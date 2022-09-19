71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС. ФОТО

Только 14% опрошенных считают, что существуют "серьезные конфликты между политическим и военным руководством".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Согласно результату опроса, 60% респондентов считают, что руководство страны по мере возможностей уделяет должное внимание потребностям наших защитников. В то же время 24% опрошенных считают, что руководство страны не уделяет должного внимания нашим защитникам - их часто бросают на произвол судьбы неподготовленными, без амуниции и без поддержки.

Еще 29% респондентов верят в то, что чиновники наживаются на войне и разворовывают западное оружие. Однако и в этом случае гораздо больше тех, кто считает, что оружие "не разворовывается, а используется нашими защитниками" – в этом убежден 51% респондентов.





Опрос проводился 7-13 сентября. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% % – для показателей, близких к 5%.

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