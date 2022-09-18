"Хорошие русские" – пропагандистский инструмент противников санкций против РФ. Они могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас, - Маляр
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пропагандистским оружием врага являются и "хорошие русские". Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас.
Такое мнение высказала в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Пропагандистским оружием врага являются и "хорошие русские". Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас. Это наживка, как червячок на рыболовном крючке. Какая из них польза авторитарному российскому режиму? Огромная! Ведь когда они есть, то режим вроде не такой уж и авторитарный. Уже для противников санкций и признания России страной-террористом есть хороший аргумент: там же есть сознательные известные люди, лидеры мнений, давайте через них менять Россию и россиян", - написала Маляр.
Она считает, что через "хороших русских" запустят потом оправдание этой войне - "бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, не имеет значения, какой".
"Не путайте поле сражения. Нам "хорошие русские" нужны не в нашем информационном поле, а в российском – пусть достучатся до своих сограждан", - добавила замминистра.
Она призвала беречь свое информационное поле от российской информационной экспансии.
"Мы с вами уже за эти полгода дошли до самого высокого уровня информационного сопротивления - потому что у нас не заходит ни один их фейк и ни одна информоперация. Все проваливается. Они даже в сотрудничестве с некоторыми "нашими" политическими силами не могут никак раскрутить эту их провокацию о конфликтах в военно-политическом руководстве", - отметила заместитель министра.
Маляр напомнила, что у Украины с РФ – война, которую враг ведет всеми возможными методами и инструментами. "Пропагандистское оружие также поражает, как ракеты. И используются они параллельно, усиливая друг друга", - отметила она.
"Например, почему мы всегда просим не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь, и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей. Но для них важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар", - подчеркнула Маляр и добавила: "Все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится мишенью врага, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой".
Пожалуйста, подождите...
А Невзоров с Шендеровичем на бочку мёда в адрес Украины и ЗСУ добавляют ложку говна (или 2). Если кому-то нравится жрать говно с привкусом мёда- приятного аппетита.
а потом и их мужья-жены и дети с мамами-папами-тёщами-тестями.
И тоже по КОНСТИТУЦИИ Украины.
В результате у нас в Украине до имеющихся перед войной 30 миллионам избирателей добавится ещё 30 миллионов
плюс Лугандон и Крым - 5 миллионов.
ХОТЬ КТО-ТО, (кроме Ермака) задумывался, кого они выберут ?
И пусть едут. Крокодилам тоже кушать кого-то надо.
но проблема в том, что реальность именно такая, как я её описал выше.
а самая большая проблема в том, что есть такие, как ты, которые эту реальную будущую проблему превращают в шутку
имено так в 2019 году мариупольцы на выборах были уставшими от войны, на которой обогащался порошенко
Брехня!
Всі добре знають, що мертві росіяни не можуть бути таким струментом!
Ги...
Завше "носій суверенітету і єдине джерело влади" доїдає несолоного пісного прутня, а його слуги міряються, чия пика ширша та масніша.
Газоаналізатор трупошукача впевнено вкаже!
8 ч. ·
"ЮЖНЫЙ АКЦЕНТ"-2022. Перепрошую, але таки скажу. Мене нудить уже не так від Андруховича, як від цілої тої галицької "х...чєчної", яка невтомно й наввипередки, без сорома казка, пере йому брудні штани. Від штатних тиражувальників рос. методичок, які подописувались до того, що НЕ розмовляти зараз із росіянами - це нацизм (руку з жовто-блакитним браслетиком з ізюмської могили щоночі вам у сни, qrwy!), від побожних дам церкви Андруховича, які в своєму відпиральницькому запалі ринулись висвячувати Мішу Шишкіна у "втікачі від путінського режиму" (хоча той просто вийшов у Швейцарію заміж, і ще в 1995-му, але кого це спиняє?), - все це могло б здаватись смішною жабомишодраківкою в жанрі "танок фанів круг кумира", якби діялось десь у ті ж 1990-ті чи навіть 2000-ні (а воно й діялось, го, ще й як - і літфестивалі під назвою "Южный акцент" - !!!, і медведчуківський "Культурный герой", куди українські literati теж не гидували тягтися журавлиним ключем по щербату копійочку, аякжечки!), - але це діється, чорт забирай, в дні нашого контрнаступу, і тому не можу не спитати в усіх цих Відпирачів Невідпирального: are you ****** там?..
Та якби ви, гуси скубані, ПОЛОВИНУ того шуму, що зняли в інформпросторі довкруг на-фіг-кому-впалого Шишкіна, зчинили довкруг зникнення УКРАЇНСЬКОГО письменника Володимира Вакуленка з окупованої РОСІЯНАМИ Ізюмщини (він не евакуювався, бо доглядав аутичного сина, гугліть!) - то ніяким організаторам європейських фестивалів більше просто НЕ ТРЕБА БУЛО Б пояснювати, чому наш публічний діалог з як завгодно хорошими росіянами до перемоги неможливий (хіба що, як у Камю під час окупації Франції, - в формі "Листа німецькому другові": здавалось би - сядь, напиши, опублікуй у тих самих європейських газетах - і не будеш ні qrwою, ні штрейкбрехером, в чім проблема?..). Але про Вакуленка, на відміну від Шишкіна, в нашому інформпросторі була тільки вістка, ще квітнева, від колишньої дружини: що його з сином орки забрали вдруге, він у полоні... Отаке-от, qrwaмаць, "взятие Измаила". Нудить.
А мене триґерить ще й дежав'юшкою: 2014-го р. ПЕН-тусовка (за винятком буквально двох, на пальцях, людей, які потім, як і я, з Українським ПЕНом попрощалися) так само іґнорила "загубленого" в Луганську Василя Голобородька, але завдяки зчиненому тоді, все-таки, галасові (див. мій лист до Українського ПЕН) "забутого" поета вдалось із Луганська евакуювати, вже під самим носом у росіян. Не хочу цим сказати, ніби галасом вдалось би врятувати й Вакуленка - ситуація нині інша, але, кУрча, як можна нині, не кліпнувши оком, верзти маячню про те, як це (буцім) важливо, що в укр. письменника вийшла на Заході книжка, і його туди запросили на пару з російським?! Люди, ви що, в комі були від самого того "Южного акценту" - у вас який рік на календарі?!!
Вже з 10 разів тут писала: українців зараз перекладають, видають, запрошують, тримають мікрофони перед писком - не тому, що ми такі красиві, розумні й талановиті, - а тому, що наша країна несподівано для всіх наваляла тій, перед якою весь світ трусився від 1945-го. Це ЗСУ зараз робить промоцію нам усім, до Лесі Українки на лондонській сцені включно, - а не Андрухович їде робити промоцію Україні (!). Всі ми, українські митці-письменники-журналісти-іт.д. - прямі бенефіціари перемог нашої армії, перед якою ми в боргу по самісінькі вуха до кінця своїх днів. То невже ж так важко, холера, хоч настільки ту армію поважати, щоб, поки вона звільняє наші території від російських убивць, не напускати тим часом з другого кінця в наш простір російських "єнотів" - поки що віртуальних, поки що тільки з томиком Достоєвського, але ж ми це вже проходили, 23 роки тому перший російсько-український літфест під назвою "Южный акцент" пройшов у Криму - це було на вході, а на виході маємо гекатомбу в Ізюмі, ви що ж - СПРАВДІ за ці 23 роки нічого не зрозуміли й нічого не навчилися?!.
Шишкін, блін. Шишкін їх цікавить, шишкіністи грьобані.
Нема слів (запікано).
...Пишуть, що тіла Володі Вакуленка не знайшли - офіційного підтвердження немає. І я ловлю себе на тому, що думаю: Господи, якщо загинув - хай би його хоч не катували перед смертю... Не можна катувати дитячих письменників. Тобто нікого не можна катувати, але дитячих письменників з аутичними дітьми - це вже якось "з особливим цинізмом", це "пакручє буде", ніж Януш Корчак з учнями в газовій камері...
Звісно, я про це розповідатиму на Заході - от не далі як у середу на Гетеборзькому ярмарку й розповім. І вкотре повторю, що будь-яка людина доброї волі має нині працювати на розпад Росії, бо це єдиний спосіб людству врешті позбутись цієї ракової пухлини. Натомість кожен, хто пропаґує "діалог з росіянами" ("рано чи пізно доведеться" і т.д.), працює на ЗБЕРЕЖЕННЯ пухлини. Тож пора визначатись, дами й пацанове, - хто тут по який бік від лінії фронту.
@MiraMiraslava
·
26 мин
Пташка - медик з Азовсталі, яка після пекельних боїв за Маріуполь вже чотири місяці знаходиться в полоні. Дівчина тримається в сотні разів достойніше за будь-якого російського п***са!
https://twitter.com/i/status/1571563936348049410
Раділи за Савченко, про яку регулярно хвільми ФСБ крутило.
Я не знаю конкретно про цю людину. Якщо вона порядна людина - дай Бог їй всього доброго.
Та якщо кацапи пускають такі відосики - то їм це потрібно не задля блага українців.
Та...
мудрому наріду видосики потрібні
Снежанна Морозова · Top commenter
"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, меня и всех моих друзей и знакомых трахают в задницу черенком от швабры. Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры в жопе.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".
Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала. Они только против, но не предлагают никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений -‐ что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".
Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в задницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут введены налоговые льготы для производителей вазелина".
Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется кровотечение. Вы хотите кровопролития?"
Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие Госдепа США, который убеждает вас, что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Россия".
Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны. Будут произведены кардинальные реформы. В течение следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три года швабра будет вводиться только наполовину."
Нет, говорим мы, никакой швабры в наших жопах!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то пострашнее, чем швабра!!!..."
Американцы умные. И они прекрасно видят растягивающееся русскими ручонками окно возможностей для того, чтобы прикончить противника. А Россия, конечно, противник. Равнозначные ядерные арсеналы это демонстрируют прекрасно. Да, была разрядка, но противостояние осталось.
В 90-х американцы где-то пожалели, где-то недоработали. Русские были ослаблены в сравнении с Совком и американцев это устроило. Русское ядерное оружие особо не беспокоило, а сырьё исправно поставлялось на рынки.
Однако, в последние годы русские продемонстрировали, что они агрессивные мудаки. Нападение на Украину, шантаж Европы холодом - русским это не простят.
У американцев сегодня две цели: ликвидация русского ядерного арсенала и стабильная поставка сырья с территории, которая сейчас называется Российской Федерацией. Как это будет реализовано пока не ясно. Но будет.
И русские просто изумительно демонстрируют непонимание того, что они действительно сделали себе "вставай страна народная, вставай на смертный бой".
Русские очень хотели героическую войнушку за существование, чтобы как у дидов. Получили. Удивительно, но стремясь к войне, русские вместо оружия заготовили ленточки-колорадки, дидов на лопатах, бравурные речи, салюты в Москве и прочие русские радости.
Будут давить. Пока не вывалится ядерное оружие. По-хорошему русским бы сейчас выйти толпой, да скинуть своих правителей. Снести весь аппарат госуправления, разогнать ментов заодно, согласиться на утилизацию ядерного оружия. И поставить правительство, которое будет представлять Россию в переговорах с Западом.
В этом сценарии русские получили бы определённую легитимность и смогли бы получать процент на жизнь от сырья на мировые рынки.
Однако пока что русские представляют из себя стадо, часть которого агрессивно визжит, а другая часть мычит, что они же ни на кого не нападали. Мерзкое такое стадо с которым никто договариваться не будет. Которое просто демилитаризируют, денафицируют и оставят жить в стороне от добычи сырья.
Страны Балтии, Беларусь, Украина - станут кордоном от русских. Украинцы будут работать в ЧВК, обеспечивающем безопасность сырьевой добычи.
Чем будут заниматься русские - их дело. Заниматься этим они будут на расстоянии эффективного огня пулемётов 50-го калибра.
"Украину уже не устроит ни возвращение Крыма с Донбассом, ни репарации за вторжение. Киев вместе с западными союзниками будет добиваться полной капитуляции и демилитаризации РФ" - заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
dragon_dances
@InYv_Sergienko
·
7 ч
Гниль м.Вовчанська. СерОжа Красовський. Спілка ветеранів АТО, єслі шо. Здавав всіх підряд-хлопців забирали на катівню. Спасав свою шкуру, хоча міг вивезти і дітей, і себе урода. Або тупо проявити себе, як чоловік. Обрав "руське щастя".
https://twitter.com/i/status/1571459547864203264
Ти це 50000 з гаком москалям розкажи
Українців вбито більше, в одному Маріуполі
ну это мое, исключительно личное, мнение..... раз уж речь об этом зашла....
окрїм тих що розірвали свій паспорт і донатять або воюють в ЗСУ..
Може вона колись ЗЄ грошей не дала на його лайношоу і це особисте?
І хто це вирішує?
І чому міжнародного злочинця Невзорова не стосується сказане про "хароших руських"?
Якщо можна з головою виборчого комітету ***** та депутатом Госдуми РФ Нєвзоровим, то можна і з самим ******.
Давайте ***** паспорт України дамо...
Всі інші - вороги.
В заяві Пугачової я ані слова не бачу про те, що вона чогось хоче від України, на відміну від тих покидьків, яким ЗЄ продає паспорти України.
Раз моряк - не все життя моряк.
Вывод?Они сами не знают кто они...рюZкий...рабZeянец...или таджик с узбеком и прочим чукчей...🤣ролик пропагандонский на сей счёт есть в Ютьюбе...
БОМЖатня короче...🤣
Это такой русский, который делает полезное для Украины.
Вапросы?