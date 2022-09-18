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Новости За рубежом Санкции против России Война
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Австрия (734) война (46615) Газ (10095) санкции (10610) Шалленберг Александр (37)

Путин спекулирует темой газа для снятия санкций, но мы все знаем: если поддаться шантажисту, он будет это повторять, - Шалленберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

александер,шалленберг

Президент РФ Владимир Путин шантажирует Европу поставками газа, однако этому нельзя поддаваться, поскольку это лишь поощрит главу Кремля к новому шантажу.

Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это (отмена санкций ЕС против РФ в обмен на возобновление бесперебойных поставок российского газа. - Ред.) - попытка шантажа. И мы все знаем: если раз поддаться шантажисту, то это потом снова повторится", - заявил Шалленберг.

По словам австрийского министра, сейчас можно спекулировать по поводу того, перекроет Россия зимой полностью газ или нет, но "примечательно то, что российский президент в своей речи на прошлой неделе во Владивостоке провел четкую связь между санкциями и газом". Глава МИД Австрии назвал призыв главы Кремля к отмене санкций в обмен на возобновление поставок газа в Европу "чистой попыткой шантажа". По его словам, это также еще раз доказывает, что санкции ЕС против России из-за ее нападения на Украину действенны.

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В то же время Шалленберг призвал к "чувству меры" в вопросе санкций против России. По его убеждению, не нужно отождествлять все население России с путинскими приспешниками, и поэтому Австрия выступила против визового запрета для россиян. При этом министр призвал к "стратегическому терпению", добавив, что не следует ожидать немедленного изменения позиции РФ в результате санкций.

По убеждению главы МИД Австрии, для Путина не будет никакого труда прекратить войну против Украины хоть завтра, поскольку ему не придется оправдываться перед общественностью. "Он может завтра заявить, что достиг своих военных целей", – заявил Шалленберг.
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Топ комментарии
+10
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18.09.2022 17:27
+9
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18.09.2022 17:24
+8
Коротше ..блаблаблаблаблаблаблабла...бла..блабла.
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18.09.2022 17:23
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Коротше ..блаблаблаблаблаблаблабла...бла..блабла.
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18.09.2022 17:23 Ответить
Шо и треба доказати -- 2+2=4
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18.09.2022 17:24 Ответить
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18.09.2022 17:24 Ответить
Фу , яка ж блювотна мразь , це ху@ ло 😤
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18.09.2022 17:47 Ответить
ну довго ж ви думали поки доперли .. тугодуми
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18.09.2022 17:27 Ответить
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18.09.2022 17:27 Ответить
Шалленберг просто геній...
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18.09.2022 17:27 Ответить
Почав "за здравіє",а закінчив "за упокой"
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18.09.2022 17:35 Ответить
А у Германії пачітают катєріну втарую?
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18.09.2022 17:39 Ответить
шантаж-шантаж... но руцкие хаошие...
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18.09.2022 17:40 Ответить
"Водночас Шалленберг закликав до "почуття міри" у питанні санкцій проти Росії." - тобто??? Може ще пожаліти??? Може на нас накласти санкції, що не здались??
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18.09.2022 17:43 Ответить
Європа може обійтися і без російського газу якщо захоче
Для цього є США Іран (але він під санкціями) Просто в Європі вибудована система газопостачання від російського постачальника ГАЗПРОМУ . Насправді російський газ дорогий і путін знає що Європі важко перейти на інших постачальників тому і шантажує.
Уявіть собі постачальника зі США -будуть постачати тільки танкерами а не газопроводом бо газопровід ще треба проклати
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18.09.2022 17:44 Ответить
Тількі українці знають що робити з ******
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18.09.2022 18:04 Ответить
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18.09.2022 18:38 Ответить
Этот Шалленберг - путинская консерва, не слушайте его ахинею и вбросы (вся его болтовня строго согласованы с кремлевскими кураторами и ФСБ)!
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18.09.2022 18:46 Ответить
 
 