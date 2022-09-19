Россияне не отдают из плена около 50 вышедших из Азовстали женщин - глава патронатной службы "Азова" Толкачева
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Две пленные женщины беременны. Одна из них вот-вот должна родить.
Об этом сообщила в интервью Украинской правде руководитель патронатной службы "Азова" Елена Толкачева, информирует Цензор.НЕТ.
"Вышло в общей сложности в районе 2 тысячи, более 900 - это именно "азовцы". Там гражданские еще оставались, женщин очень много было. И у нас по договоренностям как раз после обмена тяжелыми ранеными должны были идти женщины. Там у нас две беременные женщины, одна из "Азова", вторая то ли пограничница, то ли морская пехота - я точно не знаю. Та, что не из "Азова", она уже вот-вот должна рожать. Та, что из "Азова", на четвертом месяце беременности", - рассказала Толкачева.
Руководитель патронатной службы "Азова" подчеркнула, что россияне отказываются выдавать даже беременных женщин.
Пожалуйста, подождите...
Хто здав південь України ворогу, хто дозволив майже безперешкодно окупувати нашу територію?
Для нас це - риторичні запитання. Для подоляцьких ботів, які знову тут підняли сраки (напевне, з/п підняли?) - для виправдання нелоха42рочки
Вже 26 лютого ворог несподівано легко пройшов лінію суцільних бетонних укріплень й облаштованих рубежів з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 20-25 км.
Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізничне сполучення Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, взявши Волноваху у півкілтце й перекривши основну трасу постачання Н-20 для Маріуполя, через що гарнізон міста попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили кільце оточення навколо Маріуполя за 100 км.
Якби не цей прорив рашистів на Волноваху у перші ж дні великої війни України з пітьмою, то всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус українські війська тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя і його гарнізону.
Тоді фронт із заходу зупинився і стабілізувався б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй Поле, що б докорінно змінило хід війни.
Більше: https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1561378102797910018?t=0Sw9J4MF1Qdd2rXznpaEdA&s=19
Маріуполь продали за договором кацапам. А продав ахметов, як і Донецьк, Луганськ.
Навіть страшно про таке читати
не росіяни, а орки!!!!!!!
скажіть, ****, ще братський, руський народ
Ну і враховуйте думку орків - вони обурюються що росіян орками називають
Крыса позорная...