Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская. ВИДЕО+ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская в воскресенье почтили королеву Елизавету II, которая покоится в Вестминстер-холле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Издание Royal Central опубликовало видео, на котором Денис Шмыгаль, Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной отдают дань уважения королеве в Вестминстерском дворце. Елена Зеленская заметно растрогалась, глядя на гроб.

The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc — Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022

Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.

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Даунинг-стрит ранее отказался подтверждать сообщения о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского отправится в Великобританию на похороны королевы.

Принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом и первой леди Украины - в 2020 году пара посетила Букингемский дворец.