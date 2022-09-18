Российские оккупанты заявляют о новом обстреле колонии в Оленовке: погиб украинский пленный, пятеро ранены
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска сообщают, что 18 сентября около 9 часов утра снова была обстреляна колония в Оленовке, погиб один украинский пленный.
По данным "минюста" "ДНР" вследствие обстрела погиб пленный украинский военнослужащий, еще пятеро пленных ранены, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавших среди россиян нет.
Во время первой атаки по колонии в июле россияне заявляли, что это якобы ВСУ ударили из американской РСЗО HIMARS. Позже телеканал CNN опубликовал расследование, в котором разнесли российскую версию - "на видео не видны воронки, кровати не сдвинуты, столбы не повреждены, но видны массивные повреждения от пожара". По словам экспертов, HIMARS бы оставил воронку и большие разрушения. Также Украина бы не использовала дорогие HIMARS по цели всего в 15 км от фронта.
Украинские власти отмечают, что пожар в бараке был вызван применением термобарического оружия. И.о. командира "Азова" майор Никита Надточий сообщил, что для убийства украинских защитников в Оленовке оккупанты могли использовать реактивные пехотные огнеметы РПО "Шмель", которые быстро выжигают кислород – и человек сгорает в считанные секунды.
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тварюки...
дякуємо харанту, що так швиденько здав їх, щоби здати Марік (який кісткою в горлі стояв русні)
довбана раша вошива!
тепер вже не Буча, тепер час Ізюму.
Ще після Бучі хтось сподівався, що може це якийсь полк скажений був, заражений хворобою або набраний у дурдомі для садистів.
Після того, що ви залишаєте за собою на всій території, що була окупована - немає у вас не те що воїнської честі, гідності... у вас немає права називатися людьми.
І якщо взавтра на Оленівку впаде метеорит або нападуть інопланетяни - я перша скажу, що це інсценування, яке зроблено щоб приховати дії раші.
Дикі тварі з диких болот, гнус, тільки з ногами.
Посміли. Перший раз вбивши понад 50 людей - про більшість інших ми взагалі нічого не знаємо. А з нагоди 4-місячного ювілею рашисти ще раз нанесли локальний удар по Оленівці й оголосили про одного загиблого. Мета більш-менш очевидна - приховати смерть бійця внаслідок тортур чи неможливих умов утримання й списати це на Україну.
Рідні полонених ледь не щодня виходять на акції з вимогою хоч щось зробити. Чи маємо хвалити укрсучвладу, що вона тепер хоча б не розганяє пікети дружин і матерів? Усе засекречено, прізвища й кількість полонених також. Чи може бути кращий подарунок рашистським катам від цієї влади?
Зеленський, тобі добре спиться???"
Наймудріше - полонених не брати,хай удобрюють наші чорноземи!
Шакалы позорные....
https://www.youtube.com/watch?v=6gKd6_W8ils