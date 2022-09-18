Заявления экс-министра Марги о "разделении" Украины противоречат официальной позиции Бухареста, - МИД Румынии
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Министерство иностранных дел Румынии считает недопустимыми публичные заявления экс-министра Андрея Марги относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий.
Об этом говорится в заявлении румынского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", - говорится в сообщении.
В министерстве заверили, что "категорически отвергают" позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые Россией злонамеренные нарративы.
"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивают в МИД.
Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга убежден, что части территории Украины следует разделить между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины. В посольстве Украины в Бухаресте подчеркнули, что такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах.
Марга в последний раз работал в правительстве Румынии в 2012 году, а в советское время был информатором румынской Секуритате.
Пожалуйста, подождите...
кисеньможливість робити такі заяви...
Зазвичай колишні говорять те, що поки що не наважуються діючи.
дивись як би тебе не поділили на 25 маленьких румуній - пів суток діло....