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Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пугачова

Легендарная российская певица Алла Пугачева выступила против вторжения России в Украину и попросила считать ее иноагентом.

В инстаграме она опубликовала обращение в Министерство юстиции РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным. Она подчеркнула, что тот выступает за прекращение "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Ранее стало известно, что Галкина признали в России иноагентом. Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список Минюста РФ. Сам юморист говорит, что сочтет это наградой.

Читайте также: Артисты из РФ, желающие выступать в Украине, должны подать декларацию в поддержку нашего суверенитета, - Минкульт

Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем 01
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Топ комментарии
+46
Прекращения гибели наших ребят. А на гибель Украинских детей ей насрать
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18.09.2022 16:07
+43
і де ж там проти вторгнення в Україну?
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18.09.2022 16:05
+40
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18.09.2022 16:07
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Страница 2 из 2
Ще одна овсяннікова. За кораблем, потвора!
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18.09.2022 17:10 Ответить
Не буває хороших росіян - це те саме, що не має такого народу, як українці. Не треба впадати в крайнощі. Крайніми категоріями оперують тільки малограмотні люди. В світі все набагато складніше.
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18.09.2022 17:22 Ответить
Можливо "не буває хороших росіян" - це операція ФСБ, на яку клюнули наші громадяни.
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18.09.2022 17:32 Ответить
"Нє фсьо так адназначна"®
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19.09.2022 15:22 Ответить
Тільки на Український паспорт хай не сподівається.
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18.09.2022 17:33 Ответить
якщо вона звертається до росіян, то це їх розборки, нам насрать. але любий кіпиш серед росіян нам на користь.
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18.09.2022 18:44 Ответить
Отож. Вот ты - патриот. А Денис - нет.

Я бы и обиженному Гиркину дал бы паспорт, если бы он помог грамотно развалить Рашку раз и навсегда. Мелочные обиды всегда должны быть ниже стратегических целей.
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18.09.2022 21:02 Ответить
А взагалі нічого так, най буде.
Русоізоляція - як каже Тарас Білка.
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18.09.2022 17:35 Ответить
Пугачева столько генсеков пережила, и Путина думает пережить. Пост ее видимо выверен юристами, и действительно, это для россиян и так поступок мужественный, ибо пошла волна ату... ее ату.... Надо к ним пристать, к бурятам, будем с москалями хором гавкать на Аллу.
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18.09.2022 17:44 Ответить
А те що "ваши ребята" знищують в Україні дітей,жінок,наших захисників,це для неї неважливо?Хороші русскі мають бути поховані в хороших трунах, а погані - в поганих.
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18.09.2022 17:47 Ответить
І чим скоріше - тим краще.
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18.09.2022 17:51 Ответить
,,Нашу страну,, гнида ,, а про дітей людей ,,, які гинуть в Україні ,,, ні слова ,,, падло
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18.09.2022 17:57 Ответить
Если ты такой смелый просто для начало возьми флаг Украины и выйди на красную площадь. Там броник и каска не поможет.
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18.09.2022 20:39 Ответить
киш кацап , тут тобі не раді , виступай на красной площаді !
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18.09.2022 20:53 Ответить
Славик ти не там шукаешь кацапа. Потрать свою энергию на окопы или оружие.
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19.09.2022 00:27 Ответить
Напиши адресу свого шанця , я тобі у нього патрончиків піднесу (( раптом що - мені вже за віком дозволять до тебе доїхати , а навігатор доведе .
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19.09.2022 00:54 Ответить
Мде
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18.09.2022 18:00 Ответить
Сегодня не удивляет количество "хороших русскиx", бо их "мальчики" получают по рылу в Украине. Так всегда у русских, они именно послe звиздюлей начинают шось подозревать. Удивляет количество Украинцев, готовых сосаться в десны с этими "вдрух прозревшими" дикарями.
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18.09.2022 18:24 Ответить
Эти украинцы просто умнее тебя, и думают на два шага вперед.

Да, ты можешь прямо сейчас повесить Пугачеву, сделаешь из нее святую мученицу, и всего что ты добьешься - это минус одна Пугачева.

А можешь апплодисментами ее поддержать (даже если хочется посцать ей в лицо), сказать ей что она на правильном пути, сказать как ты ее ценишь, обожаешь, пусть и дальше поттачивает корни в Кремле. Добьешься распада России.

Не будь таким мелочным.
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18.09.2022 21:06 Ответить
Я не мелочный. Хороший русский не дышит. Крапка.
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18.09.2022 21:07 Ответить
Вот именно. Только от твоих мечт, русский дышать не перестанет. Ему надо это устроить. И устроить это можно при помощи Аллы Борисовны.

Но ты мелочный, готов разругаться со всеми потенциальными союзниками.
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18.09.2022 21:11 Ответить
Поиск "хороших русских" - это тот самый хохлизм, который ВСЕГДА приводил к рабству.
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18.09.2022 21:15 Ответить
Искать хороших русских нужно для того, чтобы использовать их против плохих русских.
Этой тактике уже столетия.
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19.09.2022 00:11 Ответить
Хохлизму тоже столетия. Рабству тоже столетия. Все эти столетия как раз и были в поисках "хороших русских". Пора менять парадигму.
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19.09.2022 00:17 Ответить
Ну так меняй свое рабское мировоззрение, кто ж против. Я тебе про Ивана, ты мне про болвана. Не интересная дискуссия, сорян.
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19.09.2022 00:42 Ответить
Это не я призываю облизывать "хороших русских". Так шо со своей рабской идеологией тебе на страну-помойку, русский.
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19.09.2022 00:45 Ответить
та хто вона така? Годі вже рекламувати це совкове сміття
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18.09.2022 18:26 Ответить
Вона - человек которого знает вся Россия.
Вона - человек которого просто так в тюрьму не закроешь.
Вона - на данный момент против Пыни, так же как и ты.

Этого достаточно ?
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18.09.2022 21:08 Ответить
ні
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19.09.2022 07:40 Ответить
Поспорю с теми, кто ругает Пугачёву за то, что она не сочувствует украинцам.

Дело в том, что, если б она сделала заявление в духе: "Будь прокляты русские фашисты, отнимающие жизни невинных украинцев, нет войне, долой Путина, слава ВСУ", тамошние зомби её и дослушивать не стали бы. (мол, совсем Пугачиха с глузда съехала, давно к этому шло) После десятилетий промывания мозгов на любое сочувствие Украине там стоит жёсткий блок.

Так что от умеренного заявления, в котором говорится именно о российских проблемах, будет больше пользы. Как ни крути, для старшего поколения Пугачёва кое-что значит, и мысль, что нынешние власти и её могут записать в иноагенты, кого-то заставит задуматься.

А сочувствует ли она украинцам, фиг знает. Пока живёт в России, проукраинских заявлений наверняка делать не рискнёт.
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18.09.2022 18:47 Ответить
"О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным...

И вот тогда - из слёз, из темноты,
из бедного невежества былого
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова." (с)
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18.09.2022 18:50 Ответить
Тут полное стихотворение:
По Улице Моей Который Год. Ахмадулина Белла Ахатовна.
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18.09.2022 23:20 Ответить
ПуГалкіна усе своє життя була приближена до царя, вона так само відірвана від реальності, як і ***** зі своїми олігархами.
Та й взагалі, що можна очікувати від жінки, яка виходить заміж за зіркових геїв. Не просто з ними дружить, спілкується, а виходить заміж та ще й дітей завела. Кончена бабця, яка не здатна до емпатії.
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18.09.2022 19:20 Ответить
Примітивно мислиш
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18.09.2022 22:44 Ответить
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19.09.2022 17:25 Ответить
Звичайний «патріотичний» висер рюзького ліберала.
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18.09.2022 19:25 Ответить
Анекдот времен Брежнева:
Леонид Ильич захотел узнать - что будут говорить о нем после его смерти. Попросил ученых, те ввели его в летаргический сон на 20 лет. Очнулся ЛИ, выходит из клиники, идет в библиотеку им. Ленина. Взял на полке том Большой Советской Енциклопедии, нашел себя. Маленькая статья, набраная меленьким шрифтом: "Брежнев Л.И. - мелкий политический мошенник времен АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ". И где теперь Лёня?
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18.09.2022 19:35 Ответить
Алла Пугачёва на 7-й месяц геноцида украинского народа сказала, что цели у войны иллюзорные, а Россиюшка из-за этой войны живёт только хуже и солдатиков русских очень жалко.

Нет, она не сказала: "Простите, что малодушно молчала все эти годы и плясала перед кровавым царём в Кремле, пока моя страна расчленяла и терзала Украину".

Нет, не сказала: "Я желаю победы Украине и ее народу в борьбе против моего фашистского государства. Наша вина перед украинским народом неискупима".

Нет, не сказала: "Путину и его прихвостням трибунал, наказания всем военным преступникам и террористам. Возмездия всем палачам. Слава Украине!".

А не сказала она всего этого, потому что она плевать хотела и на Украину, и на украинцев, и на Мариуполь, и на Бучу, и на Изюм, и на украинских детей, и на боль и горе соседнего народа".

Ей жалко русского Ваньку, который пришёл насиловать, грабить и убивать на чужую землю.

Цели войны не устроили. Их бы подкорректировать немного, вот тогда можно и повоевать.

Ей хочется процветания Рейху. Его благоденствия. Ведь только сильный Рейх может вести победоносную войну, Рейх без коррупции! И обязательно еще поведёт. А слабый Рейх может вот так позорно увязнуть без внятных результатов да с иллюзорными целями. Неуважаемо как-то, стыдно за такую великую державу.

Ее взволновало, что ее мужу присвоили там какой-то статус. Ее не волновало, когда бомбы ее государства летели на театры, школы и больницы Украины. Это был недостаточный повод для высказывания. Ее тронуло только тогда, когда опосредованно, без всяких последствий для свободы, здоровья и материального состояния в принципе тоже (на паперть явно никто из них не пойдет) дело коснулось ее мужа.

А почему? Почему она сказала именно то, что сказала? Потому что это обычная, имперская, шовинистическая единица, которую непонятно по каким причинам возводят в ранг морального авторитета и совести нации.

Ну, россиянина хлебом не корми - кумира себе сотворит из говна и палок. Лишь бы было нечто сверху великое, непререкаемое и безусловное.

После ее слов хочется сказать - лучше бы молчала и дальше. Стыдоба. Но самое интересное, что она никогда не поймёт, как цинично и мерзко прозвучали ее слова сегодня. Ну, не понимают все они, что такое добро и зло. Не отличают, нравственно незрячи, душевно больны. Калеки. Не дано. И с такими умозаключениями и мечтами о "прекрасной России будущего", видимо, никогда понять им этого не суждено.

КОЛОКОЛ XXI
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18.09.2022 19:37 Ответить
Своє відношення до України це фарбоване непорозуміння іще у 80-ті минулого століття сказало у мікрофон палацу спорту в Дніпрі , забувшися що він увімкнений , там додавати нічого ((
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18.09.2022 20:58 Ответить
"Мудро поступили организаторы самого первого награждения днепрян золотыми медалями чемпионов СССР 1983 года.
Тогда по личной просьбе нашего знакового земляка - председателя КГБ СССР Виктора Михайловича Чебрикова в Днепропетровск впервые приехала (поздравить футболистов) Алла Пугачева.
Никакой дворец не мог, конечно, вместить желающих послушать ее концерт.
И он начался сразу после вручения «Днепру» медалей.
Но сначала все вышли, а потом снова заполнили 5-тысячный зал"
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18.09.2022 22:04 Ответить
Саша шуструй, і що вона казала? Плиз пру
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19.09.2022 03:42 Ответить
Респект Аллі Борисівні! В умовах поліцейської держави, неодобрювати дії х#ла, це багато значить.
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18.09.2022 20:05 Ответить
Спасибо Алла. Вы храбрая женщина.
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18.09.2022 20:36 Ответить
Для полностью отравленного пропагандой величия и праведности действий власти ********** это достаточно смелое заявление, направленное на внутреннего zаzомбироvанного рабсеянина, чтобы они начали мыслить, дальше будет больше...
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18.09.2022 20:40 Ответить
Истинный патриот Украины стал бы поддерживать Пугачеву и стараться раздувать эту небольшую революционную искорку, ведь пламя - будет Украине на благо.

Но нет же ж. Половина комментирующих - все равно желает ей зла, мечтает уничтожить, злится что она не так сказала, не там сказала, не тому сказала. Вместо того чтобы стратегически это использовать, хотя бы ткнув в этот авторитет (а как ни крути это так) кого-нибудь из знакомых ватников.

Враг моего врага - мой друг. Так действуют США. Так действует Россия. И только украинцы готовы объявить врагом любого, кто на их взгляд недостаточно громко их поддерживает.

ЦРУ бы уже давно навело с ней контакты и попыталось каким-нибудь нехитрым способом провернуть бунт в столице.
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18.09.2022 20:58 Ответить
Справжній патріот України , якщо у нього немає змоги бути поруч із ЗСУ , за цей час хоча б навчився українською мовою висловлювати свої думки про підтримку когось у кацапії , а не "кацапським язиком" нас тут повчати як правильно поводитися з єрейкою -кацапкою що плювати на долю України хотіла ((
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18.09.2022 21:09 Ответить
Я умею. Но зачем ?

Патриотизм - это любовь к родине, а не к средству выражения мыслей. Если что-то не понятно - переспроси, я переформулирую.

Но я рад что у тебя нет аргументов против, и ты решил перейти на личности. Значит я прав.
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18.09.2022 21:16 Ответить
Ні в чому ти не правий , просто тобі так здається (( ти тут вже заплутався трішки у поясненні патріотизму , то закликаєш Батьківщину любити , пишучи її назву з малої літери ( відразу патріота видно ) , то закликаєш патріотів Батьківщини поважати того кого доля України навіть не хвилює (( І отут у тебе якраз і проблемка - твоє "срєдство вираженія мислєй" формує твій хід думок , саме тому ти - ніхто по життю , вважаєш себе вітьою -пророком )) бувай ,синок петра , доводити щось кацапу - невдячна справа , ти ж і ці коменти на фоні курки двоголової строчиш ))
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18.09.2022 22:37 Ответить
Добре, мабуть в тебе й дiйсно з росiйською мовою проблеми. Це дивно, але й таке бувае, тому буду на украiнськiй. Доречi, вангуючи твоi коменти щодо гуглотранслейта - раджу придивись, що я насправдi пишу росiйськими буквами, тобто не через транслейт.

Давай спочатку.

Справжнiй патрiот держави, повинен i розмiрковувати, i дiяти на якомога бiльше благо держави, вiдкинувши особистi iнтереси, навiть якщо цi iнтереси декларативно-патрiотичнi.

Ну от скажи, якщо тобi дати зброю с вигравованим на нiй росiйським гербом щоб ти воював проти руснi - ти що, настiльки альтернативно-обдарований що викинеш цю зброю ? Тiльки тому що вона росiйська ? Сподiваюсь що нi. Стрiляе - i добре.

Те ж саме на рахунок Пугачовоi. Абсолютно начхати на неi як на особистiсть i що там ii хвилюе. Але якщо на цей час вона - ситуативний союзник у боротьбi з росiянською владою - цього союзника треба використовувати.

I справжнiй патрiот перше-наперше розмiркуе, ЯК МОЖНА ВИКОРИСТАТИ ПУГАЧИХУ НА КОРИСТЬ КРАIНИ, а вже потiм подумае про мило та мотузку.

Але ти Славiк, не патрiот. I тим паче не стратег. Якщо тобi дати свободу вибору, ти б мабуть зi всiма союзниками розiсрався, хто не бiгае з прапором на сiдницi i не шпрехае украiнською. У тебе всi вороги, навiть тi хто боронять твiй пукiнс вiд справжнiх ворогiв, а якщо ворогiв в окрузi немае - то ти iх собi придумаеш.

Я - патрiот. Тому Пугачову я розглядаю як ЗБРОЮ, чи просто iнструмент для досягнення цiлей на користь Украiни.
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19.09.2022 00:33 Ответить
У чому вона нам союзник - у тому що написала заяву про визнання її іноагентом ? (( Десь у колонії книжки у бібліотечці тюремній видає іще один такий "союзничок" який про бутерброд розповідав (( А тепер порівняй її позицію і , наприклад , Макаревича
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19.09.2022 00:50 Ответить
Шустрий, з тебе патріот, як з гімна пуля
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19.09.2022 03:45 Ответить
Самі створили ілюзії самі за них вмирають
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18.09.2022 21:06 Ответить
не буду ни с кем спорить, каждый имеет право на свое мнение, но, поступок действительно смелый, хоть и сильно запоздалый.
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18.09.2022 21:28 Ответить
Немцов тоже был "священной коровой", но и это не спасло его от убийства. ее заявление исключительно для граждан России, где Алла Борисовна несомненно пользуется авторитетом и уважением, и возможно кому то оно, что называется "зайдет", и заставит хотя бы призадуматься. хотя да, ждать пока погибнет более 50 тысяч "наших ребят", и только потом проявить жалость, как то не очень искренне звучит, мягко говоря...
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18.09.2022 21:54 Ответить
люблю кацапов....в разобранном виде...тут и пепельницу можно сделать или чучело на стену набить и фигурок нарезать для шахмат))))
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18.09.2022 21:33 Ответить
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18.09.2022 22:34 Ответить
Я в шоці від шмаркатих коментаторів - що, борці, якось не так, як у мультику "слуга народу" говорить Алла? Зебіли, закрийте рота, ви вже нагаласавали усім нам Верховного головнокомандувача, то ******** на фронт під його керівництво. А до цієї Жінки вам ще далі, як до Одеси рачки, довбні!
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18.09.2022 22:53 Ответить
Гучно матюкаєшся!
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19.09.2022 17:23 Ответить
Бабка молодець!
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18.09.2022 23:22 Ответить
З її подачі соловйову харю підрихтували. Хоч за це можно їй дякувати
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19.09.2022 03:47 Ответить
Браво!
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19.09.2022 04:08 Ответить
Вже вивела бабло з нарасії в офшори, то вже й можна стати "іноаґєнтом"?
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19.09.2022 15:24 Ответить
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