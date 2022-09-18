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Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Легендарная российская певица Алла Пугачева выступила против вторжения России в Украину и попросила считать ее иноагентом.
В инстаграме она опубликовала обращение в Министерство юстиции РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным. Она подчеркнула, что тот выступает за прекращение "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".
Ранее стало известно, что Галкина признали в России иноагентом. Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список Минюста РФ. Сам юморист говорит, что сочтет это наградой.
Топ комментарии
+46 Zemer
показать весь комментарий18.09.2022 16:07
+43 Вася Шевченко f77d76ba
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+40 Топ Ган
показать весь комментарий18.09.2022 16:07
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Я бы и обиженному Гиркину дал бы паспорт, если бы он помог грамотно развалить Рашку раз и навсегда. Мелочные обиды всегда должны быть ниже стратегических целей.
Русоізоляція - як каже Тарас Білка.
Да, ты можешь прямо сейчас повесить Пугачеву, сделаешь из нее святую мученицу, и всего что ты добьешься - это минус одна Пугачева.
А можешь апплодисментами ее поддержать (даже если хочется посцать ей в лицо), сказать ей что она на правильном пути, сказать как ты ее ценишь, обожаешь, пусть и дальше поттачивает корни в Кремле. Добьешься распада России.
Не будь таким мелочным.
Но ты мелочный, готов разругаться со всеми потенциальными союзниками.
Этой тактике уже столетия.
Вона - человек которого просто так в тюрьму не закроешь.
Вона - на данный момент против Пыни, так же как и ты.
Этого достаточно ?
Дело в том, что, если б она сделала заявление в духе: "Будь прокляты русские фашисты, отнимающие жизни невинных украинцев, нет войне, долой Путина, слава ВСУ", тамошние зомби её и дослушивать не стали бы. (мол, совсем Пугачиха с глузда съехала, давно к этому шло) После десятилетий промывания мозгов на любое сочувствие Украине там стоит жёсткий блок.
Так что от умеренного заявления, в котором говорится именно о российских проблемах, будет больше пользы. Как ни крути, для старшего поколения Пугачёва кое-что значит, и мысль, что нынешние власти и её могут записать в иноагенты, кого-то заставит задуматься.
А сочувствует ли она украинцам, фиг знает. Пока живёт в России, проукраинских заявлений наверняка делать не рискнёт.
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным...
И вот тогда - из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова." (с)
По Улице Моей Который Год. Ахмадулина Белла Ахатовна.
Та й взагалі, що можна очікувати від жінки, яка виходить заміж за зіркових геїв. Не просто з ними дружить, спілкується, а виходить заміж та ще й дітей завела. Кончена бабця, яка не здатна до емпатії.
Леонид Ильич захотел узнать - что будут говорить о нем после его смерти. Попросил ученых, те ввели его в летаргический сон на 20 лет. Очнулся ЛИ, выходит из клиники, идет в библиотеку им. Ленина. Взял на полке том Большой Советской Енциклопедии, нашел себя. Маленькая статья, набраная меленьким шрифтом: "Брежнев Л.И. - мелкий политический мошенник времен АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ". И где теперь Лёня?
Нет, она не сказала: "Простите, что малодушно молчала все эти годы и плясала перед кровавым царём в Кремле, пока моя страна расчленяла и терзала Украину".
Нет, не сказала: "Я желаю победы Украине и ее народу в борьбе против моего фашистского государства. Наша вина перед украинским народом неискупима".
Нет, не сказала: "Путину и его прихвостням трибунал, наказания всем военным преступникам и террористам. Возмездия всем палачам. Слава Украине!".
А не сказала она всего этого, потому что она плевать хотела и на Украину, и на украинцев, и на Мариуполь, и на Бучу, и на Изюм, и на украинских детей, и на боль и горе соседнего народа".
Ей жалко русского Ваньку, который пришёл насиловать, грабить и убивать на чужую землю.
Цели войны не устроили. Их бы подкорректировать немного, вот тогда можно и повоевать.
Ей хочется процветания Рейху. Его благоденствия. Ведь только сильный Рейх может вести победоносную войну, Рейх без коррупции! И обязательно еще поведёт. А слабый Рейх может вот так позорно увязнуть без внятных результатов да с иллюзорными целями. Неуважаемо как-то, стыдно за такую великую державу.
Ее взволновало, что ее мужу присвоили там какой-то статус. Ее не волновало, когда бомбы ее государства летели на театры, школы и больницы Украины. Это был недостаточный повод для высказывания. Ее тронуло только тогда, когда опосредованно, без всяких последствий для свободы, здоровья и материального состояния в принципе тоже (на паперть явно никто из них не пойдет) дело коснулось ее мужа.
А почему? Почему она сказала именно то, что сказала? Потому что это обычная, имперская, шовинистическая единица, которую непонятно по каким причинам возводят в ранг морального авторитета и совести нации.
Ну, россиянина хлебом не корми - кумира себе сотворит из говна и палок. Лишь бы было нечто сверху великое, непререкаемое и безусловное.
После ее слов хочется сказать - лучше бы молчала и дальше. Стыдоба. Но самое интересное, что она никогда не поймёт, как цинично и мерзко прозвучали ее слова сегодня. Ну, не понимают все они, что такое добро и зло. Не отличают, нравственно незрячи, душевно больны. Калеки. Не дано. И с такими умозаключениями и мечтами о "прекрасной России будущего", видимо, никогда понять им этого не суждено.
КОЛОКОЛ XXI
Тогда по личной просьбе нашего знакового земляка - председателя КГБ СССР Виктора Михайловича Чебрикова в Днепропетровск впервые приехала (поздравить футболистов) Алла Пугачева.
Никакой дворец не мог, конечно, вместить желающих послушать ее концерт.
И он начался сразу после вручения «Днепру» медалей.
Но сначала все вышли, а потом снова заполнили 5-тысячный зал"
Но нет же ж. Половина комментирующих - все равно желает ей зла, мечтает уничтожить, злится что она не так сказала, не там сказала, не тому сказала. Вместо того чтобы стратегически это использовать, хотя бы ткнув в этот авторитет (а как ни крути это так) кого-нибудь из знакомых ватников.
Враг моего врага - мой друг. Так действуют США. Так действует Россия. И только украинцы готовы объявить врагом любого, кто на их взгляд недостаточно громко их поддерживает.
ЦРУ бы уже давно навело с ней контакты и попыталось каким-нибудь нехитрым способом провернуть бунт в столице.
Патриотизм - это любовь к родине, а не к средству выражения мыслей. Если что-то не понятно - переспроси, я переформулирую.
Но я рад что у тебя нет аргументов против, и ты решил перейти на личности. Значит я прав.
Давай спочатку.
Справжнiй патрiот держави, повинен i розмiрковувати, i дiяти на якомога бiльше благо держави, вiдкинувши особистi iнтереси, навiть якщо цi iнтереси декларативно-патрiотичнi.
Ну от скажи, якщо тобi дати зброю с вигравованим на нiй росiйським гербом щоб ти воював проти руснi - ти що, настiльки альтернативно-обдарований що викинеш цю зброю ? Тiльки тому що вона росiйська ? Сподiваюсь що нi. Стрiляе - i добре.
Те ж саме на рахунок Пугачовоi. Абсолютно начхати на неi як на особистiсть i що там ii хвилюе. Але якщо на цей час вона - ситуативний союзник у боротьбi з росiянською владою - цього союзника треба використовувати.
I справжнiй патрiот перше-наперше розмiркуе, ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПУГАЧИХУ НА КОРИСТЬ КРАIНИ, а вже потiм подумае про мило та мотузку.
Але ти Славiк, не патрiот. I тим паче не стратег. Якщо тобi дати свободу вибору, ти б мабуть зi всiма союзниками розiсрався, хто не бiгае з прапором на сiдницi i не шпрехае украiнською. У тебе всi вороги, навiть тi хто боронять твiй пукiнс вiд справжнiх ворогiв, а якщо ворогiв в окрузi немае - то ти iх собi придумаеш.
Я - патрiот. Тому Пугачову я розглядаю як ЗБРОЮ, чи просто iнструмент для досягнення цiлей на користь Украiни.