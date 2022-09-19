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Новости За рубежом
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Иран (1556) Путин (29854) Россия (91225) санкции (10612) изоляция (104)

Мир загнал Путина в изоляцию. Россия станет похожей на Иран, - The Telegraph

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,аятола

То, что должно было стать торжественной встречей, быстро превратилось в демонстрацию изоляции Путина даже среди соседей России.

Саммит в Самарканде продемонстрировал ослабление позиций диктатора Владимира Путина среди его союзников. Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сначала президент Кыргызстана Садыр Джапаров заставил Путина ждать себя, а затем Путин сделал заявление, в котором признал, что у Пекина есть вопросы о войне в Украине. И даже индийский лидер Нарендра Моди, ранее избегавший осуждения российского вторжения, сказал Путину, что "сегодня не время для войны".

Также смотрите: Россия стала широко применять на фронте иранские беспилотники. ВИДЕО

Все это признаки того, пишет издание, что Путин слабеет не только на поле боя, но и на международной арене.

В экономическом плане в России все не так плохо: высокие цены на газ помогли поддержать "Газпром". Но санкции сократили потоки доходов и сужаются с каждым днем. Так, доходы России от продажи нефти и газа в прошлом месяце уже упали ― США, Южная Корея и Япония сократили закупки почти до нуля, ЕС существенно снизит их с декабря.

Россия полагается на Китай, Индию и Турцию, однако, говорят эксперты, даже Китаю не нужно больше нефти, чем он уже закупает. Торговля между РФ и Китаем растет, но для Пекина западный рынок существенно больше российского. Поэтому Китай вряд ли станет ради России пересекать установленные США "красные линии".

Читайте: Закупленные Россией иранские дроны являются угрозой для украинских сил, - WSJ

Несмотря на это и то, что до сих пор российская экономика держится неплохо, настоящий эффект от санкций еще впереди. И результат мы увидим примерно через год, а в перспективе Россия станет подобной Ирану.

Ранее Джек Уотлинг, английский исследователь сухопутных войн, выразил мнение, что Путин может попытаться затянуть конфликт в надежде на истощение западной поддержки и развал экономики Украины. Относительно переломного момента войны исследователь считает, что это произошло еще в июле, когда США предоставили Украине дальнобойную артиллерию. Теперь ВСУ умело используют ее, чтобы избивать по обеспечению и командованию армии РФ.
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Топ комментарии
+7
Иран, тем не менее как то живёт, да так что нынешняя рашка у него беспилотники клянчит.
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19.09.2022 11:33
+4
Він сам себе загнав в ізоляцію , своєю - все більш войовничою риторикою , понтами і блефом ,, все вище і вище підіймаючи планку вимог до України і т.д. От і допідіймався .! Тепер , коли зрозумів що - його іржава коса натрапила на український камінь , не знає як дати задню ,, а давати всеодно ж прийдеться , бо вже - глухий кут , в він в ньому сидить .
Ну ,то його проблеми . Сам винуватий .
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19.09.2022 11:43
+3
Для его власти изоляция подходит. А война дает ему возможность и дальше царствовать
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19.09.2022 11:46
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Иран, тем не менее как то живёт, да так что нынешняя рашка у него беспилотники клянчит.
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19.09.2022 11:33 Ответить
Іран має потужну духовну скрєпу, без перебільшень: іслам на всю голову.
У рашки такого немає і навіть не вбачається.
Тому як Іран жити в ізоляції не зможе.
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19.09.2022 11:47 Ответить
В параші теж сильна скрєпа - дідов і пабєди.
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19.09.2022 11:53 Ответить
Порівняно з радикальним ісламом - іржавий цвяшок, що ледь тримає рулон савецього клозетного паперу.
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19.09.2022 12:30 Ответить
Уже не то. Дедов можно любить из дивана через телевизор. А самым лезть в дерьмо под пулям они уже отвыкли.
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19.09.2022 13:17 Ответить
Ну от тепер і паРаша , житиме - как то . . Як і Іран .
До речі . вже не довго й до того часу , коли головною релігійною на паРаші , стане замість гундяйки , якийсь - аятолла .
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19.09.2022 11:48 Ответить
Ніколи. Ортодоксальний іслам - це система жорстких обмежень і зобов'язань, на побутовому рівні також. Кацапи, звиклі жерти європейский лібералізм (що хочу, те й роблю), на це не підуть.
Наприклад, як бути з усіма тіктоками-інстаграмами та іншим інтернетом, коли радикальний іслам це забороняє. І всі їх баби паранджу надінуть? І всі мужики горілку пити припинять?
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19.09.2022 12:33 Ответить
. Ваша правда , - пити вони дійсно не припинять . Вони скоріше послаблять систему релігійних обмежень . При яких - аятоллою в них може стати навіть алкоголік .
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19.09.2022 13:15 Ответить
Напівміри не допоможуть. Всі потенційні шахіди повислизають крізь шпаринки.
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19.09.2022 13:43 Ответить
ВВП Ірану біля 5000 на душу, в рашке 10000, а так да, можна жити, але бажано з ВВП нижче на душу ніж у Ірану
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19.09.2022 11:50 Ответить
Ну по перше в Ірана є сильна скрєпа - іслам і древня Перська Імперія.Завдяки цим скрєпам іранці готові гавно жерти але не іти на поступки Заходу.
Друге. В Ірана теплий клімат,що значно полегшує життя під санкціями.
Третє. В Ірана нафта і газ добуваються набагато простіше ніж в РФії.Достатньо копнути лопату в пісок і нафта потече як з фонтана.
Четверте. Проти Ірана не було введено стільки жорстких санкцій як проти РФії.
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19.09.2022 12:20 Ответить
Він сам себе загнав в ізоляцію , своєю - все більш войовничою риторикою , понтами і блефом ,, все вище і вище підіймаючи планку вимог до України і т.д. От і допідіймався .! Тепер , коли зрозумів що - його іржава коса натрапила на український камінь , не знає як дати задню ,, а давати всеодно ж прийдеться , бо вже - глухий кут , в він в ньому сидить .
Ну ,то його проблеми . Сам винуватий .
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19.09.2022 11:43 Ответить
Для его власти изоляция подходит. А война дает ему возможность и дальше царствовать
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19.09.2022 11:46 Ответить
Цей пистюк сам себе загнав в ізоляцію !
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19.09.2022 11:55 Ответить
Войну в Афгане дохляки совки начали декабре 1979 года...совок сдох в 1991 м.,войну в Таджикистане кремлевские Хмыри начали в 1992....с Чечней в декабре 1994...войну с Грузией в 2008 м.,войну в Украине 1 марта 2014... войну в Сирии в 2015.м,...в итоге...рабZeя закончит свое существование в 2024.м,больше нет денег....Украина сожрала вместе с вяличием кремлевских нацистов...
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19.09.2022 12:04 Ответить
И даже индийский лидер Нарендра Моди, ранее избегавший осуждения российского вторжения, сказал Путину, что "сегодня не время для войны".

Херню, больше не лепи, а нет, то, в нашем коллективе, для тебя ловли, не будет! (с)

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19.09.2022 12:08 Ответить
Нікуди цей світ парашу ще не загнав, бо однією рукою годує мокшань, а другою запроваджує якісь санкції..доки це буде продовжуватися, доти і війна буде

.
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19.09.2022 12:09 Ответить
Вставание с кален закончилось...геополитическая катастрофа века...як казав хмырь КГБшный 😝🤣
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19.09.2022 12:26 Ответить
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19.09.2022 12:38 Ответить
Щоб цього не сталось верхівку рф треба знищити, саму систему рф реформувати, а народ перевиховати молотом.
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19.09.2022 12:49 Ответить
Хто в темі, це ДУЖЕ ДОБРІ НОВИНИ
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19.09.2022 13:05 Ответить
С одной стороны ура, и все такое.

С другой стороны ... Иран будучи в изоляции, клепает ракеты, ядерку, выводит свои спутники на орбиту, делает беспилотники, которые потом толкает союзникам по изоляции.

Украина будучи свободной европейской страной с демократией и европейскими ценностями - жила на среднюю зарплату 250 баксов в месяц, а сейчас побирается по добродетелям.

Так что не стоит слишком долго носить розовые очки - сама по себе "изоляция" паРаши ничего не означает, ее нужно разваливать изнутри, и чем быстрее тем лучше.
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19.09.2022 14:17 Ответить
 
 