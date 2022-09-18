Шмыгаль и Зеленская почтили Елизавету II, первую леди приняла принцесса Уэльская. ВИДЕО+ФОТО
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская в воскресенье почтили королеву Елизавету II, которая покоится в Вестминстер-холле.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Издание Royal Central опубликовало видео, на котором Денис Шмыгаль, Елена Зеленская и посол Украины Вадим Пристайко с супругой Инной отдают дань уважения королеве в Вестминстерском дворце. Елена Зеленская заметно растрогалась, глядя на гроб.
The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022
Также британские СМИ сообщили, что принцесса Уэльская встретилась с Еленой Зеленской накануне похорон королевы. Кейт провела аудиенцию в Букингемском дворце.
BREAKING | The #PrincessofWales welcomes #FirstLady of #Ukraine, #OlenaZelenska, at #BuckinghamPalace ahead of tomorrow’s State Funeral of #TheQueen #QueenElizabeth pic.twitter.com/uhXjZ8XHXf— Royal News (@royals_forever) September 18, 2022
Даунинг-стрит ранее отказался подтверждать сообщения о том, что супруга президента Украины Владимира Зеленского отправится в Великобританию на похороны королевы.
Принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом и первой леди Украины - в 2020 году пара посетила Букингемский дворец.
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Просто напомним о том, что когда Британия вступила в войну, Королева поступила на службу в вооруженные силы. У нее не было боязни снайперов, ей в голову не приходило фотографироваться для таблоидов с раскоряченными ногами, она не рисовалась перед прессой, а выполняла пусть и не самые сложные, но все же, нужные для армии задания. И между прочим, мужчины королевской семьи тоже проходят военную службу и по пять раз не уклоняются от повесток, потому что они - не великие президенты, а всего лишь короли, королевы принцы и принцессы.
(Posted By: anti-colorados 08.09.2022)
наша перша леді тримає жалобу
наче весь ОП разом з єрмаком виздихали, (чого дуже хочеться)
добре навчились вживатися в роль
Обидві пари щасливі