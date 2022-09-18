"Хорошие русские" – пропагандистский инструмент противников санкций против РФ. Они могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас, - Маляр

Пропагандистским оружием врага являются и "хорошие русские". Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас.

Такое мнение высказала в фейсбуке заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Пропагандистским оружием врага являются и "хорошие русские". Они действительно могут быть хорошими, но их однозначно используют против нас. Это наживка, как червячок на рыболовном крючке. Какая из них польза авторитарному российскому режиму? Огромная! Ведь когда они есть, то режим вроде не такой уж и авторитарный. Уже для противников санкций и признания России страной-террористом есть хороший аргумент: там же есть сознательные известные люди, лидеры мнений, давайте через них менять Россию и россиян", - написала Маляр.

Она считает, что через "хороших русских" запустят потом оправдание этой войне - "бояре царя ввели в заблуждение или какой-то другой бред, не имеет значения, какой".

"Не путайте поле сражения. Нам "хорошие русские" нужны не в нашем информационном поле, а в российском – пусть достучатся до своих сограждан", - добавила замминистра.

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Она призвала беречь свое информационное поле от российской информационной экспансии.

"Мы с вами уже за эти полгода дошли до самого высокого уровня информационного сопротивления - потому что у нас не заходит ни один их фейк и ни одна информоперация. Все проваливается. Они даже в сотрудничестве с некоторыми "нашими" политическими силами не могут никак раскрутить эту их провокацию о конфликтах в военно-политическом руководстве", - отметила заместитель министра.

Маляр напомнила, что у Украины с РФ – война, которую враг ведет всеми возможными методами и инструментами. "Пропагандистское оружие также поражает, как ракеты. И используются они параллельно, усиливая друг друга", - отметила она.

"Например, почему мы всегда просим не хвастаться публично, какую помощь вы привезли в госпиталь, и не светить сам госпиталь? Мы хорошо знаем, что у россиян есть координаты госпиталей. Но для них важно не просто попасть ракетой, а нанести одновременно еще и пропагандистский удар", - подчеркнула Маляр и добавила: "Все, чем мы публично хвастаемся с координатами и точными названиями, становится мишенью врага, в которую можно одновременно попасть двумя видами оружия – ракетой и пропагандой".