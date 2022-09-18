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Новости За рубежом
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Великобритания (4249) Елизавета II (44) похороны (1498) Пристайко (499) Елена Зеленская (206) Шмыгаль Денис (2317)

Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зеленська,мідлтон

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская в воскресенье почтили королеву Елизавету II, которая покоится в Вестминстер-холле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Издание Royal Central опубликовало видео, на котором Денис Шмыгаль, Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной отдают дань уважения королеве в Вестминстерском дворце. Елена Зеленская заметно растрогалась, глядя на гроб.

Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росію і Білорусь не запросили на похорон королеви Єлизавети II

Даунинг-стрит ранее отказался подтверждать сообщения о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского отправится в Великобританию на похороны королевы.

Принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом и первой леди Украины - в 2020 году пара посетила Букингемский дворец.
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Топ комментарии
+39
Королева безусловно была выдающейся личностью с разных точек зрения и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.

(Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
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18.09.2022 21:12
+18
Rest in Peace, Queen
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18.09.2022 21:10
+18
мені шось в голову ляпнуло...я уявив Люську Януковича у Букінгемському палаці...на аудієнції....-Батя,ми работаєм!
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18.09.2022 21:16
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Rest in Peace, Queen
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18.09.2022 21:10 Ответить
якщо чесно, - ne Rest in peace, Queen, a Rest in peace, Your Royal Majesty.
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19.09.2022 02:42 Ответить
Королева безусловно была выдающейся личностью с разных точек зрения и прямо в последние дни своей жизни утвердила 15-го премьер-министра Лиз Трасс. Первым премьером, за время ее нахождения на престоле, был Уинстон Черчилль и возможно, в этом есть особый символизм.

Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.

(Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
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18.09.2022 21:12 Ответить
часи змінюються...хто міг подумати за принцесу Діану..хто міг подумати за Чарльза який з Камілою...чи от молоде покоління Меган і Гаррі які окремо живуть..з смертю Елизавети думаю і традиції теж зміняться
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18.09.2022 21:22 Ответить
мені шось в голову ляпнуло...я уявив Люську Януковича у Букінгемському палаці...на аудієнції....-Батя,ми работаєм!
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18.09.2022 21:16 Ответить
ну от на фіга це треба було!!!!Я візуальний тип. Уявив.... 14 хвилин не міг від ржачу зупинитьсьь!!!
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18.09.2022 21:20 Ответить
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19.09.2022 06:45 Ответить
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19.09.2022 09:17 Ответить
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19.09.2022 09:18 Ответить
Та ця не краща і вже точно не має право називатися першою леді в країні за яку в 2014 році орді здавала позиції українських солдат, репостила ...
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19.09.2022 14:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Gvd8RQu3xM
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18.09.2022 21:25 Ответить
А вы большую разницу видите между люськой и ленкой?
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19.09.2022 05:47 Ответить
Да нормально наша выглядит.
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18.09.2022 21:19 Ответить
намного луччє, чем в 2014, коли по 1000 рублєй обіщала тим, хто здасть перемішення ВСУ
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18.09.2022 21:36 Ответить
Ну так зря, шоли, Лохбонэвтик гуманитарку тырит? От и сделал своей Скумбрии пластику по всему периметру. Он ей ещё обещал грудь и дупу нарастить, а то несолидно - первая лядь и без груди 6 размера
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19.09.2022 01:47 Ответить
квартирантів в хаті своєї провідала зеленка
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18.09.2022 21:20 Ответить
принцеса Уельська усміхається
наша перша леді тримає жалобу
наче весь ОП разом з єрмаком виздихали, (чого дуже хочеться)
добре навчились вживатися в роль
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18.09.2022 21:23 Ответить
Хочу нагадати Дописувачам,що у нас на даний час триває війна з расеєю.і ваші дописи на мові окупанта тут не доречні !
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18.09.2022 21:23 Ответить
цілком можливо,що тут під укрпрапорцями тусується пригожинська русня-тролі
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18.09.2022 21:27 Ответить
чому саме тут?
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18.09.2022 21:41 Ответить
Если бы было поменьше таких как вы людей, сующих нос в чужие жизни и указывающих как нужно жить другим , то и войны бы не было.
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19.09.2022 11:57 Ответить
Всесвітньо признана королева Єлизавета II і наша (соромно сказати) морожена ... по 8 грн. Що воно таке робиться зі світом? Блазні з королями, президенти з шахраями, х..ня якась на блюді.
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18.09.2022 21:36 Ответить
Что-то Шмыгаль плакал неубедительно.
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18.09.2022 21:50 Ответить
Конверта с деньгами никто не дал-вот он и обиделся.
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18.09.2022 23:18 Ответить
Когда будут хоронить Ахметова - вот это для Шмыгаля будет горе.
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18.09.2022 22:23 Ответить
Ха..Надо будет его за руки держать,а то он в могилу за гробом прыгнет.
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18.09.2022 23:16 Ответить
Лєнку вигулює Шмигаль, а Зеленского - Єрмак.

Обидві пари щасливі
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19.09.2022 00:39 Ответить
Українська символіка в Лєнки тільки у вигляді кросівок- синій та жовтий..
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19.09.2022 00:47 Ответить
ненависть ничтожных завистливых ботов к Зеленской - психопатология.
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19.09.2022 04:35 Ответить
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19.09.2022 06:47 Ответить
Як? без єрмака?
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19.09.2022 06:25 Ответить
зеленська не є посадовою особою. Чому вона за кордоном виступає від імені держави, а всі її подорожі оплачує український народ
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19.09.2022 09:22 Ответить
 
 