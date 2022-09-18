Контрнаступление ВСУ впечатляет, но войска РФ еще не отброшены, - глава Минобороны Германии Ламбрехт
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В Минобороны Германии считают, что продвижение украинских военных на востоке впечатляет, но российские войска все еще не выведены с территории Украины.
Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в комментарии Die Rheinpfalz, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ламбрехт подчеркнула, что она считает действия украинских солдат на фронте "обнадеживающими и впечатляющими".
"Но российские войска еще не отброшены. Генеральный инспектор (генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн. - Ред.) ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", - отметила она.
Отметим, ранее Цорн заявлял, что сомневается в масштабном контрнаступлении украинских военных и допускает только "контратаки, которые можно использовать для отвоевания мест или отдельных участков фронта".
Пожалуйста, подождите...
це убоїсько командує німецькою армією !!!
армією германців із тисячолітньою славетною, нікуди не дінешся, історією!
у die Welt була розгромна стаття і з коментарями німців, нищивними для німецького генералітету та політичного класу
пардон, то була цитата, а Вам ось сюди: Welt
https://www.welt.de/politik/ausland/article241077741/Atemberaubend-duerftig-Ex-US-Militaer-kritisiert-General-Inspekteur-der-Bundeswehr.html?icid=search.product.onsitesearch
саме ця.
почитайте коментарі простих німців під статтею - нищивні для німецької "еліти"
"Не виражайтесь, це вам не Цензор..."
бо не хочемо бути першими.... (ну... мабуть, щоби ***** не образилось))
ніяк не можеть відірватись від буйловської сісько-піськи
астаткино - рулитъ...
Та й взагалі я щось все більше думаю, що вони "стяться" давати нам свої танки і через те (можливо це і головне), що вони у реальних бойових ситуаціях покажуть себе аж зовсім не з кращої сторони. Он, у турків не дуже приємні враження про їх можливості, особливо живучість.
https://youtu.be/dMWXC7RygKA
щоб отак:
Корпус вартових ісламської революції Ірану отримав 340 швидкісних катерів
Ізраїль і а ж сама Туреччина роблять такі катери-беспілотники
в Твиттер ему накидай.... ))
правда, кроме скумбрии по 8 он больше никого не читает.....
хоча, як кожен українець сказати:
ютьли,
німці-воїни тепер вживається виключно у граматичній формі Plusquamperfekt Употребление данной временной формы в немецком языке значительно отличается от употребления Präteritum и Perfekt, которые обозначают обычное действие в прошлом безотносительно к завершённости или незавершённости этого действия.
Plusquamperfekt выражает давно прошедшее действие
Согласен с ней, судя по всему она она патриот Украины. Не все поняли её посыл, но в целом она правильные месседжи задвигает.
ти що курнув ?
Она тоже недовольна только событиям в Харькове, и считает недостаточно утвердительными та победа на длинной дистанции. Выражает определённый скептицизм, несмотря на очевидные вещи. Т.е. требует большего. А кто хвалит харьковскую операцию, но настраивается на дальнейшие события и понимает, что всё ещё впереди, а этой операцией можно гордится, но это ещё не конец? Правильно, только патриоты Украины.
Почему ставлю эту информацию?
Потому, что её огласка может заставить руководство ВС РФ задуматься о целесообразности и адекватности такого удара. Также надеюсь, что ВСУ собьет значительное число ракет, а оставшиеся не смогут уничтожить цели.
Якобы, по информации из российского генштаба, 14 сентября Путину предложили воспользоваться весенним еще планом удара по гидроэлектростанциям и плотинам на Днепре.
Речь идет о массированных ракетных ударах по инфраструктуре в Кременчуге, Каменском, Запорожье. Для реализации плана Путин дал согласие на использование ракет Х101, которые могут нести до полутонны взрывчатки (ракеты этого типа могут нести ядерный заряд, но вероятность использования тактических ядерных боеприпасов близка к нулю).
В апреле Путин потребовал использовать эти ракеты только по согласованию с ним, потому что в распоряжении ВС РФ их осталось 103 штуки. В течение лета их использовали считанное число раз, например для обстрела завода Южмаш в Днепре. Х101 запускаются с самолетов стратегической авиации. Они могут быть выпущены над территорией России, Белоруссии, из района Черного или Каспийского моря.
По словам нескольких офицеров в генштабе, для удара могут быть использованы от 30 до 50 ракет, сериями пусков.
Так как разрушить ракетным обстрелом гидро-инфраструктуру в Запорожье невозможно из-за ее повышенной прочности (ДнепроГЭС проектировалась и строилась с запасом прочности на прямой ракетный ядерный удар), предполагается уничтожить плотины в Кременчуге и Каменском, а плотину ДнепроГЭС хотят повредить. Поврежденная конструкция не выдержит нагрузку от прорыва двух плотин выше по течению.
При разрушении плотин в Кременчуге и Каменском, волна дойдет до Запорожья через 4-6 часов. В течение 10-12 часов конструкция плотины ДнепроГЭС не выдержит нагрузки и рухнет.
Такой удар разрушит существенную часть инфраструктуры по левому берегу (правый берег Днепра выше левого и ему разрушение плотин почти не угрожает), скует силы ВСУ, которым придется заниматься эвакуацией населения, приведет к жертвам среди гражданских и военных. Во всяком случае, так это видится российским генералам.
Ответственность за обстрел российские военные хотят переложить на украинцев.
«**…ем, пусть там полстраны им смоет. Скажем, что нацики сами взорвали, чтобы остановить наше успешное продвижение», - сказал один из российских старших офицеров.
По мнению авторов плана, вода затопит и часть оккупированной Запорожской области, в том числе Энергодар, но конструкция АЭС выдержит затопление, а разрушение от гидродинамического удара ей не грозит, так как основная энергия потока уйдет южнее, в сторону Токмака, Молочанска и Новобогдановки. У ВС РФ нет долговременных укреплений в тех районах, а технику и личный состав они отведут за несколько часов до удара.
16 сентября на саммите ШОС, то есть уже после принятия решения об ударе по плотинам, Путин заявил, что недавние обстрелы электростанций в Харькове и других украинских городах - это предупреждение.
Исходя из низкой эффективности российских ракетных ударов и улучшения работы систем ПРО и ПВО ВСУ, удары по плотинам, если они случатся, не принесут ожидаемых Путиным и генштабом результатов. Больше того, они бессмысленны как самостоятельное действие.
Ещё раз: информация не проверенная, но такая, что вполне может быть правдой. Проинформирован - значит вооружён. (с) Шарп