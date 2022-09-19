Реакция России на неудачи в Украине непредсказуема, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В США считают, что реакцию России на понесенные ею неудачи на войне в Украине нельзя предвидеть, и призывают американские войска к повышенной бдительности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Его высказывания стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.
Милли посетил военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. В ходе поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, включающую ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.
По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.
"Во время войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.
Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.
"В этой связи мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
и там уже разговоры такие ходят, мол, мы от расеи отделимся и нам репарации платить не придется.... ))
там ще є японці, монголи..нехай всі забирають
"добрые люди от него кровопролития ждали, а он чижика съел!".....
ну съел раз, съест и второй....
но, несмотря на это, парочку В2 нужно держать наготове....
Вот интересно где ты следишь за войной?
Русня, ты не написал откуда ты. С какой мокшанской помойки ты выполз?
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Схоже що аби не Українці то засрашка дійшла б до Португалії з цими боягузами.
якщо поза сценою йдуть поставки танків та літаків в Україну
інакше нема сенсу обережнічати
Раз он так говорит, возможно США рассматривают поставки оружия, которое они не поставляли для этого и косвенно предупреждает х*йла, мол только попробуй сунься. Мы готовы. Отгребешь так, как до этого ещё не отгребал.
Это серьезно отличается от первых недель войны, когда Байден через слово повторял, что в этой войне они участвовать не будут
гребаных политиковпопулистов. да и "помощь" не он раздает. у нас вон тоже вместо мобилизации, военных рельс и т.п. с 14 го года пилили бабло и строили дороги направо и налево все подряд, а потом "вдруг" "********". ждать, что может понадобиться срочная эвакуация американских войск, как в Афганистанепребывать в состоянии готовности.
Йося уехал на дачу в Подмосковье аж до 2 июля нос не высовывал...за все отдувались Молотов и Риббентроп...братаны по союзным договорам от 23 августа и 28 сентября 1939 г...🤣🦍🦍☠️братва долбанная