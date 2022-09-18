Заявления экс-министра Марги о "разделении" Украины противоречат официальной позиции Бухареста, - МИД Румынии

Министерство иностранных дел Румынии считает недопустимыми публичные заявления экс-министра Андрея Марги относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий.

Об этом говорится в заявлении румынского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", - говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что "категорически отвергают" позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые Россией злонамеренные нарративы.

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"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивают в МИД.

Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга убежден, что части территории Украины следует разделить между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины. В посольстве Украины в Бухаресте подчеркнули, что такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах.

Марга в последний раз работал в правительстве Румынии в 2012 году, а в советское время был информатором румынской Секуритате.

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