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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15344) война (46661) Генштаб ВС (4262) уничтожение (3818) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 650 человек, 217 вертолетов, 2 212 танков, 1 313 артсистем и 4 720 бронированных машин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 сентября потери личного состава противника составляют около 54 650 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 54 650 (+170) человек ликвидировано,

танков - 2212 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 4720 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1313 (+4) ед,

РСЗО - 312 (+0) ед,

средств ПВО - 168 (+0) ед,

самолетов - 251 (+0) ед,

вертолетов - 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатых ракет – 238 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальной техники – 125 (+3).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 54 650 человек, 217 вертолетов, 2 212 танков, 1 313 артсистем и 4 720 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+10
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19.09.2022 09:33
+6
всем земля им стекловатой с гвоздями
знали, куда шли и зачем
МРАЗИ
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19.09.2022 09:24
+2
Пентагон в шоці! засраша готується десантувати з МКС робота фьйодора! На лу-гандонію!
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19.09.2022 09:35
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всем земля им стекловатой с гвоздями
знали, куда шли и зачем
МРАЗИ
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19.09.2022 09:24 Ответить
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19.09.2022 09:33 Ответить
Пентагон в шоці! засраша готується десантувати з МКС робота фьйодора! На лу-гандонію!
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19.09.2022 09:35 Ответить
Забув про
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19.09.2022 09:36 Ответить
За попередніми даним (дані на доукомплектацію) ГШ ЗС РФ за період з 01.09.2022 по 15.09.2022 втрати в техніці ЗС РФ складають :
танків різних модифікацій 116 (24 Т-90), бойові броньовані машини різних модифікацій 166, бойові машини піхоти різних модифікацій 250, артилерійські установки різного типу 104, САУ різних модифікацій - 42 РСЗВ - 39, Інженерні транспортні засоби та обладнання 34, командні пункти та станції зв'язку 9, ЗРК - 9, системи РЕБ - 6, літаки різного типу - 19, вертольоти 23, вантажні машини різного типу 260.

tZEinform 07:10
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19.09.2022 09:58 Ответить
Приблизно вся армія цілої країни рівня Іспанії
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19.09.2022 15:12 Ответить
В россии ежегодно от алкоголизма умирает около 100 тыс. людей. Так что 54 тыс. потерь в войне никто и не заметит.
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19.09.2022 10:10 Ответить
Обыватели рассейские могут и не заметить,а вот для их вояк заметная потеря,это как бы л.с.штатной ОВА запаковать подчистую в мусорные мешки..
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19.09.2022 13:36 Ответить
Судя по цифрам, пока у солдатов выходной (образно), убийцы и мародёры судорожно ищут лодки, воду и еду.
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19.09.2022 10:21 Ответить
Не густо цей раз. Це я без критики. Хтось ще не те зрозуміє.
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19.09.2022 10:21 Ответить
Затишье перед бурей.
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19.09.2022 10:34 Ответить
У ЗСУ був вихідний, мабуть. )
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19.09.2022 10:29 Ответить
Почему с заголовка исчезли самолеты ???
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19.09.2022 11:07 Ответить
 
 