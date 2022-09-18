Оккупанты отказываются лечить в Ростове так называемых "добровольцев", раненых в Украине, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Назревает конфликтная ситуация между представителями ВС РФ и "мобилизованными с территории "ЛДНР". Поскольку, отступая, россияне бросали "мобилизованных" на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
"Увеличивается количество конфликтов между разными подразделениями оккупационных войск из-за неравенства в отношении со стороны командования. Один из батальонов так называемого "Союза добровольцев Донбасса" понес большие потери во время боев близ Авдеевки. Подразделение доставило своих раненых в госпиталь в Ростове-на-Дону. Но персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования. Ведь "Союз добровольцев Донбасса" был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. Во всех подобных случаях врачи ссылаются на прямое указание командования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, понесенных ВС РФ в ходе побега. В частности, о том, что на территории Харьковской области они покинули более 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-80УЭ, БМП-2, САУ и автомобили. При этом отмечается, что наибольшее количество техники оставлено в районе Балаклеи на территории ремонтной базы.
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мухосранск. говно. тоскливо.
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раз в пять лет с женой в кино.
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ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
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утро. санкции. похмелье.
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поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
В одной машине возвращаются домой из Украины герои войны - бурятский танкист, псковский десантник, ростовский пехотинец, пригожинский наемник, волгоградский спецназовец, севастопольский моряк и чеченский росгвардеец.
Вопрос - кто ведет машину?
Ответ - водитель рефрижератора
Спочатку - "навіки з росією" і тільки потім впізнали запах, смак та колір російського лайна.
Та ви самі таке ж лайно і є.
Просто різні його сорти
через голову не доходит - через ноги, может, дойдет
до тех, кто еще віживет
и до тех, кто видит, что происходит
очереди на десятки километров....
https://youtu.be/kQnFU-4zi_0
ці ордловці ввжаються в ростові "хахламі".
ще шолохов в "тіхом донє" описував як донський кацак викинув "хахла" з черги на млин борошно молоти.
це все "класіка руской літератури"
⁉️⁉️⁉️ЗАЧЕМ РУССКИЕ СТРЕЛЯЮТ ПО СВОИМ? ИСТОРИЯ ЗАГРАДОТРЯДОВ В РОССИИ: ОТ МОНГОЛ ДО ШОЙГУ. Лекция А. Палия
https://youtu.be/1mxZe7zAa3w
mrs 18
Дякую Вам, пане Олександре, за правдиву історію В 80-х свёкор (на Донбассе) рассказывал о заградотрядах, которым приказывали убивать, кто побежит назад. Штрафные батальоны, состоящие из заключённых и к ним добавляли тех, кто отказывался идти в бой или дезертиров, или вообще от «неугодивших начальству» и тех, кто рассказывал о том, что «наши обстреляли своих» на какой-то высоте - эти были впереди, а за ними шли загранотряды
voldemer januarij
30:00 " не было заградотрядов в авиации". Встречалось упоминание, что немцы, во время войны, опубликовали в СМИ попавший им в руки приказ по сов ВВС, предписывающий истребителям сопровождения, открывать огонь по СОПРОВОЖДАЕМЫМ ШТУРМОВИКАМ И БОМБАРДИРОВЩИКАМ, в случае когда те отворачивали в сторону от цели
потрібно було лікуватися до війни , а сьогодні подихайте , продажні тварюки !!