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Испания со следующей недели будет обучать украинских военных обращаться с танками и зенитными батареями

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

навчання

Испанская армия будет обучать украинских военных использованию танков, артиллерийских боеприпасов и зенитных батарей.

Об этом сообщает испанское издание Infodefensa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первая группа из примерно 20 солдат прибудет в Испанию в начале следующей недели и пройдет подготовку по обращению с боевыми танками, боеприпасами полевой артиллерии большого калибра, например, предоставленными Испанией, и зенитными батареями", - говорится в сообщении.

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Обучение украинских солдат будет проходить на крупнейшем в Европе тренировочном лагере Сан-Грегорио под Сарагосой. "Министерство обороны подтвердило в этот четверг начало учебной миссии на территории Испании для военнослужащих ВСУ", - отмечает Infodefensa.

Украинские военные должны прибыть в Испанию на самолете ВВС Испании, который вылетит в Польшу, чтобы забрать их. Курс обучения продлится около месяца.

"Таким образом, Испания делает еще один шаг в поддержке Украины против путинской России. Министр обороны Маргарита Роблес уже объявила на прошлой неделе на заседании Контактной группы по обороне Украины, что министерство предложило учебные модули для обучения украинских военных использованию зенитной батареи, которая также была передана в распоряжение украинских властей", - информирует издание.

Обучение позволит украинским военным лучше понять процедуры использования, а также условия хранения и транспортировки артиллерийских боеприпасов, поставляемых Испанией. Через две недели Минобороны страны пятью рейсами отправило партию из 1000 полных выстрелов крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и приступило к доставке зимнего обмундирования и снаряжения.

"В конечном итоге обучение обращению с боевыми танками подготовит украинских военных к использованию техники, которая может прибыть в Украину в ближайшие недели. Следует помнить, что Киев настойчиво запрашивает танки у таких стран, как Германия и Испания, парки которых имеют на вооружении "Леопарды" , - отмечает СМИ.

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Также отмечается, что в испанском случае были даже начаты процедуры по передаче партии машин этой модели с эксплуатации, конкретно версии 2А4, но окончательно поставка не состоялась из-за плохого состояния бронетехники.
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Топ комментарии
+11
Олег Пономарь: "Испания тихо делает дело Испания отправила в Украину пятый за последние дни транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем". (калібр 155)
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18.09.2022 21:25
+9
може ці 20 (найкращіх і більш підготовленних) будуть шось типа інструкторами, вже для сотен наших? аби ще й ******* техніка була в достаньому... асортименті ...
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18.09.2022 21:19
+8
Бавовнятно буде підвищувати свою кваліфікацію... УДАЧІ !!!
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18.09.2022 21:16
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с какими танками ?
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18.09.2022 21:10 Ответить
Прочитала оригинал, не вказано,тільки важкий калібр. Будемо сподіватися, що не металобрухт,а таки за заявкою України
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18.09.2022 21:15 Ответить
Цикаво а що для тебе е "металобрухт" конкретно? Мабуть в тебе е вибор миж звездолетом та драконом?
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18.09.2022 21:33 Ответить
Там унизу статті відповідь є,що хотіли надіслати.
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19.09.2022 09:25 Ответить
мабуть, із еспанськими
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18.09.2022 21:16 Ответить
"єдиний танк, який є на озброєнні країни - це Leopard 2: Leopard 2E та Leopard 2A4. Останні, зі складів зберігання, якраз розглядались для передачі Україні, але потім рішення було скасовано через їх низький технічний стан, який загрожує самим екіпажам."

Іспанія почне навчання українських бійців на нових ЗРК та бойових танках | Defense Express (defence-ua.com)
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18.09.2022 21:19 Ответить
Леопард 1
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18.09.2022 21:19 Ответить
2
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18.09.2022 21:28 Ответить
Если дадут 2 то хорошо, но там есть и 1 на хранении. Лучше чем пешком в любом случае.
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18.09.2022 21:36 Ответить
Леопард..... других нам Испания не предлагала......
похоже таки у немцев подгорает, если добро дали.......
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18.09.2022 21:20 Ответить
Що таке - 20 чоловік? Це один танковий екіпаж і два розрахунки для гаубичної та зенітної артустановки Писали-б вже прямо - взяли людей, щоб визначиться з рівнем їх освіти і розробить відповідний курс підготовки (враховуючи її інтенсивність і строки навчання) Грубо кажучи - "дослідницькі екземпляри " Але й це - добре! Бо після цього можуть піти на підготовку уже не 20 чоловік, а сотні!
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18.09.2022 21:14 Ответить
може ці 20 (найкращіх і більш підготовленних) будуть шось типа інструкторами, вже для сотен наших? аби ще й ******* техніка була в достаньому... асортименті ...
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18.09.2022 21:19 Ответить
Може!
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18.09.2022 21:24 Ответить
Ясно написано - Перша Група з 20 чоловік. Відповідно буде і друга, третя, четверта і т.д.
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18.09.2022 23:55 Ответить
"Відкрив Америку!" Ти хоч уважніше прочитай, про ЩО САМЕ я написав! Про експериментальну групу, яка повинна дать іспанцям уявлення про рівень освіти українських солдат і визначиться з програмою їх підготовки! А потім ці напрацювання дозволять розвернуть підготовку сотень таких бійців Яким чином будуть використані перші - справа інша Може (як тут Вася шевченко писав) вони стануть інструкторами для своїх колег Може поїдуть на фронт, щоб випробовувать іспанську зброю в бойових умовах - неважливо
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19.09.2022 05:40 Ответить
Бавовнятно буде підвищувати свою кваліфікацію... УДАЧІ !!!
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18.09.2022 21:16 Ответить
наші танкисти можуть самі тих іспанців навчити поводитися з технікою.... останній раз іспанці чули про війну в 1939
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18.09.2022 21:18 Ответить
тут про техніку мова... *******... яку наші в окуляр не бачили... тож повчитися ніколи не соромно
(а от тактиці, стратегії і бойовому загартуванні - наші точно повчити можут багатьох)
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18.09.2022 21:22 Ответить
Та не вчися , сидай на свою Т62 и езжай стриляти. Нихто звати и сумувати за тобою не буде.
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18.09.2022 21:25 Ответить
повертайся на Батьківщину та опануй хочаб велосипед, сцикло
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18.09.2022 21:43 Ответить
Дякую за запрошення та мотивування сциклом. Може и прииду раз таки як вы лидачи бовдури вже пивроку сопли на кулак мотаете, вчени ***.
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18.09.2022 23:37 Ответить
Кацап! В Україні на озброєнні немає Т-62! Вони тільки у вашій Росії збереглися (А ще ІС-3 - в УРах на кордоні з Китаєм!)
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19.09.2022 08:33 Ответить
Та я повторю бери Т69 в сортах лайна не розумию
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19.09.2022 15:50 Ответить
Рел'єф у Іспанії приблизно такій самій, як у Криму))
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18.09.2022 21:22 Ответить
Отож бо і воно.
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18.09.2022 21:37 Ответить
Олег Пономарь: "Испания тихо делает дело Испания отправила в Украину пятый за последние дни транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем". (калібр 155)
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18.09.2022 21:25 Ответить
Дякуємо.
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18.09.2022 21:25 Ответить
*****. Ни где ни видел как учат так долго управлять трактором или комбайном джин дир. Может испанцам, немцам, американцам ..... и надо много времени. Украинцам столько не надо. Дайте технику, дайте за неделю азы и через неделю вы увидите что может ваша техника. Вы охренеете.
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18.09.2022 21:58 Ответить
Так саме для цього і завозять "експериментальну" групу - щоб побачить, за який час українці здатні освоїть цю техніку! І саме які речі їм треба показувать, а які вони і самі знають!
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19.09.2022 08:48 Ответить
Треба почитати історію, цікаво за що іспанці так недолюблюють" кацапів...
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18.09.2022 22:00 Ответить
т.зв. "громадянська війна" 1936р.
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18.09.2022 23:11 Ответить
"над всією Іспанією безхмарне небо"

До речі, іспанці 1936рік не забули; а чехи забули 1968, мад'яри - 1956...
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18.09.2022 23:13 Ответить
Після поразки іспанського республіканського уряду в Громадянській війні СРСР вивіз золотовалютний запас Іспанії до себе Не повернув до цих пір!
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19.09.2022 17:50 Ответить
Leopardi2 a6 u nix jest pust eti dast,tem boleje sto takix imejet na mnogo bolse cem 2a4.PVO u nix jest takze NASAMS pust eti takze dadut,u nix jest Patriot,zacem im NASAMS?
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18.09.2022 22:37 Ответить
Всем кто критикует испанцев и недоволен чем либо, надо вспомнить что Испания ничего не должна. Помогают как могут. За это надо быть благодарным.
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18.09.2022 22:52 Ответить
Германія заборонила Іспанії передавати німецькі танки Україні.
Але,можливо,вже все змінилось,хоча від Германії ще нічого нового чути не було.
Вчити,звичайно,можуть,цього ніхто не забороняє.
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18.09.2022 23:39 Ответить
 
 