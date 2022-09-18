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Трюдо назвал массовые захоронения в Украине военными преступлениями, за которые Путин должен быть привлечен к ответственности

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трюдо

Трюдо призвал привлечь Путина и его сторонников к ответственности за зверства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России и что необходима полная ответственность за ее действия.

Трюдо сообщил, что он встречался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, с которой обсуждал вторжение России в Украину.

"Очевидно, что Великобритания и Канада были двумя самыми сильными странами, которые выступили в поддержку Украины и выступили против незаконных действий России", - сказал Трюдо.

Эти действия "все чаще явно включают военные преступления, включают абсолютно неприемлемые преступления, будь то то, что мы нашли в Буче, или обнаружение массовых захоронений на деоккупированных территориях Украиной", - сказал он.

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"Необходимо провести надлежащее расследование и обеспечить прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершают и продолжают совершать в Украине", - сказал Трюдо.

Трюдо, который должен был встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в воскресенье вечером, заявил, что Канада решительно поддерживает Украину и продолжит оказывать помощь.
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Топ комментарии
+8
Вряд ли Путин при жизни предстанет перед судом, давайте быть реалистами. Максимум это можно заставить выпоачивать репарации да и то в виде природных ресурсов А в случае переворота он вряд ли до него доживет. Такие заявления нужны конечно но они ничего не изменят
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18.09.2022 21:16
+6
та якось канадці нам нічого і не винні, шоб їх на "а єслі найду" ставити.

ти у Зеленського спитай, де наші українські літаки, танки і ракети...
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18.09.2022 21:25
+6
Вот чего никак не хотят понять русские....их фюрер ***** отвечать ни за шо не будет - он просто сдохнет. А расплачиваться будет русня, их ублюдки, и ублюдки их yблюдков.
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18.09.2022 21:30
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Літаки, танки, ракети будуть?
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18.09.2022 21:13 Ответить
та якось канадці нам нічого і не винні, шоб їх на "а єслі найду" ставити.

ти у Зеленського спитай, де наші українські літаки, танки і ракети...
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18.09.2022 21:25 Ответить
Спитай ТИ, хєр зашифрований - я його не обирав...
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18.09.2022 21:27 Ответить
так ти виклади сюди свій код, копію паспорту в Дії і фото прописки,

тоді і я не буду вважати тебе зашифрованим

а інакше чим ти не зашифрований ?

Кстаті, дебіл, я не просто голосував за Пороха, а ще й таким даунам, як ти, розповідав ТУТ НА ЦЕНЗОРІ, чому це єдино можливий варіант уникнути такої кількості жертв, які є зараз.
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18.09.2022 23:12 Ответить
так... дуже добрі слова... і доречні...
зло має бути покаране !!!
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18.09.2022 21:15 Ответить
Вряд ли Путин при жизни предстанет перед судом, давайте быть реалистами. Максимум это можно заставить выпоачивать репарации да и то в виде природных ресурсов А в случае переворота он вряд ли до него доживет. Такие заявления нужны конечно но они ничего не изменят
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18.09.2022 21:16 Ответить
Ви праві ...вся історія рашки побудована на "дворцових переворотах" та вбивствах царів
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18.09.2022 21:27 Ответить
Вот чего никак не хотят понять русские....их фюрер ***** отвечать ни за шо не будет - он просто сдохнет. А расплачиваться будет русня, их ублюдки, и ублюдки их yблюдков.
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18.09.2022 21:30 Ответить
так вони на то і ублюдки є ,...рускіє..на то їх і тримають, як кріпостну скотину на убой
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18.09.2022 21:36 Ответить
И за репарации тоже забыть. Копать не охота, но нет страны получившей от рашки именно репарацию.
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19.09.2022 06:27 Ответить
а шольц, після розмови з ****** сказав що ***** подає надії
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18.09.2022 21:16 Ответить
Не брешіть. Шольц говорив,що розмова проходить нормально, але кожний про своє.
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18.09.2022 21:20 Ответить
цитую шольца: в останніх розмовах з ****** бачу певні зрушення. а зрушення до порозуміння це і є надія на щось. не називай людей брехунами як що сам не в темі
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18.09.2022 22:01 Ответить
Не брешіть, Шольц не вірить ботоксному і цитату ви не привели.
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19.09.2022 09:23 Ответить
kurwa, ви їх навіть зупинити не намагаєтеся, а патякаєте щось про суд. Тьху!
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18.09.2022 21:27 Ответить
краще б пару цинків підкинув, сцикло.
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18.09.2022 21:30 Ответить
от не вірю! що )(уйла притягнуть до суду...От приклад--з Боїнгом МН17..Навже ви думаєте ,що якийсь полковник міг дати розпорядження перетягнути за тисячі кілометрів БУК.....поставити в Україну і щоб ніхто не знав і нікому не було докладено?щоб якісь навіть генерал по своїй ініціативі це міг провернути ,без відома головнокомандуючого? Це ж не автомат перевезти
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18.09.2022 21:34 Ответить
-Владим Владимычь! Вы хотели переговоров с Украиной - они уже звонят.
-Так дайте трубку!
-Они звонят в дверь....
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18.09.2022 21:44 Ответить
Не забудьте,що СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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18.09.2022 21:48 Ответить
Эта мразь должна сдохнуть как можно быстрее, эта мразь принесла в Украину горе , разруху, кровь , слезы. Как можно что то с путинской тварью обсуждать говорить жать руку , после его приказа уничтожать от ребенка до пенсионера , расстреливать семьями , как ? У этой мрази одна цель одна, уничтожить любыми методами , пытками , расстрелами , казнями , чем угодно утопить в крови Украину.С этим ******* еще кто то считается , не ужели все слепые ? С ним нужно разговаривать на его языке ,всем миром ,больше ни куя ....
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18.09.2022 22:27 Ответить
Такі могутні країни, як США і Великобританія бояться такої обриганої рашки!!!!! Боягузи срані!!!! Якби ви не потурали окурку, то ніякої би війни не було!!! Невже так важко дати Україні нормальну зброю, щоб наші мужні хлопці нарешті закінчили цю війну. Але сцикуни залишаться назавжди сцикунами!!!!
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19.09.2022 01:09 Ответить
Не тільки путєн! Всі хто міг і мав, але не завадив геноциду в Україні, починаючи з нашої влади і закінчуючи рядовими виконавцями
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19.09.2022 01:44 Ответить
А чому лише ***** відповідальний? Він же не особисто розстрілював полонених та українськиї громадян. Відповідь повинно понести все населення росії. Кожний відповідно до своїх дій.
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19.09.2022 07:36 Ответить
 
 