Цены на электроэнергию в Восточной Европе в начале сентября в три раз выше, чем в Украине, - ГП "Оператор рынка"

Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы на 19 сентября составила 280 евро за МВт.час (11,50 грн/кВт.час), что в 3 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Румынии оптовая цена электроэнергии 19 сентября составит 279 евро/МВт.час, в Словакии – 275 евро/МВт.час, в Чехии – 269 евро/МВт.час.

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При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,25 грн/кВт.час или 89 евро за МВт.час. Это в почти 3 раза ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.