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цены (2278) энергетика (2033) Оператор рынка (4)

Цены на электроэнергию в Восточной Европе в начале сентября в три раз выше, чем в Украине, - ГП "Оператор рынка"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

енергетика

Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы на 19 сентября составила 280 евро за МВт.час (11,50 грн/кВт.час), что в 3 раза дороже, чем в Украине.

Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Румынии оптовая цена электроэнергии 19 сентября составит 279 евро/МВт.час, в Словакии – 275 евро/МВт.час, в Чехии – 269 евро/МВт.час.

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При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,25 грн/кВт.час или 89 евро за МВт.час. Это в почти 3 раза ниже, чем в близлежащих странах ЄС.

По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.
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Топ комментарии
+54
і зарплати також
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18.09.2022 16:52
+42
та пенсії...
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18.09.2022 16:53
+37
Знову натякають. Карусель. Кожні декілька тижнів закидують. Зудить зе-владі та олігархам по теперішнім цінам народу електрику продавати.
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18.09.2022 16:53
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і зарплати також
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18.09.2022 16:52 Ответить
та пенсії...
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18.09.2022 16:53 Ответить
Особливо!
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18.09.2022 18:06 Ответить
Ні, зарплати вдесятеро більші. І криси в ОП не сидять.
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18.09.2022 16:55 Ответить
В 17 раз більше...
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18.09.2022 19:26 Ответить
Тут справа в тому що будуть продавати на ринок ЕС нашу енергію,а нам потрібно мінімізувати споживання.І всім буде добре.Европа не так болісно переживе зиму,ми отримаємо грамульку валюти,кацапи отримають копняка.Всім добре
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18.09.2022 19:52 Ответить
В пункті "ми отримаємо грамульку валюти" є логічна помилка. Не ми як народ і не держава, а купка спекулянтів при тому ДП наварить гроші. А нам залишать лише економію
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18.09.2022 22:06 Ответить
А раптом?
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18.09.2022 23:04 Ответить
да ладно, в какой стране европы мелкий чиновник в райцентре через месяц становится миллионером?
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18.09.2022 16:58 Ответить
Рыжее ахметовское падло и жадная бабка беня все пытаются нахлобучить Народ Украины и получить сверх прибыли со всего что отжали за время рейдерства
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18.09.2022 17:22 Ответить
Слава Украине
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18.09.2022 18:28 Ответить
Патріотизм в даному конкретному контексті недоречний, ретроспективно популусу буде достатньо виграти в орди але далі робити мільярдерів ще багатшими.
Чому? Тому що платять за вбивство орків. Як і оркам за наше.
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18.09.2022 19:25 Ответить
зарплати не втричі а вп,ятеро
пенсії в 10-15 разів
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18.09.2022 19:47 Ответить
як гадаєте чому олігархи тільки в нас "пасуться"? Чому там їх було простіше вигнати чим у нас?
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18.09.2022 19:58 Ответить
бо в кожного алігарха своя партія, свої менти, свої прокурори, а тепер і свої баталйони
і ноль бажання у керівників держави, або дуже вигідно президентам мати в державі вороватих алігархів
вони башляють справно і нагадувати не треба
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18.09.2022 21:08 Ответить
це так, але модус операнді який потрібно сповідувати?
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18.09.2022 21:49 Ответить
Так в них і зарплата в шість.
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18.09.2022 16:52 Ответить
другий раз вкидають цю дичину в надії що піпл схаває
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18.09.2022 17:34 Ответить
Зачастили -- нє к добру .
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18.09.2022 17:36 Ответить
ТРЕБА ПАМ'ЯТАТИ ЩО БАБАСІ ГОВОРИЛИ ПРО НКВД І ПРОЧУ НАВОЛОЧЬ ЯКА СЕБЕ НАЗИВАЛА ВЛАДА:
- МІШОК СУХАРІВ
-10 БАНОК СМАЛЬЦЯ

і ЦЕ НЕ ПРО ВІЙНУ БУЛО...
.... ʎɹoʇsıɥ oǝu юб
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18.09.2022 22:09 Ответить
Знову натякають. Карусель. Кожні декілька тижнів закидують. Зудить зе-владі та олігархам по теперішнім цінам народу електрику продавати.
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18.09.2022 16:53 Ответить
Щось зудить, ціна для громадян зрозуміло, але що буде з підприємствами і з цінами абсолютно на все при переході на тариф ЄС? Перехід на доходи ЄС не відбудеться автоматично, 1000% да)))
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18.09.2022 16:57 Ответить
Точно. Зачастили такими вкидами.
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18.09.2022 17:11 Ответить
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18.09.2022 17:37 Ответить
Это еще зачем?
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18.09.2022 16:53 Ответить
стадо стричь пора
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18.09.2022 16:55 Ответить
є те що за завісами.... наш соціум "відсіювали" 1000 років... Яку інформацію вони вбивали в нас?
Гляньте канал юб ʎɹoʇsıɥ oǝu , можливо допоможе. Адже найближчий час коли це очікується... через 2-3 місяці. В контексті війн за 100 років дуже логічно чому зак за нашу землю б'ються сторіччями.
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18.09.2022 22:05 Ответить
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18.09.2022 16:55 Ответить
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18.09.2022 16:57 Ответить
А ці падлюки з енергетичної шайки грабіжників все гнуть свою лінію, уникаючи відповіді на питання, а яка ж собівартість 1 квт.год. в ЄС і в Україні, що порівняти, а потім ******* про "ринкову" ціну.
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18.09.2022 16:58 Ответить
Собівартість електроенергії в Україні залежить від кількості проданої Бені за пільговими цінами, а це не є постійна величина)
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18.09.2022 17:00 Ответить
Справа не в кількості, а в співвідношенні собівартостей.
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18.09.2022 19:09 Ответить
Згоден, що такі збочені ПДРСи, як ти, не рідке явище в коментах.
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18.09.2022 19:07 Ответить
Арахамія через прокладку з ОАЕ організував продаж в Україну білоруської електроенергії, тепер слуги видно хочуть продавати по максимуму в ЄС, але переживають, що громадяни повмикають обігрівачі і не вистачить тоді електроенергії)
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18.09.2022 16:58 Ответить
Порівнюйте ціни одночасно з зарплатами, рівнем безробіття, відсотком вимушено переміщених осіб та кількістю зруйнованого житла та інфраструктури.
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18.09.2022 16:58 Ответить
Может потому что там за клоунов не голосуют?
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18.09.2022 16:59 Ответить
Голосуют -- в Італіі партія клоуна проишла в парламент.
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18.09.2022 17:08 Ответить
ну и сравните уровень жизни в Италии с уровнем жизни в Дании Швейцарии Британии и тд
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19.09.2022 09:02 Ответить
Італія завжди була позаду.
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19.09.2022 19:26 Ответить
Та давайте підвишуйте. Люди багаті, заплатять.
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18.09.2022 17:00 Ответить
особливо в розбомблених домах та підірваних хатах...
а ще ті, хто кинувся покупати будь які електрообігрівачи )))
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18.09.2022 17:18 Ответить
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18.09.2022 17:06 Ответить
Суркісам і родині на оплату готелю в Монако не вистачає. Управляючі проведуть піаркомпанію з підвищення вартості, занесуть кейс купюр в НКРЕ і нормально пострижуть тих, хто ще не виїхав, чи не загинув...
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18.09.2022 17:07 Ответить
комусь війна, а ці все ніяк не нажеруться... слуги мля. Взагалі на час дії воєнного стану в країні електроенергія має поставлятися споживачам за собівартістю.
Заїб..ли вже гниди драти останню шкіру з людей.
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18.09.2022 17:09 Ответить
Зарплати в 10 разів вищі в середньому, тому досить постити це лайно.
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18.09.2022 17:12 Ответить
Да заїбав цей оператор ринку ціми інфовбросами
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18.09.2022 17:12 Ответить
так там частные компании вложили деньги в провода, столбы, подстанции и т.д. и получают прибыль, а вам ******** все на халяву досталось, так что не воняйте, что где и насколько дороже
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18.09.2022 17:13 Ответить
Так їм же в 19 році "поперло"! То може і зараз і з цим ''попре" зебілів не бракує.
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18.09.2022 17:14 Ответить
хай повернуть лярди доларів олгархи,яким компенсували з державного бюджету за їхні махінації
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18.09.2022 17:14 Ответить
И на что вы намекаете? А то что зарплата в Украине в 10 раз меньше чем в Европе вы не хотите сказать? Лучше начнем с того что в Европе производители платят налоги больше чем в Украине. И вообще, кто ето такой ДП Оператор ринку? Что то новая организация у нас появилась. Раньше какой то *експерт* нам постоянно рассказывал что нужно повысить тарифы для народа и снять налоги с производителей.
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18.09.2022 17:16 Ответить
Дурацкие сравнения !! Да там зарплаты и пенсии в пять раз выше !!
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18.09.2022 17:16 Ответить
А давайте для начала введем 60% налогов на миллионеров как в Европе. Чтобы этот *оператор рынку* почуствовал холод в заднем проходе.
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18.09.2022 17:19 Ответить
Треба ж по липовому зеленому тарифу Ахметову заплатити, а то його московські куратори збідніли
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18.09.2022 17:19 Ответить
к чему базар если сами продаём ...населению должно быть копейки
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18.09.2022 17:22 Ответить
Україна країна уйо...ків у владі, хоча б не гавкали за ціни коли зарплата і пенсії найнижчі з усіх країн Сх.Європи!, крім держслужбовців звичайно!, суддів і прокурорів!
Наша голова ТГ отримує зарплату 67 000 грн.місяць!
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18.09.2022 17:25 Ответить
зеленим потворам вже свербить задерти тарифи на електрику !!!
Усіма способами, ці тварюки обдовбані продовжують виконувати оманські обіцянки куйлу !
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18.09.2022 17:26 Ответить
А що на рахунок українських зарплат та пенсій?Зелені виродки готують підстави для підняття ціни на електроенергію для населення.
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18.09.2022 17:38 Ответить
https://www.oree.com.ua/index.php/web/2002
В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Олександр Гавва
[email protected]
Пропоную всім закидати його скриньку листами де так і казати - заткни свою глотку ненажерну за тарифи.
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18.09.2022 17:41 Ответить
Самые дорогие в Латвии и Литве, регулярно 600-700 евро за 1 МВтч.Для тех у кого биржевой тариф, им сейчас сложно, но цену можно зафиксировать, но также космос, 45-55 центов за 1кВтч, плюс дистрибуция и мощность
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18.09.2022 17:45 Ответить
Меня так интересовало просыпавшись каждый день , а как там цена восточной Европе на электроэнергию ???Как я жил раньше , как жить дальше , епь? Пальцев не хватит заламывать , насколько они живут лучше нас . Вообще не пойму , накуя это сравнение , к чему? Навалить еще ?
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18.09.2022 17:50 Ответить
Как это накуя это сравнение , к чему? Будут поднимать тариф. Ахметовым то в Лондонах не сладко при таких там тарифах.
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18.09.2022 17:54 Ответить
Всі 30 років одна і та пластінка «в нас тарифи менші в 100500раз» Злодюги клят
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18.09.2022 17:50 Ответить
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18.09.2022 17:52 Ответить
лучший способ умерить пыл этих уродов клептократов - не платить . Война - это форсмажор, народ без зарплат и доходов, коммуналка должна быть скасована
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18.09.2022 17:53 Ответить
вы натурально ошибаетесь. Лучший способ - вешать. Франция и мадам Гильотина вам это подтвердят.
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18.09.2022 17:55 Ответить
От не можу не погодитися!
Хай тільки спробують підвищити, суки! Хай тільки!!!
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18.09.2022 19:37 Ответить
А шо, в кожній державі купа ТЕС і АЕС, про ГЕС взагалі не питаю... Вже ДОСИТЬ приколів, тимоху варто повісити на трубі у Бурштині! У 90-х Бурштинська ТЕС, НАЙПОТУЖНІША у всьому сєсєру, гнала в еуропу струм, а сам Бурштин... отримував херзназвідки й часом так кльово, шо телевізор "не запускався"... Але вуголь був Польський... Дурепа косата ще прикольніше зробила - перекували котли на вугілля даунбацямське, яке для металургії самевоно, для енергетики - відро з цементом... З 12 блоків працює мізер, решту по черзі вигрібають, як пічку у хаті... Дурка косить наші ряди...
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18.09.2022 18:02 Ответить
Що, гарно живився з тої Бурштинської ТЕС? До сих пір не можеш схаменутись від шоку, коли тобі та іншим злодюгам дали по зажерливих лапах? А от з тим, що "дурка косить ваші ряди" згоден. Давно вас пора закрити в палати з м*якими стінами.
О! Ти ще забув обвинуватити "дурепу косату" в тому, що ти срав в унітаз і не спускав воду і в результаті перетворив своє житло в гівнярню.
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18.09.2022 19:20 Ответить
поднятие тарифа до 2,5 грн поставит страну в позу раком.
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18.09.2022 18:05 Ответить
Може краще по іншому? - drive.google.com/file/d/1TIZOhStJWAUhWPe2U_MEhamTKCBBHNcA/view?usp=sharing
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18.09.2022 18:13 Ответить
Ну что здесь можно сказать, лишь только одно, зарплаты и пенсии, тоже в несколько раз ниже. Или это не учитывается???
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18.09.2022 18:15 Ответить
У вас завжди в пріорітеті ціни - дуже хочеться брати з наруду так, я к в Європі. Але при цьому вам дуже не хочеться згадувати, які там зарплати і пенсії. Бо тоді вийде, що в Україні вже давно платять набагато більше, ніж у Європі. А вам так хочеться грошей. І побільше!
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18.09.2022 18:18 Ответить
А нічого що в евросоюзі зарплати по 1500- 3000 евро
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18.09.2022 18:20 Ответить
Есть и больше. Но не в восточном-постсоветском регионе.
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18.09.2022 18:32 Ответить
Чех за мінімалку по їх цінам може купити 5,2 мегавати, а українець 2,5 мегавата.

"Оператор ринку" ПНХ.
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18.09.2022 18:26 Ответить
В тричі вище? А не нище? Скільки потрібно робити середній людині ЄС, за 1000 квт. ? А скільки - середньому українцю?
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18.09.2022 18:32 Ответить
"Оператор ринку" - закрой свой рот!!! Что за дебелизм приводить цены в европе???? *******!!! Тут зарплата средняя 10000-16000 гривен ,а это по курсу 260-420 у.е. ,а там? Там пенсия такая и даже выше!!!
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18.09.2022 18:37 Ответить
А куди поділися "експерти" по закриттю в Україні "сонячних" і "вітрових" електростанцій? Виходить, що в Україні електроенергія по "зеленому" тариіц дешевша і її можна продавати в ЄС? А чим би вони замінили ті гігабайти КВт, що виробляють модулі і вітряки? Скільки потрібно купити і спалити вугілля і газу?
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18.09.2022 19:20 Ответить
Оператор ринку - йди на ***! Коли зарплати та пенсії в Україні будуть відповідні зарплатам і пенсіям в Європі, тоді й приходь зі своїми вкидами, ****!
Спробуйте тільки підвищити тарифи, гніди!!! Будете висіти!
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18.09.2022 19:36 Ответить
Оце вирішення питання. Іди на юх і живемо, так? долар іди, ціни ідіть, війна іди, Бені іди, Деркач іди..., а вони не ідуть, то що робити?
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18.09.2022 20:05 Ответить
Анатолий К, іди... Задрали тролі зі своїми тупими вкидами
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19.09.2022 10:38 Ответить
кидайте в спам того хто топить за тих хто нас зневажає як націю.
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19.09.2022 17:56 Ответить
Чуєш "оператор ринку"не рівняй х#й з пальцем,так в перчисленних вашою"ПР"- молодою країнах і пенсіі з зарплатами в десять, а подекуди і в двадцять разів вище.І на гуманітарці і на цінах на ліки президенти цих країн не нагріваються які зелена весела камарілія.
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18.09.2022 19:57 Ответить
Як гадаєте, того кого піарить Цензор, також "за" обкрадання нас олігархами чи буде з ними бороться как Ю в свій час?
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18.09.2022 20:00 Ответить
а хто сидить на газу, електроенергії, вугіллі і металу? Всі знають таких, як Беня, ахметов, медведчук, новінський, фірташ, шуфріч, єрмак, арахамія, Боневтік, суркіси..., то вони олігархи? Звичайно ні, олігарх один і всі мають його знати - це Порошенко. Його цукерки і тільки його, мають купляти всі, а газ, електроенергію, вугілля хто яке хоче. Побажав громадянин німецький газ, будь ласка. Побажав норвезький - запроста. Побажав вугілля США - будбте ласкаві. Є бажання китайське- беріть і по ціні які тільки побажаєте. А ось цукерки "Рошен" тільки по високим цінам і вони мають йти кожному в будинок, квартиру, завод, адміністрацію, лікарню, школу, церкву, так 73%?
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18.09.2022 20:12 Ответить
Бачу, тобі персонально Порошенко цукерок повну сраку напхав. Вже три роки як твій зегніда папріколу керує, докерувався до війни і зубожінь, півкраїни в вогні, а тобі все Порошенко болить. Може, до психіатра час сходити?
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18.09.2022 21:00 Ответить
Цей анатолій регулярно в теми П та топить за нього. це куплена особа. такі ж як в свій час павлики морозови: за смерть та геноцид нації.
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18.09.2022 21:02 Ответить
На тобі, то це сьогодні вам Порошенко підвищує ціни на все? Це Порошенко віддав найкращих через полон на знищення? Це Порошенко вас кликав на шашлики і горлапанив, що не буде війни? Я ні за кого не "топлю", я тикаю носом нарід, щоб подивився і зробив висновки, до чого він, нарід 73% привів країну.
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18.09.2022 23:50 Ответить
можливо Вам потрібно і сходити, але Вам і таким як Ви він не допоможе. І Зеленський тут ні до чого. Це все зробили 73%, то хай радіють, що прийдеться платити в три дорога. А при Порошенко такої мійні не було, не драли з наріду лишки для олігархів, ні за газ, ні за електроенергію, на за воду, ні за бензин, ні за долар. В кожній галузі були прибутки, економіка зростала, але наріду захотілося поржать. Ну як смішно? Наржалися? А що, знову Порошенко муляє? То ж ви всі кричали, що Порошенко олігарх? А енергоносії банкують "не олігархи" -Беня, Боневтік, мамамія, єлдак, новінський, фірташ та інші. Цукерками люди не гріються не не добувають електроенергію і навіть вже не купують, бо Беня з Володької їх так постригли, що і на хліб не вистачає. Якби не гуманітарка, то можливо і голодами. Але Зеля і його молода ригівська команда і до гуманітарки добралися. Риються в контейнерах і все перепродують баранам 73% у своїх супермаркетах.
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18.09.2022 23:46 Ответить
А,коли це "невломий"агент російських спецслужб Пепо боровся з олігархами проти обкрадання нас?🤣Може тоді коли забирав у бєні приватбанк допомогаючи з лерою сатановською виводити лярди за кордон? Чи коли дозволяв в аптеках ставити ціну на ліки 50€,тоді коли ціж ліки коштують в країнах ЄС до 7€?Він швидко перехоплював у хапуг"бізнес"і стрімко починав на ньому заробляти.Та і Зюзя нічим не кращий продовжує в тому ж дусі грабувати"розумногоукраїнського виборця".Тому йому і малюють"незаангажованні соціолги"70% підтримки.Нічого не змінилось.
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19.09.2022 17:31 Ответить
на что выродки намекают??
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18.09.2022 20:51 Ответить
Вони не натякають, вони кажуть прямо, що навіть в ЄС все здорожчало, то і вони будуть повишати ціни на все, бо коли електроенергія дорога, то автоматично здорочає все. А так нічого нового, все те, чого бажали 73%.
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18.09.2022 23:48 Ответить
Поясніть хтось цим мавпам про купівельну спроможність...
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19.09.2022 00:54 Ответить
Й добутки теж
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19.09.2022 03:31 Ответить
 
 