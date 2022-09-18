В России людей, подписавших контракты на охрану атомных станций, отправляют на войну, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководство российской армии использует ложь для привлечения на войну нового пушечного мяса, поскольку у них остро не хватает человеческих ресурсов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине на территории Российской Федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются для пополнения в зону боевых действий.
На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВС". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию Российской Федерации".
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Вова П. уже давно понял свою роковую ошибку и не два рубля бы отдал, а целый червонец, лишь бы выйти из той ловушки, что он сам себе устроил.
Но теперь нельзя - свои не поймут.
Поэтому - до конца, без разницы на результат.
Вот и пошел отлов пушечного мяса всюду, где только можно - от зоны до охраны атомных станций
у плюсі (поки) 2 мільйони депортованих Українців!
це реалії!
Вам карту розповсюдження Української мови початку минулого століття дати, чи самі знайдете?
А може ще почитаєте про переселення з України в сибір та на дальній схід.
Зазвичай владу серед баранів тримає Козел. Теж не геній розуму, але в порівнянні з баранами все ж...
даже вундервафлю "судного дня" и ту обчистили......
расеяни этому покорно рады...