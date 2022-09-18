В правительстве Орбана утверждают, что Венгрия выполнит все обязательства и получит финансирование от ЕС

Венгрия готова выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы получить около 7,5 млрд евро, выделение которых планируется приостановить из-за проблем с верховенством права в государстве.

Об этом заявил министр правительства Венгрии, ответственный за использование средств ЕС, Тибор Наврачич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на vg.hu.

По его словам, если венгерская сторона выполнит свои обещания, санкции не будут реализованы.

"Потеря ресурсов может произойти только в том случае, если Венгрия не выполнит. Но она выполнит, мы хотим выполнить обязательства, потому что они хорошие", – убежден Наврачич.

Читайте также: В Венгрии в учебниках войну в Украине назвали "внутренним противостоянием". МИД Украины требует "скорейшей поправки"

Наврачич выразил надежду, что мер Венгрии будет достаточно, чтобы убедить Еврокомиссию в достаточных шагах по защите фондов ЕС.

Министр отметил, что решение Еврокомиссии – рекомендация Совету ЕС остановить выделение средств – является важным шагом вперед, поскольку теперь начался этап выполнения обязательств, который может привести к тому, что в ноябре Еврокомиссия сможет положительно оценить усилия Венгрии.

Наврачич отметил, что реализация обязательств началась уже в конце августа. Ожидается, что первые два пакета законов будут поданы в парламент в понедельник и в пятницу.

Важнейшей мерой должно стать создание органа добродетели, который будет контролировать проекты, реализуемые за счет средств ЕС. В следующую пятницу законопроект об учреждении внесут в парламент, а заработать оно может уже в ноябре.

Читайте также: Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак

Также Венгрия должна создать оперативную группу по коррупции, которая не будет в структуре правительства, а будет связана с новым органом добродетели.

Напомним, Европейская комиссия 18 сентября рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

В то же время, уточняет Европейская правда, Еврокомиссия заложила основу возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов по имплементации до 19 ноября.

Читайте также: ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян на полгода: Венгрия таки их не заблокировала

Еврокомиссия также блокирует около 6 миллиардов евро средств, предусмотренных для Венгрии в рамках отдельного пакета восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за тех же проблем с коррупцией.