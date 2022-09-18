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В течение 18 сентября ВСУ отразили атаки вблизи 8 населенных пунктов, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести седьмые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

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Враг не прекращает наносить удары по домам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорска, Северска, Серебрянки, Двуречной, Каменки, Спорного, Верхнекаменского, Красногоровки, Новомихайловки, Нескучного, Полтавки, Успеновки, Миролюбовки, Беляевки и Высокополья.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области, Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;

на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опытное, Первомайское, Карловка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Зализничное и Новопавловка.

На Южнобужском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии столкновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

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В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются для пополнения в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВС". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию Российской Федерации.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов - подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов".

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Топ комментарии
+14
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18.09.2022 19:02
+12
Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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18.09.2022 18:52
+9
Уявляю, як палає в окупантів за втрату Білогорівки Вони там втратили близько 2-х БТГр у марних намагання форсувати Сіверський Донець А ЗСУ достатньо швидко звільнили селище, буквально за кілька днів Тому що ЗСУ - можуть, вони сила! 💪
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18.09.2022 18:59
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Всім героям які боронять та визволяють Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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18.09.2022 18:52 Ответить
Уявляю, як палає в окупантів за втрату Білогорівки Вони там втратили близько 2-х БТГр у марних намагання форсувати Сіверський Донець А ЗСУ достатньо швидко звільнили селище, буквально за кілька днів Тому що ЗСУ - можуть, вони сила! 💪
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18.09.2022 18:59 Ответить
Що там казати, якщо окупанти декілька місяців захоплювали частину харьківської області, яку ЗСУ повернули за тиждень...
Але це виключно завдяки дезінформуванню вищого політичного керівництва про наступальні дії, так тримати
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18.09.2022 19:19 Ответить
ПОДЯКА всім, хто допомагає ЗСУ зброєю, логістикою, грошима, волонтерством. Бережи ВАС Бог.
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18.09.2022 19:01 Ответить
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18.09.2022 19:02 Ответить
Так знали многие это. А дурням доказывать, слюны жалко---лучше плюнуть в псюрло.
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18.09.2022 19:58 Ответить
в зеленом стаде брожения..... их мозг не приспособлен, чтобы в такое поверить....
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18.09.2022 20:05 Ответить
Луценко на рівні рядового, син і жінка волонтери. На питання рейтингів просто сказав,які опроси в окопі. Плов варив,великий казан.
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18.09.2022 20:40 Ответить
в людини якої зір -3 або -5 в принципі не може воювать
хіба що набивать магазини патронами
або по кухні діжурить
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18.09.2022 19:20 Ответить
пойди замени его...!
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18.09.2022 19:55 Ответить
Дай Боже нашим захисникам здоровья і зброї доброї Велика дяка та повага Слава ЗСУ Переможемо
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18.09.2022 20:55 Ответить
"Дениса Стефанкова, який перейшов на сторону ворога в Мелітополі та очолював відділ швидкого реагування. Відповідав за допити полонених. Більше немає. Підірвали. Так буде з кожним" - повідомив Олексій Гончаренко

відео за цією ссиллю
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19.09.2022 00:26 Ответить
 
 