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Российские оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Оленовке: погиб украинский пленный, пятеро ранены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Оленовке, погиб один украинский пленный.

По данным "минюста" "ДНР" вследствие обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавших среди россиян нет.

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Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS. Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения. Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.

Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия. И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий сообщил, что для убийства украинских защитников в Оленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.
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Топ комментарии
+29
закатували до смерті, паскуди...і щоби прикрити цей злочин чимось бабахнули...
тварюки...
дякуємо харанту, що так швиденько здав їх, щоби здати Марік (який кісткою в горлі стояв русні)
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18.09.2022 16:52
+17
Що там Верещук каже? Мовчати далі, бо йде "операція" по звільненню?
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18.09.2022 17:07
+14
Сказки про обстрелы рассказывайте своим ватникам. При внешних обстрелах в первую очередь бы погибали конвоиры и охрана которая находится снаружи а не пленные в защищенном помещении. Выродки рашистские опять начали пленных убивать.
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18.09.2022 16:54
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********...
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18.09.2022 16:47 Ответить
це вони сприймають як комплімент...
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18.09.2022 16:49 Ответить
Кацапські мерзенні вбивці продовжують вбивати українских та й не тільки військвополонених...
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18.09.2022 16:48 Ответить
За даними "мін'юсту" "ДНР" -що це було?
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18.09.2022 16:50 Ответить
Потрапляння в полон до кацапів-це рулетка з шансами 5 проти 95%. До цього просто треба бути готовим 🤷
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18.09.2022 16:51 Ответить
закатували до смерті, паскуди...і щоби прикрити цей злочин чимось бабахнули...
тварюки...
дякуємо харанту, що так швиденько здав їх, щоби здати Марік (який кісткою в горлі стояв русні)
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18.09.2022 16:52 Ответить
Сказки про обстрелы рассказывайте своим ватникам. При внешних обстрелах в первую очередь бы погибали конвоиры и охрана которая находится снаружи а не пленные в защищенном помещении. Выродки рашистские опять начали пленных убивать.
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18.09.2022 16:54 Ответить
і усі зразу повірять, що по Оленівці стріляють ЗСУ, правда?

довбана раша вошива!
тепер вже не Буча, тепер час Ізюму.
Ще після Бучі хтось сподівався, що може це якийсь полк скажений був, заражений хворобою або набраний у дурдомі для садистів.

Після того, що ви залишаєте за собою на всій території, що була окупована - немає у вас не те що воїнської честі, гідності... у вас немає права називатися людьми.

І якщо взавтра на Оленівку впаде метеорит або нападуть інопланетяни - я перша скажу, що це інсценування, яке зроблено щоб приховати дії раші.

Дикі тварі з диких болот, гнус, тільки з ногами.
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18.09.2022 16:55 Ответить
Що там Верещук каже? Мовчати далі, бо йде "операція" по звільненню?
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18.09.2022 17:07 Ответить
Не добра ситуація, вони знають,що розплата одним і допомога другим поряд. Реально потрібна спецоперація. Де там Буданов? Обіцяв, що будуть поряд
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18.09.2022 17:13 Ответить
якщо не вказують про кількість поранених і вбитих із своєї сторони,очевидно,що це як звикло,рашистська смертельна підлість ,на котру тільки ці нелюди споконвічні майстри
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18.09.2022 17:15 Ответить
А де чергова "стурбованість" різних міжнародних грантоїдів? Чи вони зерном, та аміаком зайняті?!!!
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18.09.2022 17:17 Ответить
Тарас Чорновіл: "Учора виповнилося 4 місяці "гуманітарної акції з евакуації захисників Азовсталі за наказом і під контролем президента". Їм тоді збрехали про евакуацію - захисників свідомо відправили в ворожий полон. Збрехали тоді всім нам. За брехню ніхто навіть не попросив пробачення. А всі гарантії, які тоді виписували лакузи Зеленського звелися в підсумку до його цинічної фрази: "Вони публічні люди, тому з ними не посміють нічого поганого зробити".
Посміли. Перший раз вбивши понад 50 людей - про більшість інших ми взагалі нічого не знаємо. А з нагоди 4-місячного ювілею рашисти ще раз нанесли локальний удар по Оленівці й оголосили про одного загиблого. Мета більш-менш очевидна - приховати смерть бійця внаслідок тортур чи неможливих умов утримання й списати це на Україну.
Рідні полонених ледь не щодня виходять на акції з вимогою хоч щось зробити. Чи маємо хвалити укрсучвладу, що вона тепер хоча б не розганяє пікети дружин і матерів? Усе засекречено, прізвища й кількість полонених також. Чи може бути кращий подарунок рашистським катам від цієї влади?

Зеленський, тобі добре спиться???"
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18.09.2022 17:34 Ответить
А їхні полонені-під захистом ООН,Червоного Хреста в теплі і ситості???!!!!!!! І щоб міжнародні спостерігачі і експерти мали доступ і контролювали умови тримання військовополоненних??!!! Хай починають свій контроль з Оленівки,куди брехнею заманили наших воїнів,наш цвіт!
Наймудріше - полонених не брати,хай удобрюють наші чорноземи!
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18.09.2022 17:44 Ответить
До чего же эти твари брехливые, сами всё обстреливают, а сворачивают на ВСУ. Будь она проклятая, эта раша
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18.09.2022 17:47 Ответить
Крысы позорные расстреляли польских офицеров в Катыни в 1940 году свалив вину на якобы гестапо...но 1989 году Горбачев признал ...поляков расстреляли НКВДисты....
Шакалы позорные....
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18.09.2022 17:59 Ответить
Зараз вже забули про полонених нацгвардійців з ЧАЕС...
https://www.youtube.com/watch?v=6gKd6_W8ils
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18.09.2022 18:48 Ответить
гниды убивают заложников
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18.09.2022 19:07 Ответить
Здача Півдня зеленою київською блювотою коштувало життя цілого міста Маріуполь! Маленький вузенький перешийок приніс величезну біду. Але київським простіше було свої дупи захищати на сотнях кілометрів північного фронту, ніж чверть країни на стратегічно надважливому півдні на нещасних 10км перешийку!
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18.09.2022 21:15 Ответить
А хоть один есесовец русский из охраны погиб?
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27.09.2022 19:31 Ответить
 
 