Реакция России на неудачи в Украине непредсказуема, - Пентагон

В США считают, что реакцию России на понесенные ею неудачи на войне в Украине нельзя предвидеть, и призывают американские войска к повышенной бдительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокий уровень готовности...", - сказал глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Его высказывания стали напоминанием о риске эскалации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

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Милли посетил военную базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях. В ходе поездки он осмотрел противовоздушную оборонную базу, включающую ракетный комплекс Patriot. Она может использоваться для обороны, если РФ рискнет вступить в войну с НАТО и атакует базу.

По оценкам Милли, американские войска в Европе не подвергаются какой-либо повышенной угрозе, но они должны находиться в состоянии готовности.

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"Во время войны вы просто не знаете с высокой степенью уверенности, что произойдет дальше", - сказал он.

Милли отметил, что война находится на новом этапе, и предположил, что ситуация может измениться через несколько недель или месяцев.

"В этой связи мы должны очень внимательно следить за реакцией России на это", - добавил он.

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