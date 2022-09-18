Оккупанты удерживали, пытали и эксплуатировали в Харьковской области семерых граждан Шри-Ланки, - Нацполиция

Семь граждан Шри-Ланки, шесть мужчин и одна женщина, пострадали от действий российских оккупантов в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"Следственное управление проводит следственные действия, допрашивает их (иностранцев) в качестве потерпевших и устанавливает все детали. Уже есть связь с посольством Шри-Ланки, а всем иностранцам полиция обеспечила безопасность и надлежащие условия для проживания", - заявил Болвинов.

По его словам, в момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане Шри-Ланки находились в г. Купянске Харьковской области. "Они испугались войны, но решили никуда не ехать, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпосту армии России их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске", - написал Болвинов.

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Он отметил, что в Волчанске граждан Шри-Ланки содержали в ужасных условиях, подвергали пыткам и заставляли работать уборщиками, а женщину держали в карцере два месяца.

"Двум из них (иностранцам) отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели и за что их пытали. Единственное, что они поняли - россияне во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала из задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", - написал Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили добраться до Харькова пешком, по пути им встретился охранник гостиницы, который приютил их и сообщил об этом украинской полиции.

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