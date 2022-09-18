Смысла в переговорах и встречи Зеленского и Путина пока нет, – ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока нет никаких смыслов ни в переговорном процессе между Украиной и РФ, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение Подоляк высказал в комментарии "Украинской правде".
"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока совершенно нет", - сказал политик.
Подоляк объяснил это так: "Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе".
Именно поэтому, отметил Подоляк, на повестке дня темы о двусторонней встрече нет. "Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - сказал он.
В то же время советник главы ОП подчеркнул, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций ущерба и выдачу преступников".
Как сообщал Укринформ, во время регионального саммита в Узбекистане (ШОС и ОДКБ. – Ред.) в пятницу Путин пообещал продолжить атаку на Украину и предупредил, что Москва может усилить удары по инфраструктуре Украины, если украинские войска нанесут удары по объектам в России. Потом Путин заявил, что "освобождение" всего восточного Донбасса является главной военной целью России и что он не видит необходимости ее пересматривать.
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а не косметолог домогосподарки президента
Хто і коли в історії за останні 200 років вів міждержавні перемовини без СЗС ?
І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
Наразі ОП взагалі не є державним органом, а її очільник держслужбовцем,
а тим більш радник цього не держслужбовця - то ваабще фолькльорний елемент.
Але ж вийдіть на вулицю і спитайте 10 перехожих, хто за 7 місяців війни у них на слуху.
1. Зеленський ( ну то ладно, його на те і брали Верховним Головнокомандувачем, шоб він грав роль Верховного Головнокомандувача і тут він грає роль по відосіку або по два в день)
2. Арестович
3. Подоляк
4. Залужний ( висловлюю повагу)
5. Наташа Влащенко ( Мертвечуківська шльондра)
6. Мосійчучка (Беніна Шльондра)
...
Хай робить те, шо вміє - знімає відосики.
Я ж спитав про ті імена, які народила війна.
Війна народила арестовичей і подоляків, а прізвище того бійця, який ціною власного життя таки підірвав міст в Генічеську, ніхто не знає.
а ти десь бачив, шо колона військових іде напролом через натовп цивільних, не відсікаючи їх попередньо від маршруту свого проходження ?
яшо бачив, то покажи й мені хоч один такий випадок
1. Забратися з окупавиних територій без жодних умов.
2. Арештувати і віддати під міжнародний трибунал злочинців.
3. Тоді можна буде розпочинати переговорний процес по визначенню розміру репарацій які будуть виплачені Україні.
іншого шляху збереження цієї недокраїни не існує.
прессекретаряпридурка ВАЗеленського ніхто не бачив?
керівникам не державного органу ?
так відповідь проста - шоб гроші лахматіть.
та пару мільярдів піпла, єслі чесно
і тому забудьте про "спитають"
його виберуть знову і може навіть довічно,
тому перспектив на здоровий глузд немає
при том, что за ним ничего нет. откровенно неудачные политические решения, приведшие к смерти людей. катастрофические кадровые решения. отстутствие какого-либо желания брать на себя ответственность - за что-либо. уровень его руководящей деятельности - это квартал, а не огромная воюющая страна.
и все равно ведь выберут. патриотичные видосики каждый день сделают свое дело. симулякр президента останется в президентском кресле.
т.е., сдачу юга, произошедшую по вине креатур зеленского - баканова, ермака, верещук - можно простить?