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война (46661) Запорожье (2339) обстрел (20119) Старух (145)

Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, под обстрел попало и одно из сел, есть пострадавшие, - Старух. ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне ударили ракетами по объектам инфраструктуры города Запорожья – известно о 8 прилетах.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется", - говорится в сообщении.

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Позже Старух сообщил, что утром враг нанес еще один ракетный удар.

"По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, у реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется.

Также оккупант совершил обстрел неподалеку от областного центра. Оккупант попал в одно из сел Запорожского района. Пока известно об одном пострадавшем лице.
Повсеместно уже работают соответствующие профильные службы", - написал он.

Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, под обстрел попало и одно из сел, есть пострадавшие, - Старух 01

Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, под обстрел попало и одно из сел, есть пострадавшие, - Старух 02

Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, под обстрел попало и одно из сел, есть пострадавшие, - Старух 03

Ночью и утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожью, под обстрел попало и одно из сел, есть пострадавшие, - Старух 04
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Була ще повторна атака через три години після першої атаки..усі москалі пітараси
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19.09.2022 06:27 Ответить
Значит и наводчик был рядом
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19.09.2022 06:30 Ответить
7-ий місяць війни. вже треба щось робити з цими ракетами.

або купити 24 установки патріот і поставити в кожен обласний центр.

або закупити ракети в якоїсь країни світу, і на кожен російський удар відповідати нашим.
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19.09.2022 06:33 Ответить
Ракети це така зброя, яку скоріш за все нихто не продаст.
Свої потрібно було робити.
Максимум що можливо - це перенести власні підприємства у Польшу і робити там свої ракети.
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19.09.2022 06:39 Ответить
Виробництво ракет не входить в плани зеленого зрадника.
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19.09.2022 07:39 Ответить
Или немедленно попросить (доказать острую необходимость) ракеты с дальностью минимум 300 км. Когда путин будет знать о том, что они у нас есть, а США не против, чтобы Украина их применила, ракетные обстрелы тут же прекратятся.
Сейчас власти уже не печет, они разменяли Крымский мост на необстрел Киева, это нас бомбят.
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19.09.2022 07:12 Ответить
До війни треба було щось робити з цією антиукраїнською владою,всим 73% зебобіків- вибрали: ,тепер- шо робити.кому робити?
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19.09.2022 09:59 Ответить
В Запорожье сидит Старух...братан Скрепоусова и Балицкого..., сбежавших на рабZeю...
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19.09.2022 10:31 Ответить
путин, ШОБ ТЫ ЗДОХ ! - так прошла ночь в Запорожье...
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19.09.2022 12:04 Ответить
 
 