РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14360 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
9 247 23
Азов (697) Азовсталь (354) пленные (1831)

Россияне не отдают из плена около 50 вышедших из Азовстали женщин - глава патронатной службы "Азова" Толкачева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Две пленные женщины беременны. Одна из них вот-вот должна родить.

Об этом сообщила в интервью Украинской правде руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вышло в общей сложности в районе 2 тысячи, более 900 - это именно "азовцы". Там гражданские еще оставались, женщин очень много было. И у нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничница, то ли морская пехота - я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности", - рассказала Толкачева.

Руководитель патронатной службы "Азова" подчеркнула, что россияне отказываются выдавать даже беременных женщин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала агента РФ в Черниговской области. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
хто здав цих жінок в полон? хто обіцяв їх визволити?

Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?

Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
показать весь комментарий
19.09.2022 14:25
+15
Боєць "Азова", на щастя він не в полоні розповідав, що "азовці" перед виходом з Азовсталі знали, що їх раша ніколи не обміняє, але вони виконували наказ головнокомандувача. Але можна тільки уявити, з яким почуттям виходили азовці, знаючи все. Та й захисники Азовсталі були дуже здивовані тим, що південь Маріка був не захищений і швидко зайшли туди рузькі швайн. А тепер ми бачимо, що навіть тіла рашинська мразота віддає неохоче. Дуже шкода всіх полонених - і жінок, і чоловіків, які страждання вони несуть там.
показать весь комментарий
19.09.2022 14:55
+10
Азовцев офіційна влада навіть не згадує - вірна ознака того, що зрада "Азова" - спільна комбінація Єрмака, Ко і Путіна.
Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
показать весь комментарий
19.09.2022 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто здав цих жінок в полон? хто обіцяв їх визволити?

Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?

Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
показать весь комментарий
19.09.2022 14:25 Ответить
а вот ты, смельчак, из окопа пишущий, сражался бы без боекомплекта, воды, еды и всех бы победил. Но тебе Зе мешает пойти на войну.
показать весь комментарий
20.09.2022 02:16 Ответить
Боєць "Азова", на щастя він не в полоні розповідав, що "азовці" перед виходом з Азовсталі знали, що їх раша ніколи не обміняє, але вони виконували наказ головнокомандувача. Але можна тільки уявити, з яким почуттям виходили азовці, знаючи все. Та й захисники Азовсталі були дуже здивовані тим, що південь Маріка був не захищений і швидко зайшли туди рузькі швайн. А тепер ми бачимо, що навіть тіла рашинська мразота віддає неохоче. Дуже шкода всіх полонених - і жінок, і чоловіків, які страждання вони несуть там.
показать весь комментарий
19.09.2022 14:55 Ответить
Досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських військ з Криму. Однак, це не зовсім правда.
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкілтце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
показать весь комментарий
19.09.2022 16:17 Ответить
Тоді чому орки пройшли ви так і не сказали лише змінили напрям
показать весь комментарий
19.09.2022 17:01 Ответить
Зайдіть за веб-посиланням - там і відповідь на Ваше запитання.
показать весь комментарий
19.09.2022 18:49 Ответить
Ви його дали,оте посилання?
показать весь комментарий
19.09.2022 23:51 Ответить
https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
показать весь комментарий
20.09.2022 00:18 Ответить
можно до амнесті звернутися. Хоча.. про що це я
показать весь комментарий
19.09.2022 14:55 Ответить
Азовцев офіційна влада навіть не згадує - вірна ознака того, що зрада "Азова" - спільна комбінація Єрмака, Ко і Путіна.
Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
показать весь комментарий
19.09.2022 15:12 Ответить
Росіяни не віддають з полону близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі Джерело: https://censor.net/ua/n3368107
Навіть страшно про таке читати
показать весь комментарий
19.09.2022 15:17 Ответить
Не віддавайте їм кадирівців. Ну цеж ясно, як божий день. Потрібно назбирати критичну масу кадирівців і вони самі будуть вам пропонувати обмін, а ми зможемо вибирати.
показать весь комментарий
19.09.2022 16:24 Ответить
сконцентрироваться на захват в плен 10-ти кадыровцев и сразу можно менять на 50 женщин-украинок
показать весь комментарий
19.09.2022 20:16 Ответить
орки, млять!!!!!
не росіяни, а орки!!!!!!!
скажіть, ****, ще братський, руський народ
показать весь комментарий
19.09.2022 21:09 Ответить
Саме росіяни !!! Бо це правда !!! НЕ потрібно видумувати інше ім'я.

Ну і враховуйте думку орків - вони обурюються що росіян орками називають
показать весь комментарий
19.09.2022 22:18 Ответить
Вони гобліни.
показать весь комментарий
20.09.2022 06:36 Ответить
Старики дети и женщины для путлера лакомый кусок...апробация проходила в Беслане... кажись 18 лет назад... именно тогда вылезла крыса Симоньян со своим бредом на ТВ рабZeи...типа в заложниках триста детей...на самом деле их было с родителями более 1 500...
Крыса позорная...
показать весь комментарий
19.09.2022 21:44 Ответить
 
 