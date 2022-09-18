Пугачева попросила считать ее иноагентом: Против гибели наших за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем

Легендарная российская певица Алла Пугачева выступила против вторжения России в Украину и попросила считать ее иноагентом.

В инстаграме она опубликовала обращение в Министерство юстиции РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Пугачева заявила, что солидарна со своим мужем Максимом Галкиным. Она подчеркнула, что тот выступает за прекращение "гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".

Ранее стало известно, что Галкина признали в России иноагентом. Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список Минюста РФ. Сам юморист говорит, что сочтет это наградой.

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