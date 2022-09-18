В течение 18 сентября ВСУ отразили атаки вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются двести седьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.
Враг не прекращает наносить удары по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорска, Северска, Серебрянки, Двуречной, Каменки, Спорного, Верхнекаменского, Красногоровки, Новомихайловки, Нескучного, Полтавки, Успеновки, Миролюбовки, Беляевки и Высокополья.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области, Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской области;
на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;
на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;
на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;
на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;
на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Зализничное и Новопавловка.
На Южнобужском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии столкновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.
В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются для пополнения в зону боевых действий.
На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВС". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию Российской Федерации.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.
В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов - подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.
Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов".
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Але це виключно завдяки дезінформуванню вищого політичного керівництва про наступальні дії, так тримати
хіба що набивать магазини патронами
або по кухні діжурить
відео за цією ссиллю