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В Турции показали корпус будущего флагмана ВМС Украины "Гетман Иван Мазепа"
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В Стамбуле на верфи RMK Marine завершили строительство корпуса для нового флагмана Украины - корвета "Гетман Иван Мазепа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Turdef.
По данным турецкого издания, сейчас корабль находится в сухом доке. На его борт уже нанесли название "Гетман Иван Мазепа" и номер F 211.
Корвет станет новым флагманом украинского флота после того, как "Гетман Сагайдачный" был затоплен из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Отметим, что корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем существующим типам противокорабельных ракет. Планируется, что его примут в состав ВМФ Украины в 2024 году.
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+27 mrSmith
показать весь комментарий18.09.2022 21:32
+19 mrSmith
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+19 barrakud2 12499ce3
показать весь комментарий18.09.2022 22:13
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А тепер серйозно - спец ти наш морський , надивився морських парадів ? (( Катери із Кузні тобі не подобаються ? А в курсі що зелене лайно навіть не такі у французів замовило , а з алюмінієвим корпусом , які щоб знищити і гармати не потрібно , достатньо гранати з безпілотника ((
Одне із двох - ти або сопля малолітня , або пердун старий савєцький совком вигодуваний і ним вихований . У любому з цих випадків - іди за кацапським карабльом там тебе потужний корабельний склад чекає який тобі з твоїм карвєтом і не присниться , спалений тим Нептуном який ти тут обісрати намагаєшся (( P.S. А БДК кацапський під Одесою взагалі градом спалили , ікспєрд ти наш ((
Все залежить чи це буде корито посоветське чи це буде дійсно зразок 21 століття
Сейчас в цивилизованных странах отменена смертная казнь, а в начале XVIII века казни были публичным зрелищем. Но даже по меркам своего времени Пётр I выглядит чудовищем. Например, в 1718 году он расправился с майором Преображенского полка Степаном Глебовым - «сердечным другом» нелюбимой жены Евдокии, которую сам сослал в монастырь. После трёх суток безрезультатных пыток Глебов был при смерти и мог не дожить до казни. Царь отдал приказ - «учинить жестокую смертную казнь». «На Красной площади стоял тридцатиградусный мороз, и, чтобы наблюдать длительную казнь до конца, Пётр приехал в тёплой карете. Кол мог быть гладко обструганным, а мог быть и шершавым, с занозами. И если кол был острым, гладким и тонким, то палач, должным образом повернув жертву, мог сделать так, что кол за несколько мгновений пронзал казнимого и входил ему в сердце», - рассказывает историк Балязин. «Но был ещё и кол «персидский». Рядом с колом с двух сторон аккуратными столбиками были сложены тонкие дощечки, достигавшие почти до конца кола. Приговорённого сажали на кол, но кол входил неглубоко, и тогда через несколько минут палачи убирали две верхних дощечки, кол входил глубже. Убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву всё ниже и ниже. По отношению к Глебову Преображенские каты сделали всё, что только было можно. Его посадили на неструганный «персидский» кол, а чтобы он не замёрз, надели на него шубу, шапку и сапоги. Причём одежду дал им Пётр, наблюдавший за казнью Глебова до самого конца. А умер Глебов в шестом часу утра 16 марта, оставаясь живым пятнадцать часов». Тем не менее, Россия (Московия) назвала его именем свой атомный ракетный крейсер.
Вот я о чем...
Ви краще йдіть воюйте, аналітики.
Шкода що так тяжко і кровью це все....а люди так нічого і не зрозуміли
Суть була в іншому, що занадто багато в нас вумних, одним те не подобається, другим інше. Тому 30 років бедлам в Україні. Бо кожен вважає, що йому з дивану видніше, що треба для ЗСУ. Я асфальт навів для прикладу, але бачу що вас знатно тригернуло від нього.
Ви не знаєте хто я но впевнені хто і що і як воює..
А підготовки до війни не було посліді 3 роки і це факт, в воюючій країні ні одна цивілізована держава не кладе асфальт!
Так хто з нас першим навішує ярлики? Перш ніж давати комусь оцінку, у дзеркало подивіться і почніть з себе. Бо ви теж гадки не маєте, хто я такий. Але вже оцінку зробили.
От так і лайкають хлопці один одного з реєстраціями від 08.2022 та 09.2022 до нестями, та з уселякими пестощами .