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Оккупанты удерживали, пытали и эксплуатировали в Харьковской области семерых граждан Шри-Ланки, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина,шевченкове,катівня

Семь граждан Шри-Ланки, шесть мужчин и одна женщина, пострадали от действий российских оккупантов в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"Следственное управление проводит следственные действия, допрашивает их (иностранцев) в качестве потерпевших и устанавливает все детали. Уже есть связь с посольством Шри-Ланки, а всем иностранцам полиция обеспечила безопасность и надлежащие условия для проживания", - заявил Болвинов.

По его словам, в момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане Шри-Ланки находились в г. Купянске Харьковской области. "Они испугались войны, но решили никуда не ехать, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпосту армии России их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске", - написал Болвинов.

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Он отметил, что в Волчанске граждан Шри-Ланки содержали в ужасных условиях, подвергали пыткам и заставляли работать уборщиками, а женщину держали в карцере два месяца.

"Двум из них (иностранцам) отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели и за что их пытали. Единственное, что они поняли - россияне во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала из задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", - написал Болвинов.

После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили добраться до Харькова пешком, по пути им встретился охранник гостиницы, который приютил их и сообщил об этом украинской полиции.

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Топ комментарии
+27
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18.09.2022 19:39
+21
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18.09.2022 19:52
+15
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18.09.2022 20:11
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18.09.2022 19:38 Ответить
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18.09.2022 19:39 Ответить
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18.09.2022 19:52 Ответить
А що означає цей кацапський символ Z? Хотіли зробити свастику, але як завжди половину ******** 😂
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18.09.2022 22:11 Ответить
расейский урод не успел в рай, следующий раз повезет больше
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18.09.2022 19:52 Ответить
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18.09.2022 20:11 Ответить
Похоже на репрессии которые творили нквдшники в 30 годах.Те же пытки с выдиранием ногтей,те же обвинения в нацизме всех не желающих в стойле империи.Тогда ватаны подавили стремление народов совковой империи к свободе пересажав , поубивав и депортировав миллионы человек.И также нападали на финляндию в 1939 .
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18.09.2022 20:21 Ответить
Они такое уже при Иване Грозном делали. Наверное от монголов научились.
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19.09.2022 00:41 Ответить
До речі, Шрі-Ланка, одна з країн, яка майже завжди утримується у голосуваннях щодо України. І це після того, як отримувала від нас зброю, що дозволила подолати тамільських сепаратистів.
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18.09.2022 20:24 Ответить
В як там Шрі-Ланка в ООН стосовно рашистської агресії голосувала ???
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18.09.2022 20:26 Ответить
дивіться вище, там правда
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18.09.2022 21:11 Ответить
Побажаємо расіянам, Гарного відпочинку в Шрі-Ланці..
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18.09.2022 21:07 Ответить
все больше прихожу к выводу, что русские ненавидят не только людей, даже независимо от их национальности, а просто все живое.......
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18.09.2022 21:10 Ответить
зло в чистом виде
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18.09.2022 22:26 Ответить
На севастопольском сайте ублюдки уже написали про то что якобы ВСУ арестовали граждан Шри-Ланки и куда то увезли.
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18.09.2022 22:02 Ответить
сначала приняли за цыган, а потом просто бабла срубить.
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19.09.2022 04:38 Ответить
 
 