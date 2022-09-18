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Заявления экс-министра Марги о "разделении" Украины противоречат официальной позиции Бухареста, - МИД Румынии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

марга

Министерство иностранных дел Румынии считает недопустимыми публичные заявления экс-министра Андрея Марги относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий.

Об этом говорится в заявлении румынского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", -  говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что "категорически отвергают" позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые Россией злонамеренные нарративы.

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"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивают в МИД.

Напомним, бывший глава МИД и министерства образования Румынии Андрей Марга убежден, что части территории Украины следует разделить между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей. Бывший министр заявил, что считает "неестественными" границы Украины. В посольстве Украины в Бухаресте подчеркнули, что такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах.

Марга в последний раз работал в правительстве Румынии в 2012 году, а в советское время был информатором румынской Секуритате.

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Топ комментарии
+22
На нашому закарпатському діалекті "марга" означає "худобина". Дуже промовисте прізвище.
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18.09.2022 15:43
+16
Так закриите цього дурачка -- це ж розпалювання національноі ворожнечі.
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18.09.2022 15:40
+13
По нашому-- "скотиняка"
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18.09.2022 16:18
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18.09.2022 15:38 Ответить
Так закриите цього дурачка -- це ж розпалювання національноі ворожнечі.
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18.09.2022 15:40 Ответить
Начни с Ермака.
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18.09.2022 16:43 Ответить
Ермак сказав шо вже пора Брест вернути -- я не чув.
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18.09.2022 16:49 Ответить
Тобто, почекай я зараз други труси вдягну?
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18.09.2022 17:02 Ответить
Шнурки зашнурую.
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18.09.2022 17:04 Ответить
"Други" немає такого слова, правильно буде "другові".
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18.09.2022 17:06 Ответить
Це каже гугл-траслювач?
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18.09.2022 17:18 Ответить
Справу вже на це чмо завели? Якщо так, то повіримо.
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18.09.2022 15:40 Ответить
ще один екс- на подсосі у буйла
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18.09.2022 17:38 Ответить
На нашому закарпатському діалекті "марга" означає "худобина". Дуже промовисте прізвище.
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18.09.2022 15:43 Ответить
По нашому-- "скотиняка"
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18.09.2022 16:18 Ответить
ну так перекрийте йому кисень можливість робити такі заяви...
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18.09.2022 15:45 Ответить
чувак просто из восьмилетнего летаргического сна вышел и не в курсе, что эта тема уже не актуальна и приоритеты поменялись.....
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18.09.2022 15:53 Ответить
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18.09.2022 16:45 Ответить
...то що, тепер Ауреску цьому іплану на спину плюне?
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18.09.2022 15:47 Ответить
Вроде хотят венграм помощь 7.5 лярд заморозить.вот и начали пищать.
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18.09.2022 15:49 Ответить
Може і так але тенденція нездорова. Я неодноразово чув, що зараз румуни на Буковині як ніколи почали гнати, що Україна фашистська країна, відправляє силоміць румунів на війну помирати за свої "загарбницькі" інтереси... Ще кажуть, молдавської мови не існує, є тільки спотворена румунська і то взагалі їхні землі....
Зазвичай колишні говорять те, що поки що не наважуються діючи.
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18.09.2022 15:54 Ответить
А я чув що Ермак твой брат
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18.09.2022 16:59 Ответить
а не офіційній?
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18.09.2022 15:52 Ответить
Румыны это твои враги а еще у них президент немец. Они были врагами братских народов России и Украины. Вперед на Бухарест за Сталина. ВСУ подождет пока тебя на фронте.
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18.09.2022 16:52 Ответить
10к баксів європейському ексчиновнику і він скаже все, що завгодно.
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18.09.2022 15:53 Ответить
Мад'яри, румуни ..всі ви вороги. Хто був прислугою у Гітлера-тим не виведеш гниль. Навіть поляки, які гіпотетично претендують на Галичину не вий@буються. Бо знають,чим це скінчиться. А маргінальні країни типу румунської циганви та будапештських шльондр завжди будуть плазувати перед тими хто їм здається сильнішим в даний момент 🤷
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18.09.2022 15:54 Ответить
черговий
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18.09.2022 15:56 Ответить
То тримайте тоді це хворе створіннячко у наморднику й у будці!
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18.09.2022 15:56 Ответить
Мамалижники уху їли
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18.09.2022 15:57 Ответить
але - румунія...
дивись як би тебе не поділили на 25 маленьких румуній - пів суток діло....
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18.09.2022 15:57 Ответить
До чого тут Румунія?
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18.09.2022 17:08 Ответить
ну якесь чмо, яке зараз ніхто і звати ніяк, щось гавкнуло. Всеодно нам і нашим ЗСУ робити свою справу - собаки гавкають, а караван іде!
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18.09.2022 16:03 Ответить
треба було на початку статті зразу написати:"Марга був інформатором румунської Секурітате."
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18.09.2022 16:06 Ответить
Жуй мамалигу недоримлянин поки останні зуби не повибивали.
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18.09.2022 16:17 Ответить
Плювати. У нас таких своїх повно, пригадати хоча б фокіна,- переговірник мля..
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18.09.2022 16:21 Ответить
про Молдову сей клоун скромно умолчал...
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18.09.2022 16:29 Ответить
Подібні заяви підкреслюють необхідність для України бути мілітарною державою та обов'язковою військовою підготовкою всіх фізично гідних громадян без винятків.
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18.09.2022 16:38 Ответить
Румыния страна НАТО, тяжело тебе одному будет. Может позовешь на помощь своего брата Россию?
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18.09.2022 16:56 Ответить
Це я не проти Румунії, а за Україну.
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18.09.2022 17:37 Ответить
Правоохоронні органи України мають всі підстави заводити кримінальну справу по цьому факту. А там як піде.
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18.09.2022 16:41 Ответить
Чмо из 2012 года, ну это равносильно что януковощ сейчас что то ляпнет в сторону Польши, это значит Украина должна перед Польшей извиняться? Просто нахрен его, Румыния наш союзник.
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18.09.2022 16:50 Ответить
Колись уже такі марги хотіли забрати деякі українські землі.На це Брежнєв заявив : "можете - забирайте". Я думаю що і зараз можна так сказати.
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18.09.2022 16:54 Ответить
Вин справди таке казав? Щось я не можу знайти.
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18.09.2022 17:15 Ответить
Не варто румунам піднімати такі питання, на їхні ж території мадяри облизуються.
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18.09.2022 18:07 Ответить
Нечего удивляться. Марга на закарпатском диалекте переводится как быдло .Так что правильная фамилия у этого мешка с дерьмом
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18.09.2022 18:13 Ответить
А що ще можна було чекати від людини, прізвище якої перекладається на українську, як Скотина.
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18.09.2022 20:02 Ответить
 
 