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Новости Война в Украине
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Пентагон (1205) США (23167) Милли (116)

Реакция России на неудачи в Украине непредсказуема, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марк,міллі

В США считают, что реакцию России на понесенные ею неудачи на войне в Украине нельзя предвидеть, и призывают американские войска к повышенной бдительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Его высказывания стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если кто-то и был удивлен умением ВСУ воевать, то это были россияне, - Пентагон. ВИДЕО

Милли посетил военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. В ходе поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, включающую ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.

По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

Также читайте: Две батареи ЗРК NASAMS будут отправлены Украине в течение следующих двух месяцев, - Пентагон

"Во время войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.

Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.

"В этой связи мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.

Также читайте: Часть российских войск из Харьковщины вернулась в Россию, - Пентагон
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Топ комментарии
+38
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18.09.2022 23:43
+27
Починається... Знову у америкосів фантомний біль і паранойя. Чого ви цих алкашів постійно згадуєте? Ви ж так боялися, що вони вам ядерний аокаліпсис за летальну зброю влаштують. І що? Вашингтон у руїнаї? Каліфорнія пішла на дно?
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18.09.2022 23:47
+20
США вместо заглядывать в жопу ***** лучше бы дали отмашку Китаю чтобы шел вперед и занимал и осваивал росийскую территорию. Потому что больших террористов и выродков как на Рашке больше нигде нету
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18.09.2022 23:46
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что за бред ***** заскулило о переговорах 25 февраля... реакция предсказуема.. доктор сказал в морг значит в морг...
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18.09.2022 23:41 Ответить
Да насрать какая рыгакция нацистской РаSSии будет. РаSSийа должна быть уничтожена вместе со всем ее населением и ее вассалами.
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18.09.2022 23:43 Ответить
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18.09.2022 23:43 Ответить
Це й є їх справжня реакція
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19.09.2022 00:55 Ответить
Питун, готовься: вот-вот грохнут тебя твои ближники!
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18.09.2022 23:44 Ответить
Не грохнут.. он себе таких же как сам выбирал..
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19.09.2022 00:10 Ответить
А грохают всегда свои.
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19.09.2022 00:16 Ответить
США вместо заглядывать в жопу ***** лучше бы дали отмашку Китаю чтобы шел вперед и занимал и осваивал росийскую территорию. Потому что больших террористов и выродков как на Рашке больше нигде нету
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18.09.2022 23:46 Ответить
а смысл ему идти по беспределу? он ждет, когда, кроме валежника, жрать там будет больше нечего и Сибирь сама к нему попросится....
и там уже разговоры такие ходят, мол, мы от расеи отделимся и нам репарации платить не придется.... ))
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18.09.2022 23:57 Ответить
Пане Вальтер! Хочу вас попросити щоб ви речі називали своїми іменами.А саме: щоб " Китай займав і освоював територію окуповану московською імперією в результаті агресії по Пекінському договору 1860року.
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19.09.2022 01:01 Ответить
Шо там путлер чесал, -"Если вы видите, что вам предстоит драка, бейте первым". Влупите по рашке, что бы Украина кроме Черного моря, еще и с другой стороны море получила.
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18.09.2022 23:46 Ответить
повернула свої історичні землі))))

там ще є японці, монголи..нехай всі забирають
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18.09.2022 23:49 Ответить
Интересно, сколько территории Украины перекрывают Польские Патриоты?
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18.09.2022 23:47 Ответить
Trudno skazat gde Patriot stojat v Polse u granici ili dalse.No jesli balisticeskije raketi pereniat tak mozet 50 kilometrov radiusom.Ukraine dumaju NASAMS takze pomozet ix versija 3 kak govorit proizvoditel dolzna sbyvat i Iskanderi,takuju i dast.Uvidem kak budet
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19.09.2022 00:52 Ответить
Починається... Знову у америкосів фантомний біль і паранойя. Чого ви цих алкашів постійно згадуєте? Ви ж так боялися, що вони вам ядерний аокаліпсис за летальну зброю влаштують. І що? Вашингтон у руїнаї? Каліфорнія пішла на дно?
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18.09.2022 23:47 Ответить
милли перевод из москвы пришел, надо отрабатывать
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18.09.2022 23:54 Ответить
Перевод из Москвы это точно. С Английского на русский.
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19.09.2022 00:01 Ответить
🤣
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19.09.2022 00:03 Ответить
Сам придумал, или тебе Дерьмак подсказал?
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19.09.2022 00:22 Ответить
А кому выгодны безконечные заявления про страшную ужасную рфию которую лучше не злить, а то путин нападет
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19.09.2022 00:48 Ответить
Где почитать такие заявления Ген. Милли? Только не из срусь.сру, я такие ссылки даже не открываю.
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19.09.2022 00:53 Ответить
другое дело, что после ухода путина за поребриком может цирк начаться, и ядерный арсенал нужно будет кому-то брать под контроль
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19.09.2022 00:53 Ответить
мы можем взять
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19.09.2022 02:10 Ответить
Росіяни збирають зброю і армію,але щось нічого у них не виходить.Ракетами стріляють по Україні.У них вже більше нічим шкоду наносити,у них часу не хватає,для того їм переговори потрібні.
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18.09.2022 23:48 Ответить
х*ня это все.... поражение в Харьковской области стало очевидным для всей расеи....
"добрые люди от него кровопролития ждали, а он чижика съел!".....
ну съел раз, съест и второй....
но, несмотря на это, парочку В2 нужно держать наготове....
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18.09.2022 23:50 Ответить
Навіщо ці балачки? Максимум,що може *****- це нібито воювати зі всім світом тільки чомусь на території України.
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18.09.2022 23:52 Ответить
Ще й як передбачувана: вона просто розвалиться
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18.09.2022 23:55 Ответить
Какой такой "октябрь-ноябрь" ?? Дайош до дня вырождения пуйла !!
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19.09.2022 00:09 Ответить
На сегодняшний день вопрос заключается не в конечном итоге (он уже понятен, победа Украины), а в сроках его достижения.
Вот интересно где ты следишь за войной?
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19.09.2022 00:11 Ответить
Скинь ссылку на парочку "правдивых на руzком" каналов. Хуть поржем. И это... напиши откуда ты. Не ссы.
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19.09.2022 00:19 Ответить
русский, ты тут неделю назад появилось, шоб разбрызгивать дерьмо из руснявых ресурсов?
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19.09.2022 00:23 Ответить
На выходе ты черпаешь инфу с рупомоек и пытаешься нам здесь рассказывать что да как?
Русня, ты не написал откуда ты. С какой мокшанской помойки ты выполз?
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19.09.2022 00:24 Ответить
свинособака, я тебе накидаю пару телграмканалов где ты можешь держать себя в тонусе сидя на бутылке.
https://t.me/supernova_plus
https://t.me/vanek_nikolaev
https://t.me/Tsaplienko
https://t.me/usinfantryman
https://t.me/ukrainian_militant
https://t.me/box_of_pandora
https://t.me/pechalbeda200
https://t.me/zloyodessit
https://t.me/informnapalm
https://t.me/ButusovPlus
https://t.me/cynic2020
https://t.me/mertviorku
https://t.me/zvizdecmanhustu
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19.09.2022 00:29 Ответить
Иван,кодки нет!Иди домой!
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19.09.2022 00:51 Ответить
В 68році на початку серпня ці колони совкової армії їхали по нашій вулиці в сторону Львова. Ми, дестирічні хлопчаки їх ще яблуками пригощали.Пам"ятаю як солдати тоді сказали:"У ваc яблокі дают. А в Прібалтікє можно било кірпічом получіть".
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19.09.2022 01:11 Ответить
Может поэтому у нас и война, а в Прибалтике все тихо-спокойно
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19.09.2022 09:35 Ответить
Передбачувана. .."Звук зглотування"
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19.09.2022 00:05 Ответить
***** уже дважды показал как он эпично даёт заднюю. Под Киевом и под Харьковом. И делает вид что ничего не случилось. ******* жевать сопли. Фашисткая гадина должна быть уничтожена. Точка.
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19.09.2022 00:11 Ответить
Опять зрада? Читайте внимательно: Милли предупреждает что воздушно десантная дивизия США в Польше "повинна перебувати в стані готовності" потому что реакция россиян можен быть неожиданной. Заспокойтесь та ********** Ермака для зняття стрессу.
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19.09.2022 00:16 Ответить
Цікаво що це за готовність? На випадок тактичної ядерної зброї?
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19.09.2022 10:18 Ответить
Невже й досі бояться засрашки??? Цеж треба бути такими брягузами.... пздц.
Схоже що аби не Українці то засрашка дійшла б до Португалії з цими боягузами.
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19.09.2022 00:17 Ответить
я підтримую обтічні та обережні формуліровки американських генералів

якщо поза сценою йдуть поставки танків та літаків в Україну

інакше нема сенсу обережнічати
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19.09.2022 00:21 Ответить
може вже сцяци перестанете . ви військові чи хто.
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19.09.2022 01:09 Ответить
Та хай американцы говорят, шо хотят. Пусть хоть ***** в любви обьясняются, лиш бы давали нам оружия побольше и не мешали утилизировать кацапов
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19.09.2022 01:15 Ответить
Пентагон не сци кіпятком ... 😄
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19.09.2022 01:38 Ответить
Тут очень многие пытаются найти зраду. А может и нет никакой зрады? Милли предупредил американские войска, чтобы они были наготове, а не сказал, что мы сокращаем помощь, потому что боимся, что путиннападет.
Раз он так говорит, возможно США рассматривают поставки оружия, которое они не поставляли для этого и косвенно предупреждает х*йла, мол только попробуй сунься. Мы готовы. Отгребешь так, как до этого ещё не отгребал.
Это серьезно отличается от первых недель войны, когда Байден через слово повторял, что в этой войне они участвовать не будут
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19.09.2022 01:58 Ответить
ну, генерал должен говорить и делать правильные вещи - он за жизнь людей отвечает не только 4 года, а вроде как всю жизнь, в отличие от гребаных политиков популистов. да и "помощь" не он раздает. у нас вон тоже вместо мобилизации, военных рельс и т.п. с 14 го года пилили бабло и строили дороги направо и налево все подряд, а потом "вдруг" "********".
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19.09.2022 02:51 Ответить
на что это он намекает?!
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19.09.2022 02:11 Ответить
на то, что несмотря на то, что Россия - не страна-ядерный террорист с армией военных преступников, похерившая все основы международного права, а важный и уважаемый торговый партнер, без которого дети в Африке голодают, основатель ООН и соблюдатель МАГАТЕ, ОБСЕ и других сокращений, нужно ждать, что может понадобиться срочная эвакуация американских войск, как в Афганистане пребывать в состоянии готовности.
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19.09.2022 03:00 Ответить
Вы правы. И тот и другое. И террорист, с армией военных преступников и окуевшим мудаком во главе, и важный торговый партнер, и страна с огромным ядерным арсеналом. В этом все и дело. Есть вещи объективно сложные. Упрощать их можно, но в процессе упрощения неизбежно разочарование - почему же мои друзья не понимают таких простых вещей? Почему? А потому что - смотри выше - эти вещи не простые
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19.09.2022 03:32 Ответить
потому что нужно следовать букве закона которые когда-то сами же и написали (и Конституции, у нас, к примеру, и того же Будапештского меморандума). в прочих равных условиях побеждает тот кто прав. потому и с террористами переговоров не ведут.
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19.09.2022 17:31 Ответить
Тут странная реакция. Вкратце - будут давать оружие помощнее. И предупреждают, что реакция непредсказуема.
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19.09.2022 06:06 Ответить
Ну добре, буду вважати, що цей виступ якайсь воєнна хитрість...
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19.09.2022 07:12 Ответить
Дивно, ми рашистів мочим а обсираються в очікувані наслідків на Заході .🤔
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19.09.2022 08:16 Ответить
Будет непредсказуемо ложить кучи от Украины до самой Москвы.
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19.09.2022 09:23 Ответить
Чего тут не предсказуемо? Ядерное оружие! Я не уверен в твердости старого маразматика Байдена уничтожить кремлевских орков, но уверен в его прагматизме и осторожности (стараться не применять ЯО в ответ), как и заявление Лиз Трасс (одно дело языком молоть, а другое дело быть принципиальной до конца. Борис бы не колебался, но кремлевские орки потратили кучу бабла, чтоб сместить его с поста)
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19.09.2022 09:49 Ответить
22 июня 1941 года реакция кремля была тоже не предсказуемой...братан Гитлер напал на братана Сралина...
Йося уехал на дачу в Подмосковье аж до 2 июля нос не высовывал...за все отдувались Молотов и Риббентроп...братаны по союзным договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г...🤣🦍🦍☠️братва долбанная
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19.09.2022 10:39 Ответить
Когда США блокировали советские корабли вокруг Кубы-то не сцались и не боялись ядерной войны. Выдвигали ультиматумы СССРу. а Теперь сцутся рашки коотораяв разы слабее СССР. Ув умериканцы:никогда нельзя показывать свой страх перед русским гопником-он его хорошо чувствует и это придает ему смелости. Лучше покажите свое силовое превосходство и безкомпромистность:гопник тут-же сдуется и отступит
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19.09.2022 12:52 Ответить
знов нагадую. вже час коли сша потрібно обьявити всім морським силам рф про добровільну здачу - з гарантуванням їх життя і їх сімьям за кордоном з пенсіоном на все життя. . . . . . а все що вилетить з рф буде знищено над теріторіюєю самої рф. ступор ворога або якщо ворог причаївся мертвим і не рухомим не причина вигадувати собі відмовки знищити путінізм. рускій не воїн - це бандит
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19.09.2022 13:15 Ответить
 
 