло за малим...
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18.09.2022 15:36 Ответить
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18.09.2022 15:43 Ответить
Реально сказано! Всі добрі починання оборонозахисту держави пішли у асфальт. Тепер маємо Бучу, Ірпінь, Маріуполь і Куп'янськ.
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18.09.2022 17:36 Ответить
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)

заасвальтований......
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18.09.2022 15:50 Ответить
Чем больше- тем лучше. Даже если не закрывают небо полностью, то всё равно существенная помощь для Украины.
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18.09.2022 15:55 Ответить
Важны количество комплексов и дистанция поражения, что касается "кинжалов", то они разогреваются очень сильно при трении в атмосфере и испускают волны в широм диапазоне от инфракрасного до ренгеновского, это можно использовать для обнаружения и наведения при перехвате!
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18.09.2022 16:01 Ответить
Возможно дополнительная установка несложной широкоугольной системы ИК самонаведения на сверхзвуковую ЗРК ракету поможет эффективно сбивать кацапские "кинжалы"
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18.09.2022 16:08 Ответить
Якщо не помиляюся, Кінжали запускають із Су-31 мало не в стратосфері, і там вони летять майже до цілі, і лише на останньому етапі входять в щільні шари атмосфери, але швидкість така, що традиційними реактивними ракетами ПРО вирогідніть знищення дуже мала. Я читав, у німців є ******* зенітна зброя, яка вистрілює чергами осколкові снаряди назустріч ракеті. Ось таке, мабуть, найліпше проти Кінжалу, але радіус дії дуже невеликий, треба на кожен об'єкт таку зброю ставити.
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18.09.2022 16:23 Ответить
Міг31
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18.09.2022 20:00 Ответить
Головне щоб їх не в Київ поставили бункер ОП прикривати. А десь на Харків, Миколаїв
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18.09.2022 16:01 Ответить
Як раз на Харків, Миколаїв немає ніякого сенсу, поки вони у зоні досяжності артилерії та РСЗО.
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18.09.2022 16:44 Ответить
Ага, від Харкова, Миколаєва скільки км. до лінії фронту? За скільки км їх можна розмістити від міст? Це не стаціонарні цілі. І т.д. В Запоріжжі працює ж якось
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18.09.2022 16:53 Ответить
Ситуація абсолютно різна. Харків біла кордону, там взагалі нічого не зробиш, від Миколаєва тільки зараз починають відсувати ворога, якщо звільнять лівий берег, то так. Біля Запоріжжя голий степ і кацапи бояться ставити артилерію та РСЗО близько до лінії фронту.
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18.09.2022 20:20 Ответить
Так ми не за артилерію, а за розміщення ЗРК говоримо. Миколаїв обстрілюють с-300 с лівого берега наприклад. Не обов'язково ЗРК повинен бути безпосередньо в місті розміщений
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18.09.2022 20:52 Ответить
ЗРК має бути розміщений не в місті (це взагалі безглуздо), а перед містом по відношенню до напрямків ракетних ударів. Але повторюю, у випадку досяжності ударів артилерії та/або РСЗО в цьому немає сенсу.
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19.09.2022 10:19 Ответить
Логічно припустити що такі варіанти розміщення можливі, ЗРК мають же якийсь радіус дії? І наприклад, при наступі ППО не йде ж попереду військ. Он сьогодні ПАЕС зазнала ракетного удару. Треба закривати там напрямок, і Харків (скільки можна вже) краще так ніж зовсім нічого…
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19.09.2022 10:45 Ответить
Нічого логічного в такому розміщенні немає, тому що розміщена у забудові ЗРК взагалі не здатна нічого збивати. Розміщення ЗРК позаду міста не набагато корисніше. У ППО одним з найважливіших є час реакції на загрозу.
Іще раз, *****, Харків у зоні досягнення артилерії та РСЗО!
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19.09.2022 14:00 Ответить
Небо не закриють тому що треба дуже багато систем ставити
А Україні дають дуже мало.
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18.09.2022 16:04 Ответить
пока две батареи (условным залпом на 144 ракеты)
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18.09.2022 16:29 Ответить
Чергове "подкрєплєніє".
https://www.youtube.com/shorts/8Dyot0nVEm0
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18.09.2022 16:15 Ответить
Zdiom NASAMS na dezurstve.Oni silno pomozet uvydyte
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18.09.2022 16:26 Ответить
ЗРК щоб "закрити небо" є, і навіть дуже близько
Питання в тому, які причини того, що Захід не надає їх Україні...
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18.09.2022 16:43 Ответить
той хто зрозумів, до кого є питання про причини , зрозумів і те, що саме через цю причину ЗРК немає в Україні .
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18.09.2022 16:53 Ответить
Інших причин, я просто не бачу.
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18.09.2022 20:28 Ответить
Не зрячі,або сліпі не бачуть причин,через які вони спокитаються ,а часто і падають. Лише після падіння прозрівають , в чому була причина їхнього падіння.Що з ямами від створення в Україні САП , траншеями ,від бабломойского ,котлованами з ОП "нариті" для України і її народу , кротами з рабсії,??? Багато їх просто не бачить,але це не значить ,що їх не має і їх не бачуть ті, в кого є не тільки ракети...
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19.09.2022 15:04 Ответить
Радіус дії 40 км ,, яке закрите небо ? Дебіли ,
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18.09.2022 18:33 Ответить
преступники и саботажники кучма и кравчук и кузьмук с усами просрали ракеты пво и ввс......вокруг запора и днепра были кольца пво при совке..остались только ворота в бункера...кек
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18.09.2022 19:19 Ответить
Схоже, підсилять Київ.
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18.09.2022 19:53 Ответить
 
 