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Зеленский (16511) переговоры (4648) Путин (29851) Подоляк Михаил (243)

Смысла в переговорах и встречи Зеленского и Путина пока нет, – ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

президента,банкова,оп,офіс

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока нет никаких смыслов ни в переговорном процессе между Украиной и РФ, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение Подоляк высказал в комментарии "Украинской правде".

"Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока совершенно нет", - сказал политик.

Подоляк объяснил это так: "Во-первых, РФ все еще считает, что у нее есть достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня - это исключительно игра в традиционную российскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем "лживые минские танцы", начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И, в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанностью. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе".

Именно поэтому, отметил Подоляк, на повестке дня темы о двусторонней встрече нет. "Мало того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный "сценарий". Нас интересует освобождение оккупированных территорий, существенные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное - производное от этого", - сказал он. 

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В то же время советник главы ОП подчеркнул, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет "обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций ущерба и выдачу преступников".

Как сообщал Укринформ, во время регионального саммита в Узбекистане (ШОС и ОДКБ. – Ред.) в пятницу Путин пообещал продолжить атаку на Украину и предупредил, что Москва может усилить удары по инфраструктуре Украины, если украинские войска нанесут удары по объектам в России. Потом Путин заявил, что "освобождение" всего восточного Донбасса является главной военной целью России и что он не видит необходимости ее пересматривать.

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Топ комментарии
+29
Зелене x#йло разом зі своєю шайкою вже наговорився, в результаті чого маємо десятки тисяч жертв... Так що нехай перемовинами займаются виключно ЗСУ!
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18.09.2022 19:16
+12
Хватит уже даже это противное слово *переговоры* произносить и злить население которое и так на взводе.
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18.09.2022 19:18
+11
Поки? З ***** взагалі нема про що розмовляти
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18.09.2022 19:17
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А будет?
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18.09.2022 19:14 Ответить
🤦‍♀️
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18.09.2022 19:15 Ответить
Зелене x#йло разом зі своєю шайкою вже наговорився, в результаті чого маємо десятки тисяч жертв... Так що нехай перемовинами займаются виключно ЗСУ!
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18.09.2022 19:16 Ответить
для перемовин в нормальних країнах є Міністерство Зовнішніх Справ,

а не косметолог домогосподарки президента
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18.09.2022 19:22 Ответить
Для перемовин у мирний час. А у стані війни тото муністьорство сидить ціфонько й дихає у фустинку, пора ЗНАТИ!
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18.09.2022 20:58 Ответить
Та ти шо !!!

Хто і коли в історії за останні 200 років вів міждержавні перемовини без СЗС ?
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18.09.2022 21:20 Ответить
МЗС я мав на увазі.

І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
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18.09.2022 21:22 Ответить
Тобі треба, алєнь, для початку про службу у войську "дізнатись", потім про "воєнний стан". Скільки статей у Конституції України? Йуррыздыще...
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18.09.2022 22:50 Ответить
Хто і коли в історії за останні 200 років вів міждержавні перемовини без МЗС ?

І питання до тебе - де ти і з яких джерел ВЗНАВ, шо так треба і можна ?
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18.09.2022 22:55 Ответить
намалювались ще пара нафтолiнових котрi не набалакались.це берлускрнi з меркель.пропонують своi послуги в перемовинах.вiдразу згадуэться хасовьюртевська угода кацапiв з чеченами,котру першi порушили вiдразу пiдкопивши для цього сили.
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18.09.2022 19:31 Ответить
і кого зовсім не хочеться ні чути ні бачити тим більше слухати думку, то це саме ОП
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18.09.2022 19:31 Ответить
А ось нє нада утріровать і пересмикувати факти.

Наразі ОП взагалі не є державним органом, а її очільник держслужбовцем,

а тим більш радник цього не держслужбовця - то ваабще фолькльорний елемент.

Але ж вийдіть на вулицю і спитайте 10 перехожих, хто за 7 місяців війни у них на слуху.

1. Зеленський ( ну то ладно, його на те і брали Верховним Головнокомандувачем, шоб він грав роль Верховного Головнокомандувача і тут він грає роль по відосіку або по два в день)

2. Арестович
3. Подоляк
4. Залужний ( висловлюю повагу)
5. Наташа Влащенко ( Мертвечуківська шльондра)
6. Мосійчучка (Беніна Шльондра)
...
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18.09.2022 19:40 Ответить
133...,я вас так розумію,що верховний повинен як Кутузов на білому коні їздити перед строєм гвардійців?Або в військовому кітелі,з трубкою в зубах,стояти біля карти військових дій?А ще краще-"Гражданских отсечь,я посредине среди военных!"Дуже добре що на слуху в народі мало жінок,а то б ми взнали чиї вони шльондри.Якщо попробувати -пані 1331333го?
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19.09.2022 00:06 Ответить
Для чого мені тупий верховний на білому коні ?

Хай робить те, шо вміє - знімає відосики.

Я ж спитав про ті імена, які народила війна.

Війна народила арестовичей і подоляків, а прізвище того бійця, який ціною власного життя таки підірвав міст в Генічеську, ніхто не знає.
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19.09.2022 10:41 Ответить
"Гражданских отсечь,я посредине среди военных!"

а ти десь бачив, шо колона військових іде напролом через натовп цивільних, не відсікаючи їх попередньо від маршруту свого проходження ?

яшо бачив, то покажи й мені хоч один такий випадок
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19.09.2022 10:44 Ответить
А шо сказал парикмахер повара Зеленского (тоже политик) ?
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18.09.2022 19:17 Ответить
Поки? З ***** взагалі нема про що розмовляти
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18.09.2022 19:17 Ответить
Хватит уже даже это противное слово *переговоры* произносить и злить население которое и так на взводе.
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18.09.2022 19:18 Ответить
Сенс есть, застрелить *****.
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18.09.2022 19:19 Ответить
Йермак з пулімьота застрелить ?
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18.09.2022 19:23 Ответить
росія має єдиний шанс зберегтися в ******** кордонах і уникнути громадянської війни:
1. Забратися з окупавиних територій без жодних умов.
2. Арештувати і віддати під міжнародний трибунал злочинців.
3. Тоді можна буде розпочинати переговорний процес по визначенню розміру репарацій які будуть виплачені Україні.

іншого шляху збереження цієї недокраїни не існує.
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18.09.2022 19:19 Ответить
тіпа мені воно надо, шоб та помийка збереглася )))
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18.09.2022 20:05 Ответить
Пане Пиляшенко ви молодець.Але який удар?Це ж саме проговорив вже Подоляк в інтерв*ю "Українській правді".Ось не треба тут на Цензорі такого плагіату...
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19.09.2022 00:09 Ответить
Радник завгоспа вже все вирішив, Україна може спати спокійно.
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18.09.2022 19:21 Ответить
Любые переговоры с кремлем или даже упоминания о них, никчему хорошему не приведут а даже наоборот, сразу же ударят по нашей обороноспособности и поставкам вооружения нашими партнерами. Все кремлевские консервы типо Шольца и Ердогана, сразу же заявят что нужно прекратить поставлять Украине вооружение чтобы не сорвать переговоры и попытку *дипломатического решения* войны.
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18.09.2022 19:23 Ответить
100%. Переговоры никчему хорошему не приведут. А вот потом опять запустить машину с поставками оружия из ЕС и США понадобитсы много и усилий и времени. А тем самым Рашка воспользуется закупив у Ирана и прочих своих подельников еще сотни дронов и другой военной техники.
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18.09.2022 19:59 Ответить
Для прекращения войны не нужно никаких переговоров. Для прекращения войны, ***** просто должен забрать своих орков и убраться с Украины как это сделал с Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей и о. Змеиный. Все остальное суета и вой что нужны переговоры это от Лукавого.
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18.09.2022 19:27 Ответить
Цього прессекретаря придурка ВАЗеленського ніхто не бачив?
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18.09.2022 19:30 Ответить
Дебіл ...речник.
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18.09.2022 23:49 Ответить
посыл и желание не плохие , а что мешало так же рассуждать перед Оманскими договоренностями ?
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18.09.2022 19:32 Ответить
putleru nado pokazat trofej T90M iz pod Charkova.Mnogo trofejev iz tankov dostalos,no etot pervy raz
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18.09.2022 19:35 Ответить
А как же "заглянуть в глаза", "уверен что смогу рассмешить Владимира Владимировича", куда вот это всё подевалось? Поц думает шо может понты качать за счет ЗСУ, вот что это значит.
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18.09.2022 19:53 Ответить
Навіщо керівникам радники? Вони самі такі тупі, що їм треба порад? Чи, що?
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18.09.2022 19:54 Ответить
керівникам чого ?

керівникам не державного органу ?

так відповідь проста - шоб гроші лахматіть.
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18.09.2022 20:07 Ответить
***** хочет освобождать УКРАИНСКИЙ Донбасс от Украины??!!! карлик конченный идиот если верит сам в эту свою брехню....
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18.09.2022 20:00 Ответить
Не потрібно слухати дивано бункерного ослойоба Подоляка , йому особисто Данілов рекомендував займатися своєю справою, він гарний актор, то нехай знімаєця в порно кіно
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18.09.2022 20:01 Ответить
А що зараз вирішує безтолковий клоун і хто звертає увагу на його ніби-то патріотичні висери? Недалеко той час, коли цього мудака спитають, що воно робило до війни і в перші дні війни, коли бігало за путіним та просило переговорів. Завдяки героїчним ЗСУ та не байдужому народу вдалось вистояти. А зараз воно виставляє себе великим героєм. Чмо безтолкове бл... Ну прост шляки трафляють...
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18.09.2022 20:03 Ответить
...і хто звертає увагу на його ніби-то патріотичні висери?

та пару мільярдів піпла, єслі чесно

і тому забудьте про "спитають"

його виберуть знову і може навіть довічно,

тому перспектив на здоровий глузд немає
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18.09.2022 20:11 Ответить
да, скорее всего, выберут - если верить сегодняшним цифрам его рейтинга.

при том, что за ним ничего нет. откровенно неудачные политические решения, приведшие к смерти людей. катастрофические кадровые решения. отстутствие какого-либо желания брать на себя ответственность - за что-либо. уровень его руководящей деятельности - это квартал, а не огромная воюющая страна.

и все равно ведь выберут. патриотичные видосики каждый день сделают свое дело. симулякр президента останется в президентском кресле.
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18.09.2022 20:47 Ответить
Пане димайє, та тільки за одне кадрове рішеня-Залужного-на всі решта можно забити великий,ну ви зрозуміли...Збережи Господи той момент прозріння,коли він призначав Залужного.Залужному довгих років життя і здоров*я...
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19.09.2022 00:16 Ответить
"на всі решта можно забити великий,ну ви зрозуміли..."

т.е., сдачу юга, произошедшую по вине креатур зеленского - баканова, ермака, верещук - можно простить?
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19.09.2022 08:42 Ответить
Неначасi
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18.09.2022 20:17 Ответить
З путіним, як і з росіянами, політикам взагалі немає сенсу розмовляти - це все марна трата часу. Це пріоритет ЗСУ.
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18.09.2022 20:41 Ответить
Заявление хорошее. Если оценивать логически. Хотя непонятно что за такой орган власти 'ОП"? С каких пор секретарша делает заявления?
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18.09.2022 20:45 Ответить
Зрадники причаїлися до слушного моменту.
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18.09.2022 21:11 Ответить
Хто небуть уявляє ситуацію, що в 1945му хтось з керівників країн коаліції сів за стіл перемовим з Гітлером, навіть щоб прийняти капітуляцію? Та це як на зоні з опущеним обійматись.
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18.09.2022 21:50 Ответить
Якщо сяде, - опускать не буде кого.
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18.09.2022 23:52 Ответить
 
 