Трюдо назвал массовые захоронения в Украине военными преступлениями, за которые Путин должен быть привлечен к ответственности

Трюдо призвал привлечь Путина и его сторонников к ответственности за зверства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России и что необходима полная ответственность за ее действия.

Трюдо сообщил, что он встречался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, с которой обсуждал вторжение России в Украину.

"Очевидно, что Великобритания и Канада были двумя самыми сильными странами, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий России", - сказал Трюдо.

Эти действия "все чаще явно включают военные преступления, включают абсолютно неприемлемые преступления, будь то то, что мы нашли в Буче, или обнаружение массовых захоронений на деоккупированных территориях Украиной", - сказал он.

Смотрите также: На месте массового захоронения в Изюме обнаружили могилы шестерых членов одной семьи с 5-летним ребенком. ФОТОрепортаж

"Необходимо провести надлежащее расследование и обеспечить прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине", - сказал Трюдо.

Трюдо, который должен был встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в воскресенье вечером, заявил, что Канада решительно поддерживает Украину и продолжит оказывать помощь.