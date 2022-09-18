Цены на электроэнергию в Восточной Европе в начале сентября в три раз выше, чем в Украине, - ГП "Оператор рынка"
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Биржевая цена на электроэнергию в странах Восточной Европы на 19 сентября составила 280 евро за МВт.час (11,50 грн/кВт.час), что в 3 раза дороже, чем в Украине.
Об этом сообщает государственное предприятие "Оператор рынка", передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Румынии оптовая цена электроэнергии 19 сентября составит 279 евро/МВт.час, в Словакии – 275 евро/МВт.час, в Чехии – 269 евро/МВт.час.
При этом в Украине биржевая цена остается на уровне 3,25 грн/кВт.час или 89 евро за МВт.час. Это в почти 3 раза ниже, чем в близлежащих странах ЄС.
По данным Европейской комиссии по состоянию на конец I квартала 2022 года, в Украине оставались самые низкие цены на электроэнергию на всем европейском континенте.
Топ комментарии
+54 neverlok lok
показать весь комментарий18.09.2022 16:52
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий18.09.2022 16:53
+37 CrossFirenko
показать весь комментарий18.09.2022 16:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чому? Тому що платять за вбивство орків. Як і оркам за наше.
пенсії в 10-15 разів
і ноль бажання у керівників держави, або дуже вигідно президентам мати в державі вороватих алігархів
вони башляють справно і нагадувати не треба
- МІШОК СУХАРІВ
-10 БАНОК СМАЛЬЦЯ
і ЦЕ НЕ ПРО ВІЙНУ БУЛО...
.... ʎɹoʇsıɥ oǝu юб
Гляньте канал юб ʎɹoʇsıɥ oǝu , можливо допоможе. Адже найближчий час коли це очікується... через 2-3 місяці. В контексті війн за 100 років дуже логічно чому зак за нашу землю б'ються сторіччями.
а ще ті, хто кинувся покупати будь які електрообігрівачи )))
Заїб..ли вже гниди драти останню шкіру з людей.
Наша голова ТГ отримує зарплату 67 000 грн.місяць!
Усіма способами, ці тварюки обдовбані продовжують виконувати оманські обіцянки куйлу !
В. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Олександр Гавва
[email protected]
Пропоную всім закидати його скриньку листами де так і казати - заткни свою глотку ненажерну за тарифи.
уродовклептократов - не платить . Война - это форсмажор, народ без зарплат и доходов, коммуналка должна быть скасована
Хай тільки спробують підвищити, суки! Хай тільки!!!
О! Ти ще забув обвинуватити "дурепу косату" в тому, що ти срав в унітаз і не спускав воду і в результаті перетворив своє житло в гівнярню.
"Оператор ринку" ПНХ.
Спробуйте тільки підвищити тарифи, гніди!!! Будете висіти!