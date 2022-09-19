Рашисты обстреляли Южноукраинскую АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, - "Энергоатом". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Энергоатома".
"Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ЮАЭС. Ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все три энергоблока ЮАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет.
"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их нужно немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы!", - добавляют в "Энергоатоме".
Пожалуйста, подождите...
ЕС, забыли визиты Мили Рентгена и Изи Топа в 1986 году?
Ну так чешите репу, чем помочь Украине, а то два бравых парня Мили Рентген и Изя Топ приедут ко всем и без виз
гарна сокира, одобрям.
тільки просити тра зразу у комплекті "томогавк в голові путі"
А Порох вибачився у 2018 році за ті слова, але ж ти зечмоня цього не знаєш бо по зембоящику не показували цього!
поци не заспокояться. Це **** повернулося з Самарканду де йому навставляли фітілей і воно щось хоче доказати?
Дайте все необходимое Украине, чтобы это скорее закончилось! Либо завалите его там сами какими то способами.
реальных, то есть вооружённых миротворцев с ПВО, ПРО, а может, и с авиацией.
(а кстати ПВО бы как-то точно не помешало в таких районах)
Інакше наступним кроком перевірки меж буде застосування росією тактичного ядерного заряду.
Попереду важкі часи.
и никто нам не доктор, таки надо становиться на колени и Господу Богу молиться
остальное от лукавого
і розповідати , який він крутий терорист !!
Так що нехай тепер готуються. Після нашої перемоги буде до них дуже багато неприємних питань. А зараз нехай працюють і стараються з усіх сил, щоб якось загладити свої факапи. І ще й пам'ятають, що крок вліво, крок вправо - і..
Новость эта была от 6 сентября. Как я и говорил, 2 недели и последовад ответ путина.
4 дня назад Байден промямлил про огромную озабоченность в случае ядерных ударов по Украине. 10-15 дней и мы увидит ответ *****. Господи, как я хочу ошибиться.