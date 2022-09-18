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Новости Общество
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непогода (797) Сумская область (1836) Живицкий Дмитрий (242)

Последствия непогоды в г. Бурынь на Сумщине: один человек погиб, восемь человек, среди которых младенец, травмированы

Новости Цензор.НЕТ Общество

сумщина

По состоянию на 20:00 из-за непогоды в Сумской области в городе Бурынь повреждены частные дома и АЗС, есть погибший, 8 человек получили травмы. Обеспечивается эвакуация населения, которое в этом нуждается, и ведутся ремонтные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"По состоянию на 20:00. Около 20 частных домов остались без крыши, в нескольких разрушены стены. Повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач. В электроподстанцию ​​попала молния. Четыре линии по 110 кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыне и части Бурынской громады остались без электроэнергии и связи. Работы ведутся, в течение нескольких часов большинство абонентов будут подключены", - говорится в сообщении.

Как информирует Живицкий, в результате стихийного бедствия один человек погиб - на него упала стена. Восемь человек травмированы, в часности два человека с травмами средней тяжести в местной больнице, одна женщина с переломом руки в Сумах,  2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации.

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В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады ГСЧС и энергетиков, работники департамента гражданской защиты населения Сумской ОВА.
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Мало нам кацапів..Та щє й це...
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18.09.2022 20:26 Ответить
Купа "писанини", а який характер "негоди" - невідомо! Чи то ураган, чи гроза, чи шквал, чи ще щось - ХЗ!!! Уміть писать так треба статті - написать купу слів і не вказать причини
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18.09.2022 20:29 Ответить
Скоріш за все виглядає як торнадо.Див. світлини за посиланням Людей діставали з-під завалів
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18.09.2022 21:25 Ответить
Ясно
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18.09.2022 21:31 Ответить
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18.09.2022 20:59 Ответить
Травмованим швидкого одужання.
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18.09.2022 21:00 Ответить
Одна беда не ходит. Нахлебались сумчане. Много нам всем ещё очевидно предстоит. Выдержать бы и уцелеть.
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18.09.2022 22:28 Ответить
 
 