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В России людей, подписавших контракты на охрану атомных станций, отправляют на войну, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Руководство российской армии использует ложь для привлечения на войну нового пушечного мяса, поскольку у них остро не хватает человеческих ресурсов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются для пополнения в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВС". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию Российской Федерации".

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Топ комментарии
+10
Как там говорят в россии - "Вход рубль, выход два".
Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
Но теперь нельзя - свои не поймут.
Поэтому - до конца, без разницы на результат.
Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
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18.09.2022 21:19
+6
а шо там на расее охранять, если там давно уже все спизжено?
даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
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18.09.2022 21:27
+4
Рашка велика територія і народу багато,а ось людину знайти важко
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18.09.2022 21:25
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как там говорят в россии - "Вход рубль, выход два".
Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
Но теперь нельзя - свои не поймут.
Поэтому - до конца, без разницы на результат.
Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
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18.09.2022 21:19 Ответить
іде ліквідація люмпену, зеків та інш.!
у плюсі (поки) 2 мільйони депортованих Українців!
це реалії!
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18.09.2022 21:24 Ответить
ну как по мне это тупость. к примеру, на кацапстане официально жили немцы - и что? - не Германия (даже частично, хотя - должна бы хотя бы так). Хйло очевидно не учил биологию, ну историю это само собой, и Дарвина (когда к примеру китайцы воробьев стреляли потом чуть не померли с голоду, или когда привезли (коров?) в Австралию) так что 2 ляма украинцев еще передадут "привет", надеюсь, окончательный. а зеки и люмпены - ну, почему где-то тюрьмы чисто условные, людей реально переучивают, а на кацапстане - вечные застенки? там любой станет "люмпеном" и "зеком", потому что страна-зона. евгеника так не работает.
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18.09.2022 21:50 Ответить
на параші проживає процентів 25 ( мінімум)переселенців з України, різні часи, різні обставини...
Вам карту розповсюдження Української мови початку минулого століття дати, чи самі знайдете?
А може ще почитаєте про переселення з України в сибір та на дальній схід.
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18.09.2022 22:12 Ответить
поки, по втратах населення, параша виграє(((
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18.09.2022 21:26 Ответить
есть еще шарф и табакерка.....
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18.09.2022 21:30 Ответить
ну тепер що .. (ГЫ,ГЫ,ГЫ). Чі що??? Вперед - до мирного атому. До зустрічи (стадо) і з Бавовнятном від ЗСУ.
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18.09.2022 21:23 Ответить
Зображення трохи недостовірне. Баран-Вождь говорить промову перед стадом баранів. Так не буває, баран, він і є баран і у вожді йому не пробитися
Зазвичай владу серед баранів тримає Козел. Теж не геній розуму, але в порівнянні з баранами все ж...
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18.09.2022 21:29 Ответить
Рашка велика територія і народу багато,а ось людину знайти важко
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18.09.2022 21:25 Ответить
а шо там на расее охранять, если там давно уже все спизжено?
даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
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18.09.2022 21:27 Ответить
Рузьге, а ви зробіт тако: тіко-но пітун підмахне якоїсь бомаги, а ви його гуяк - та й на передову!
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18.09.2022 21:36 Ответить
туПин считает что расеяни это гавно которым завалена страна...
расеяни этому покорно рады...
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18.09.2022 21:47 Ответить
Кацап тупой. Наступил на грабли, обязательно наступит еще раз десять. Генетика. Лишняя хромосома.
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18.09.2022 22:03 Ответить
Вопрос знатокам: что в ящике, который тянут два дебила на фото ?
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18.09.2022 22:13 Ответить
Насколько задела Украина эту падаль , что он готов на все , и что интересно , его лозунги , хавают заговоренный кал кацапии...
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18.09.2022 22:39 Ответить
помилка в заголовку. має бути на росіі.
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19.09.2022 02:48 Ответить
 
 