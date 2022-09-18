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Новости За рубежом
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Венгрия (1533) Еврокомиссия (1315) финансирование (1699) Евросоюз (15860)

В правительстве Орбана утверждают, что Венгрия выполнит все обязательства и получит финансирование от ЕС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

угорщина,наврачич

Венгрия готова выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы получить около 7,5 млрд евро, выделение которых планируется приостановить из-за проблем с верховенством права в государстве.

Об этом заявил министр правительства Венгрии, ответственный за использование средств ЕС, Тибор Наврачич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на vg.hu.

По его словам, если венгерская сторона выполнит свои обещания, санкции не будут реализованы.

"Потеря ресурсов может произойти только в том случае, если Венгрия не выполнит. Но она выполнит, мы хотим выполнить обязательства, потому что они хорошие", – убежден Наврачич.

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Наврачич выразил надежду, что мер Венгрии будет достаточно, чтобы убедить Еврокомиссию в достаточных шагах по защите фондов ЕС.

Министр отметил, что решение Еврокомиссии – рекомендация Совету ЕС остановить выделение средств – является важным шагом вперед, поскольку теперь начался этап выполнения обязательств, который может привести к тому, что в ноябре Еврокомиссия сможет положительно оценить усилия Венгрии.

Наврачич отметил, что реализация обязательств началась уже в конце августа. Ожидается, что первые два пакета законов будут поданы в парламент в понедельник и в пятницу.

Важнейшей мерой должно стать создание органа добродетели, который будет контролировать проекты, реализуемые за счет средств ЕС. В следующую пятницу законопроект об учреждении внесут в парламент, а заработать оно может уже в ноябре.

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Также Венгрия должна создать оперативную группу по коррупции, которая не будет в структуре правительства, а будет связана с новым органом добродетели.

Напомним, Европейская комиссия 18 сентября рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права.

В то же время, уточняет Европейская правда,  Еврокомиссия заложила основу возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги. Окончательное решение должен в течение месяца принять Совет ЕС, чтобы квалифицированным большинством решить, принимать ли такие меры. При исключительных обстоятельствах этот период может быть продлен максимум на два месяца.

Венгрия обязалась полностью проинформировать Еврокомиссию о выполнении ключевых шагов по имплементации до 19 ноября.

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Еврокомиссия также блокирует около 6 миллиардов евро средств, предусмотренных для Венгрии в рамках отдельного пакета восстановления экономики после пандемии COVID-19 из-за тех же проблем с коррупцией.
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Топ комментарии
+31
Украина будет отличной заменой Венгрии в ЕС
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18.09.2022 17:58
+25
Хитрят, мядьярский пи...сы.
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18.09.2022 17:57
+24
Я хер.ею, если честно...
Венгрия в открытую говорит о развале ЕС, блокирует большинство решений ЕС, не скрываясь работает на врага, правительство признано недемократическим - по умолчанию дотации на 12 млрд в год и только только начинают разговоры об их сокращении...
Украина жертвует тысячами своих героев ради безопасности стран ЕС и за демократические ценности - еле еле выпросили 1.5 млрд на поддержание рушащейся экономики...
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18.09.2022 18:04
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Хитрят, мядьярский пи...сы.
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18.09.2022 17:57 Ответить
Урсула сказала в морг, значит в морг !

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18.09.2022 19:51 Ответить
тобто, в тайожний союз, на землі праотцов !
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18.09.2022 19:52 Ответить
Так про які втрачені ресурси потрібно хвилюватися? З рашки чи таки допомогу Євросоюзу....
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18.09.2022 17:57 Ответить
Украина будет отличной заменой Венгрии в ЕС
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18.09.2022 17:58 Ответить
жаль только что там уродов на красавицу (Украину) не меняют... там свои законы...
но Украина , действительно, более достойна и главное предсказуема..
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18.09.2022 18:03 Ответить
Там питання корупції, Україна може бути, але уряд України має туж проблему
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18.09.2022 18:03 Ответить
Туж проблему, що й уряд Германіі...
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18.09.2022 18:18 Ответить
Німеччини, та ні
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18.09.2022 18:21 Ответить
ЕС и НАТО.
Как оказывается легко и быстро можно поставить на место венгерских нищебродов, у которых полбюджета-дотации да заимствования
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18.09.2022 18:15 Ответить
А Угорщині видно слабо спробувати без допомоги ЄС, бо брякати про вихід з неї , то одне, а провести навіть репетицію, то виходить інше)
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18.09.2022 17:59 Ответить
Таки да, им слабо, им кусять хтца. На халяву.
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18.09.2022 18:11 Ответить
А що територію України передумали ділити, ******* довбані?
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18.09.2022 17:59 Ответить
чарівна піздюліна подіяла? цікаво чи надовго
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18.09.2022 18:01 Ответить
А пока бабло ЕС в госбанк ******** не зайдёт.
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18.09.2022 18:12 Ответить
денег не давать!!! завертелись как ужи на сковородке))))
а вот как выполните все что обещали...тогда только...возможно...и то еще надо посмотреть )))))
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18.09.2022 18:01 Ответить
Петушня подкацапская-что случилось? В нашем мире всем правят деньги,не так ли?..Твари мадьярские
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18.09.2022 18:02 Ответить
Им бункерный упырь компенсирует. У него денег много, особенно сейча
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18.09.2022 18:03 Ответить
Що всралися? Чи знов щось задумали. Ой дограються.
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18.09.2022 18:04 Ответить
Я хер.ею, если честно...
Венгрия в открытую говорит о развале ЕС, блокирует большинство решений ЕС, не скрываясь работает на врага, правительство признано недемократическим - по умолчанию дотации на 12 млрд в год и только только начинают разговоры об их сокращении...
Украина жертвует тысячами своих героев ради безопасности стран ЕС и за демократические ценности - еле еле выпросили 1.5 млрд на поддержание рушащейся экономики...
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18.09.2022 18:04 Ответить
Эпоха либерализма уже заканчивается, к счастью. Ну, я , по крайней мере, так надеюсь.
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18.09.2022 18:05 Ответить
Эпоху либерализма сейчас пытается атаковать эпоха фашизма. Эпоха либерализма может закончиться только в эфемерном случае победы русни.
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18.09.2022 18:24 Ответить
Наверное, я не очень точно сформулировал, sorry...имелся в виду крайне левый либерализм
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18.09.2022 18:28 Ответить
ну то так і кажи Максе, ліберастизму !

Селям, друже !
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18.09.2022 19:54 Ответить
Ва-Селям брате. Ну так, этих формулировок зара столько, шо запутаться в них - как два пальца...
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18.09.2022 19:57 Ответить
важко там у вас, в Штатах, з цими "цвєтнимі революціями" -

особливо жаль за знесеними памятниками військовим Конфедерації, бо то була Громадянська війна і люди робили свою військову справу
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18.09.2022 20:13 Ответить
Тут с историей не все просто. Многие, особенно из южных штатов, до сих пор считают бывшие Конфедеративные штаты оккупированными янками. Янки - это те, которые живут севернее линии Диксон-Мейсон.
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18.09.2022 20:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5OKdbc0DYpM
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18.09.2022 20:24 Ответить
дякую, Максе!
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19.09.2022 01:37 Ответить
"и это хорошо, и это правильно...!"
М.С. Горбачьов
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18.09.2022 19:56 Ответить
Наврачич сказал, говорите? Точно не наврал Наврачич?
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18.09.2022 18:04 Ответить
Сапер Водичка таки был прав
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18.09.2022 18:04 Ответить
100%
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18.09.2022 22:45 Ответить
"як **** на пательні". в переводі з хранцузської ))
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18.09.2022 18:14 Ответить
Мадярія універсальна курва, смокче расєї а фінансування хоче отримати від ЄС...
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18.09.2022 18:20 Ответить
7,5 млрд куев у ваші хитрожопі мадярскі сраки
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18.09.2022 18:27 Ответить
враховуючи .як Україна обороняє ЄС від рашиста і як би зустрічали венгерські ****** рашиста ,ЄС варто Угорщині сказати -"menj az orosz szamárhoz"
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18.09.2022 18:28 Ответить
Хай санкції підтримає. Тоді вона виконає всі зобовязання.
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18.09.2022 18:30 Ответить
Орбан хоче своїм очком на двох **** сидіть.
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18.09.2022 18:31 Ответить
срака у него "резиновая" (то что кое-кому очень по вкусу)!
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18.09.2022 19:49 Ответить
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18.09.2022 18:42 Ответить
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18.09.2022 19:57 Ответить
Хер їм собачий ...а не гроші...
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18.09.2022 18:44 Ответить
П*здять...
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18.09.2022 18:53 Ответить
ЄС не довіряйте цим угорцям, вони підлі, обманювати людей це їхня сутність.
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18.09.2022 18:54 Ответить
чем мадьяры отличаются от русских? Быть русским стало стыдно, а потом и опасно. Быть мадьяром-пока только стыдно
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18.09.2022 18:57 Ответить
На двух табуретках сидеть можно... но не долго
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18.09.2022 19:05 Ответить
Как говорят французы: , как запахло жареным---сразу жрать захотелось, .
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18.09.2022 19:06 Ответить
Мутна заява,як і ті,хто її висрав.
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18.09.2022 19:18 Ответить
Спочатку ******* треба заткнути писок орбану, а потім вже вести розмову...
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18.09.2022 20:18 Ответить
Жду когда Америка или Англия рассекретят разведданные на сколько спонсировал путлер избирательную компанию орбана.
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18.09.2022 20:29 Ответить
Евросоюзу пора устроить показательную порку агенту ***** орбану
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18.09.2022 20:41 Ответить
****** твою маммік!
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18.09.2022 21:18 Ответить
а ты явно мудак
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19.09.2022 00:00 Ответить
Короче, пид*расы эти мадяры - типичные пи*арасы. И никакие они Украине не друзья - как пиз*ел коля "котлета".
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19.09.2022 01:00 Ответить
Тоже мне нашел эксперта в области международных отношений))
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19.09.2022 09:50 Ответить
Очередное подтверждение мифическому равенству сильного и слабого в каком либо союзе.
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19.09.2022 06:08 Ответить
 
 