Путин добровольно не уступит, но условия будущего мира будут определять только украинцы, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин "добровольно не уступит", поэтому война может продолжаться еще долго, но только Украина и украинцы должны определить условия мира.
Такое убеждение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель французскому изданию Journal du dimanche, передает Цензор.НЕТ.
Он констатирует, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области "не обязательно является предвестником неизбежного военного краха России", однако позволяет прийти к определенным выводам.
Прежде всего, решимость украинцев в защите своей территории привела если не к победе, то к многочисленным поражениям армии РФ. Во-вторых, по мнению Борреля, контрнаступление показало, что Европа заняла правильную позицию по поддержке Украины и давлению на агрессора. Третье – стали очевидными потенциальные шаги к миру.
"Мы должны усилить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Давайте не будем питать иллюзий. Путин добровольно не уступит", - сказал Боррель.
По его словам, после войны все равно наступит мир, но только украинцы будут определять условия его заключения. Глава европейской дипломатии предположил, что среди условий будет выход россиян с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановление страны и моральное и уголовное признание виновных в военных преступлениях.
"Если война не закончится, надежда положить этому конец, вероятно, рождается на поле боя", - добавил Боррель.
Напомним, президент Украины Зеленский сообщил, что с начала сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 6 тысяч квадратных километров на востоке и юге государства.
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А потом сдох на даче и сгнил на общих основаниях.
"Руїни кремля в москві. Росії як адміністративно-державної одиниці не існує. Парад Перемоги в Києві.".
Крапка.
@GlebovIg
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5 ч
Много денег потратил Путин ,покупая европейских политиков .
А сам достался Си Цзиньпину и Эрдогану , абсолютно бесплатно .
Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.
Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.
Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.
дивіться відео від ВВС за вищенаведеною ссиллю
І чому ти вважаєш, що ***** грохнути мають "харошіє рускіє", в кавичках, чи без?
Необов'язково. Касапцьких самодержців вбивали в більшості випадків "свої", наближені, такі ж самі злочинці.