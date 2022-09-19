За прошедшие сутки россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
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За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 18 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Торецке, Ягодном и Богородичном. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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