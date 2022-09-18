РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14445 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 831 27
война (46615) Путин (29851) Боррель (578) переговоры с Россией (439)

Путин добровольно не уступит, но условия будущего мира будут определять только украинцы, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боррель

Президент РФ Владимир Путин "добровольно не уступит", поэтому война может продолжаться еще долго, но только Украина и украинцы должны определить условия мира.

Такое убеждение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель французскому изданию Journal du dimanche, передает Цензор.НЕТ.

Он констатирует, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области "не обязательно является предвестником неизбежного военного краха России", однако позволяет прийти к определенным выводам.

Прежде всего, решимость украинцев в защите своей территории привела если не к победе, то к многочисленным поражениям армии РФ. Во-вторых, по мнению Борреля, контрнаступление показало, что Европа заняла правильную позицию по поддержке Украины и давлению на агрессора. Третье – стали очевидными потенциальные шаги к миру.

Читайте также: Наступление ВСУ изменило стратегический баланс, Кремль ведет безнадежную битву, - Боррель

"Мы должны усилить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Давайте не будем питать иллюзий. Путин добровольно не уступит", - сказал Боррель.

По его словам, после войны все равно наступит мир, но только украинцы будут определять условия его заключения. Глава европейской дипломатии предположил, что среди условий будет выход россиян с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановление страны и моральное и уголовное признание виновных в военных преступлениях.

"Если война не закончится, надежда положить этому конец, вероятно, рождается на поле боя", - добавил Боррель.

Напомним, президент Украины Зеленский сообщил, что с начала сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 6 тысяч квадратных километров на востоке и юге государства.

Читайте также: ЕС готовит механизм, ускоряющий поставки вооружений Украине, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Боррель, наверно, не в курсе, что там расклад немного поменялся.....
показать весь комментарий
18.09.2022 16:48
+7
Вове Членину пора подвигаться.....
показать весь комментарий
18.09.2022 16:50
+7
Голова європейської дипломатії припустив, що серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни та моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах. -НЮРНБЕРГ- 2 над рашизмом.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Его кумир сралин тоже добровольно не уступал.
А потом сдох на даче и сгнил на общих основаниях.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:48 Ответить
Вове Членину пора подвигаться.....
показать весь комментарий
18.09.2022 16:50 Ответить
Боррель, наверно, не в курсе, что там расклад немного поменялся.....
показать весь комментарий
18.09.2022 16:48 Ответить
а пока что еще вот так...
показать весь комментарий
18.09.2022 16:55 Ответить
это так кажется - послушай Осечкина.....
показать весь комментарий
18.09.2022 16:57 Ответить
odin iz glavnix jest povar prigozin.Etomu celoveku nevazno kto vojnu vygrajet,emu vozna sam fakt vojni stob tot mog bi polucat dengi s biudzete kacapov,polovinu mozet realno Vagner,a drugoje sebe,kak i oruzije vsio iz skladov on mozet brat bez ogranicenije i ego prodovat Afriku,talibam,Igilu i nevazno komu ecio.Vsio eto idiot v nego korman
показать весь комментарий
18.09.2022 17:51 Ответить
в кремле война идет уже не за деньги, а за собственную жопу......
показать весь комментарий
18.09.2022 17:56 Ответить
А кто сказал что мы ждем что ***** добровольно уйдет с Украины? Или вообще оставит Украину в покое? И кто сказал что мы хотим мира с рашистами?
показать весь комментарий
18.09.2022 16:49 Ответить
Мир с Москвой ето как мир с болячкой. Кто хочет примириться с гангреной? А война- ето лечение. Так что не нужно нас пугать войной. *Мир* с Рашкой гораздо опаснее.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:51 Ответить
Росіяни ніколи не визнають поразок і усі території на які ступала нога будуть називати ісконно узькими. Будь які межі мають бути зафіксовані договором... війна не оголошена, тобто діючі межі мають бути станом на 1991 рік, що навіть теоретично складно уявити на сьогоднішній день... ця війна на довго, дуже довго.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:53 Ответить
Українці визначились:
"Руїни кремля в москві. Росії як адміністративно-державної одиниці не існує. Парад Перемоги в Києві.".
Крапка.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:54 Ответить
Голова європейської дипломатії припустив, що серед умов буде вихід росіян з української території, фінансовий внесок агресора у відбудову країни та моральне й карне визнання винних у воєнних злочинах. -НЮРНБЕРГ- 2 над рашизмом.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:56 Ответить
Касандра боррель -- даваите шось посериозніше.
показать весь комментарий
18.09.2022 16:57 Ответить
Игорь Глебов

@GlebovIg

·

5 ч

Много денег потратил Путин ,покупая европейских политиков .

А сам достался Си Цзиньпину и Эрдогану , абсолютно бесплатно .
показать весь комментарий
18.09.2022 17:11 Ответить
показать весь комментарий
18.09.2022 17:13 Ответить
Наше наступление, особенно на Харьковщине - это было, конечно, круто! Но сейчас мы рискуем попасть в психологическую ловушку. Представим себе, что орки соберутся с силами и полезут, прокладывая себе путь своими же трупами и по ним же шагая, и нам придется отойти с некоторых освобожденных территорий. Не сменится ли эйфория на истерию под лозунгом "Все пропало"? Если вспомнить историю советско-немецкой войны 1941-45 г. (историю этой войны мы изучали подробно и хорошо помним), то до Сталинградской битвы и Курской дуги (первая половина 1943 г.) чаши весов склонялись то в одну сторону, то в другую. Не буду пересказывать историю, почти все это помнят. Сейчас перед нами сильный, коварный и жестокий противник. Да, за нами весь цивилизованный мир, но враг по-прежнему силен - я бы сравнил с нацистским Вермахтом после поражения под Москвой в декабре 1941-го.
показать весь комментарий
18.09.2022 17:15 Ответить
Враг безусловно еще силен и не должно быть никаких иллюзий. но если это понимаем мы, то понимают и в генштабе и наверно что то делают для предотвращения плохого сценария.
показать весь комментарий
18.09.2022 17:24 Ответить
То, что наши военные не повторят ошибок Красной Армии в начале 1942 г., это видно, они доказали свой профессионализм, Я говорю про народ, который, если военная удача от нас на какое-то время отвернется (все может быть, в войне не бывают одни победы), из эйфории впадет в депрессию и истерию "все пропало".
показать весь комментарий
18.09.2022 17:38 Ответить
" - публіцистка з США Енн Епплбаум

Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.
 Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.
Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.

дивіться відео від ВВС за вищенаведеною ссиллю
показать весь комментарий
18.09.2022 17:17 Ответить
На самом деле, х#ло должны грохнуть сами россиянцы. Вообще-то всё к этому и идёт (не потому что они хорошие и всё осознали- а потому что у них другого выхода не останется).
показать весь комментарий
18.09.2022 17:22 Ответить
голыми руками против вооруженного омона это не получится.
показать весь комментарий
18.09.2022 17:25 Ответить
Чому "голими руками"?
І чому ти вважаєш, що ***** грохнути мають "харошіє рускіє", в кавичках, чи без?
Необов'язково. Касапцьких самодержців вбивали в більшості випадків "свої", наближені, такі ж самі злочинці.
показать весь комментарий
18.09.2022 17:39 Ответить
Именно так и победили ГКЧП в августе 1991 г.
показать весь комментарий
18.09.2022 17:39 Ответить
Азербайджанский политолог Рустамзаде каже что на рабZee поставлен крест...будут валить не по детски...
показать весь комментарий
18.09.2022 17:52 Ответить
Завтра в Лондоне будет неформальный саммит, надеюсь решат наконец что-нибудь насчёт гниды.
показать весь комментарий
18.09.2022 18:11 Ответить
Умови прості - Україна в кордонах на 1 лютого 1991 року , виплата РФ , Україні , сотні мільярдів репарацій , Україна , член НАТО !
показать весь комментарий
18.09.2022 18:58 Ответить
Он САМ покончил с собой, когда по собственному САМОДУРСТВУ (и самоуверенности) начал эту войну!
показать весь комментарий
18.09.2022 20:09 Ответить
 
 