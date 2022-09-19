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Новости ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
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опрос (2618) КМИС (270) руководство (32)

71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Только 14% опрошенных считают, что существуют "серьезные конфликты между политическим и военным руководством".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Киевский международный институт социологии.

Согласно результату опроса, 60% респондентов считают, что руководство страны по мере возможностей уделяет должное внимание потребностям наших защитников. В то же время 24% опрошенных считают, что руководство страны не уделяет должного внимания нашим защитникам - их часто бросают на произвол судьбы неподготовленными, без амуниции и без поддержки.

Еще 29% респондентов верят в то, что чиновники наживаются на войне и разворовывают западное оружие. Однако и в этом случае гораздо больше тех, кто считает, что оружие "не разворовывается, а используется нашими защитниками" – в этом убежден 51% респондентов.

71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС 01
71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС 02

Опрос проводился 7-13 сентября. В нем приняли участие 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% % – для показателей, близких к 5%.

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Топ комментарии
+70
Антін Мухарський:

ІЗЮМСЬКА РУКА Дивлюсь на сльозні виступи Зеленського про Ізюм і Бучу і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж ржали цілою країною. І зробили їх владою. І То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, бляха, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
Вчора на єдиному телемарафоні концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіхт друзєй президента за бюджетні кошти...
Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже бляха умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ох..єте від своїх малорсійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, бляха, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путєна"!
Добре, добре... геть емоції. Мовчу. Боневтік і війна в країні і вапщє "кто я такой, щтоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процєси взрослєнія"?
Але при своїй думці залишуся: "ізюмська рука" це прямий наслідок вибору українського народу у 2019 році.
Жартували про Геноцид-Голодомор. Тепер Геноцид вже маєте... Попереду - дуже важка зима.
Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да рєбята?
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19.09.2022 14:52
+47
А еще эти 71 % верят, что Андрей Елдак не росийский шпиюнц
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19.09.2022 14:43
+35
Військове керівництво діє злагоджено.
Політичне, займається лише власним піаром, бреше щоб приховати свою ганебну роль у поразках та прорахунках цієї війни, розправляється з політичними опонентами, а також, традиційно, обкрадає громадян України.
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19.09.2022 14:54
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А еще эти 71 % верят, что Андрей Елдак не росийский шпиюнц
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19.09.2022 14:43 Ответить
А також ці 71% впевнені, що крали тільки за Порошенка. І взагалі він у всьому винен! Якби не Порох ми б вже були в НАТО і ***** би на нас не напало. Закликати до здорового глузду - марна справа!
Він не втік а от якби був би Порошенко він би давно вже нас здав.
Нажаль, це реальність нашого сьогодення. І нам з цим жити....
Масове зомбування є не тільки на Мордорі....
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19.09.2022 17:05 Ответить
Плюс-мінус похибка і виходимо на улюблені на цьому сайті 73%
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19.09.2022 14:44 Ответить
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19.09.2022 14:46 Ответить
🤣
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19.09.2022 15:33 Ответить
когось мені ці відсотки нагадують...
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19.09.2022 14:50 Ответить
мені також-зе 3,14дарасів.
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19.09.2022 14:52 Ответить
Підготовку до виборів, в окупованому дерьмаком-ВАЗеленським інформпросторі України.
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19.09.2022 14:54 Ответить
Антін Мухарський:

ІЗЮМСЬКА РУКА Дивлюсь на сльозні виступи Зеленського про Ізюм і Бучу і якось думається: а чи не цей же ж самий чувак жартував про сеньйор Голодомор, побиття студентів і повію-Україну... І сміялися ж ржали цілою країною. І зробили їх владою. І То до чого ці крокодилячі сльози? Пожартуй, Володя, щось про зотлілу ізюмську руку з українським браслетом, чи "оживших покійників з Бучі"... Голосочком своїм кумедно-сипливим, яким нині просиш Штати визнати Росію країною-терористом. Бо, бляха, щось не смішно тобі? А нам теж не було смішно від 2014-го. А комусь від 2004-го, а комусь від 1991-го, а комусь від 60-х, коли саджали дисидентів, а комусь від 40-х, кого висилали на Сибір, а комусь від 37-го, 33, 32, 21,18...
Вчора на єдиному телемарафоні концерт Наді Дорофєєвой, позавчора абсолютно бездарні, тупі, халтурно зроблені "Байрактар ньюс", суцільні "російскіє експєрти" на каналі Фрідом, європейські "благодійні" концерти русскоговорящіхт друзєй президента за бюджетні кошти...
Грьобані радянські перевертні, коли ви вже насмієтесь, нажеретесь, коли ви вже бляха умиєтесь українською кров'ю настільки, що самі ох..єте від своїх малорсійських "концертів" та "жартів"? Коли вже, бляха, ця "ізюмська рука" вхопить вас за горло? Бо це ж ви породили її своїми ************ та бажанням "увідєть мір в глазах путєна"!
Добре, добре... геть емоції. Мовчу. Боневтік і війна в країні і вапщє "кто я такой, щтоб крітіковать прєзідєнта, в головє которого, возможно, проісходят процєси взрослєнія"?
Але при своїй думці залишуся: "ізюмська рука" це прямий наслідок вибору українського народу у 2019 році.
Жартували про Геноцид-Голодомор. Тепер Геноцид вже маєте... Попереду - дуже важка зима.
Хужє нє будєт! Хоть паржом! Да рєбята?
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19.09.2022 14:52 Ответить
І сміялися ж ржали цілою країною. І зробили їх владою.
НЕ УСІ УКРАЇНЦІ НЕВІГЛАСИ ТА ЗЕБАНУТІ НА УСЮ ГОЛОВУ!
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19.09.2022 15:01 Ответить
Ніхто ж ы не каже що всі, але більшість
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19.09.2022 15:25 Ответить
а природа матінка заклала в генетичний код 70% мавп беззаперечно сприймати гасла від ватажків...
і коли неприроднім шляхом до ватажків приходить ідіот, то? далі немає сенсу коментувати
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19.09.2022 16:02 Ответить
https://twitter.com/i/status/1571591278244028417
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19.09.2022 15:03 Ответить
Так, це ті людиноподібні істоти як і в "1984" - їх не трогают, поки м'ясо не потрібно. В таких і перетворило НКВД чорносотенці та інші нашу націю ... заважають українці всяким беням... Обкрадають уже в наглу, для чого це робиться вже не по тихому як рейдерське захоплення припортового? Відповідь є, але за обрієм світогляду 99%...
Щоб ми були бідними та нерозумними, якщо це ціль, то що вони планують/чекають? Можливо Гордон Майкл Скаллион знає те що нам і не сниться... Але якщо його карту натягнути на 100 років війн в Світі - все сходиться: Від Америки та Африки до Індії та Китаю ... раджу і вам опанувати цю інформацією.
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19.09.2022 15:27 Ответить
"Термос " , о не Томос , "эбонитовые палочки", "договоримся по-середине" ,эти закидоны буратино" 73% вполне устраивало
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19.09.2022 15:30 Ответить
Нажаль дурнів не стає менше, навіть незважаючи на війну та очевидну зраду Боневтіка.
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19.09.2022 16:54 Ответить
шановна, Чайка саме вчора переглядав дане відео та вперше побачив таку навалу із цькуванням за це 3-х хвилинне відео... "Ізюмська" рука на шиї Зеленського Побажав Антіну здоров'я, щоб міг витримати цю навалу подляків, зебенів, кацапів та інше гуано...
(А ви там, (ютуб) теж Чайка?))
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19.09.2022 20:38 Ответить
Військове керівництво діє злагоджено.
Політичне, займається лише власним піаром, бреше щоб приховати свою ганебну роль у поразках та прорахунках цієї війни, розправляється з політичними опонентами, а також, традиційно, обкрадає громадян України.
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19.09.2022 14:54 Ответить
Файне вийшло б питання для опитування, якщо додати "чи вважаєте ви, що..."
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19.09.2022 15:07 Ответить
те же семьдесят процентов. Нихера не поменялось.
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19.09.2022 14:57 Ответить
а, ні - не побачив, що то КМІС. Якщо влада задіює в будь-яких твердженнях результати опитування КМІСу - то це вірна ознака, що там є якась проблема, яку треба або приховати, або перекрутити результати опитування на свою користь. Наразі, при цій владі не може бути будь-яких репрезентативних опитувань, і взагалі майбутнього у презентативної соціології. Залишилися замовлення та продаж послуг.
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19.09.2022 15:26 Ответить
Україна - самий найдорожчий в світі скаутський табір по патриотичному вихованню одного хлопчика з совєтської єврейської родини. І в цьому таборі кількість вихователів перевищує кількість населення у Португалії, чи, навіть, у Бельгії.
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19.09.2022 15:38 Ответить
єрьмак працює - цими опитуваннями створює iллюзiю "єднання нацii" навколо Zе Боневтiка. а за чий рахунок вони дозволяють собi цi розваги з опитуванням?
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19.09.2022 14:59 Ответить
71% українців вважають, що політичне та військове керівництво країни діють злагоджено, - КМІС Джерело: https://censor.net/ua/p3368117

ЗОМБОМАРАФОН ПРОДОВЖУЄТЬСЯ.
Хоча правди нікуди дівати - біля 30% не вірять що західна зброя доходе до нуля з нашими бійцями.
Привіт Шарапову, бізнес партнеру дЄрмака у якого папа з ГРУ
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19.09.2022 15:00 Ответить
А мама з Росії
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19.09.2022 15:26 Ответить
Як взагалі можна порівнювати цих зільоних підерасів ........... з УКРАЇНСЬКОЮ АРМІЄЮ ?
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19.09.2022 15:02 Ответить
Зараз цензура і ніякі дані неправдиві, а пишуть і повідомляють те, що хоче бачити і чути влада.
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19.09.2022 15:03 Ответить
Ще раз переконуюсь, що питання сформульовані так, щоб отримати необхідний результат!
Ну навіщо, наприклад, питати, чи чиновники наживаються на війні і зброя розкрадається?!
Це ж 2 питання в одному!
Спитали б лише, чи наживаються чиновники на війні, отримали б зовсім іншу цифру!
А так, все ті ж 71% "схвалюють дії влади", що і потрібно було довести!
До речі, чому не написано, на чиє замовлення проводиться опитування?
Там же лише 3 літери у відповіді було б...
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19.09.2022 15:05 Ответить
Погоджуюсь, сформовані по хитрозробленому.

"Ну навіщо, наприклад, питати, чи чиновники наживаються на війні і зброя розкрадається?!
Це ж 2 питання в одному!"

при всій моїй скептичності до діючої політичної влади, я б теж тут запнувся що відповідати.
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19.09.2022 15:59 Ответить
Вообще то 14 % критично мислящих - ето очень неплохо. А вата по своей природе - инертна. Так что результати опроса внушают некоторий оптимизм.
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19.09.2022 15:05 Ответить
КМІС - знана в усіх сенсах повія на подачках у ОП.
Хто платить -- тому й "********"😏.
Багатьом все зрозуміло навіть з перших букв.
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19.09.2022 15:07 Ответить
Хорошо вопросы поставлены. А если разделить: Наживаются ли чиновники на войне? Раскрадывается ли массово вооружение? А соединив получим что в основном вооружение доходит до армии и чиновники не крадут.
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19.09.2022 15:09 Ответить
От проходить опитування, тільки в мене нічого не питали чи у всіх 100%?
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19.09.2022 15:14 Ответить
Гімно, до армії ,так і липне.
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19.09.2022 15:20 Ответить
Поясни необхідність хоча б однієї коми!
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19.09.2022 15:31 Ответить
Так і знав що якийсь екзаменатор, своє Я наперед висуне.А от подумай ,і подай на мене у київський адмінсуд .
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19.09.2022 15:59 Ответить
Еге ж!
Правила української граматики - МОЇ, їх Я придумав!
(регоче)
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19.09.2022 16:02 Ответить
І формулу Піфагора ще згадай!Провідник по лабіринтам і адепт Букви в законі,то чого-ж я відокремив хоч і безграмотго комами армія, від слова лайно............
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19.09.2022 16:12 Ответить
Мужньо борсаєшся, хлопе!
(регоче)
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19.09.2022 16:18 Ответить
Регочу пиши ,що за роздвоєння вас там двоє! комік чи "коміст" а може бот чи ще страшніше Камуніііііст !
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19.09.2022 16:24 Ответить
(з цікавістю):
Ти дурень у татка чи у маму?
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19.09.2022 16:26 Ответить
Ставлю тобі папуга 12+ і дарую уявну канфєту Аленушка,і ідіота олень намацаєш у себе в штанях ти 100% троль.
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19.09.2022 16:33 Ответить
І знову непотрібні коми!
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19.09.2022 16:04 Ответить
У,тебе,мабуть,нездійсненні, сексуальні ,фантазії, по вчительці, пах розпирають бо стає схоже на маструбацію! Кома туди, кома сюди ,,,
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19.09.2022 16:19 Ответить
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19.09.2022 16:24 Ответить
Алекс своє відпрацьовує.

Відводить увагу від обговорення суті питання.

Не сперечайтеся з ним. Не годуйте тролля. Обійдіть.

Є про що поговорити по суті
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19.09.2022 16:27 Ответить
Що вони можуть вважати, якщо у переважної більшості одне джерело інформації - телевізор з одним каналом.
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19.09.2022 15:22 Ответить
Сςγτь прямо в очі !
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19.09.2022 15:22 Ответить
Як кажуть - "Свежо предание да верится с трудом"

Довіряю тільки армії.

Цікаво - хтось з дописувачів може сказати, що його опитували?
Може хтось хоч один знайдеться?
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19.09.2022 15:31 Ответить
Кому війна, кров, смерть
А хтось цинічно вже готується до виборів.
Але це ж не ЗЄ. Він же чесна людина і не може брехати. Зуб давав

Шоумен Владимир Зеленский в своей предвыборной программе ЗАВЕРИЛ, что собирается на президентский пост только на один срок, чтобы "изменить систему", а затем передаст Украину "в руки нового поколения политиков".

Об этом говорится в его предвыборной программе.

"СРАЗУ ХОЧУ ЗАВЕРИТЬ - ИДУ НА ОДИН СРОК, чтобы изменить систему ради будущего", - заверил Зеленский.

По словам актера, он не собирается "торговать страной ради сохранения власти".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/25/7204854/
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19.09.2022 15:38 Ответить
Фуфло!!!
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19.09.2022 15:48 Ответить
Суки. В яких, ***, ВСІХ регіонах проводили опитування?
Ви що там, недоумки, зовсім здуріли?
Які, ***дь, регіони? Може Херсон чи Миколаїв з Запоріжжям? А може Маріуполь з Харьковом? А може Бучу, Гостомель, ізюм ви опитували?
Ви при владі також нелюди, як і росія.
Ви***дки зелені, дебіли кончені, чекайте, армія і люд прийде по вас. Ніхто не втече.
Таких уродів у владі, ще Україна не бачила.

19.09.2022 15:44
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19.09.2022 15:49 Ответить
КМІС повністю невилював довіру до соціальних опитувань в Україні.
Все більше нагадує опитування на Роісє.
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19.09.2022 15:51 Ответить
Политическое руководство везде ссыкливое!
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19.09.2022 15:53 Ответить
несмотря на закрытие проукраинских каналов, тупорылый "телемарафон* со своими задачами по дебилизации населения не справляется....., что не может не радовать...... дальше, для з, будет хуже......
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19.09.2022 15:55 Ответить
Вже вийшла книга " четвертий місяць війни" зеленського.
Хочу спитати, а хтось хоч першу купив?
******** вважає себе царем із "*************" рейтингом.
Можливо хтось йому ще вірте?
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19.09.2022 16:03 Ответить
"Четвертий місяць війни"
А що тепер за кожен місяць виходить по книзі?
Коли ж людина відпочиває, бідненька?
Я плакаль
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19.09.2022 16:10 Ответить
Було б дивно довіряти ЗЄ, якщо НЕ віриш в його обіцянки. Це нонсенс
Хіба хтось з тих хто обирав ЗЄ не вірить у те, що:

Честным чиновникам Зеленский обещает открытые конкурсы на должности

Зеленский обещает, что решение по "простых (судебных) спорах" будут принимать мировые судьи, которых будет выбирать народ
За уголовные преступления приговор будет выносить "эффективный суд присяжных, состоящий из народа"

В своей предвыборной программе Зеленский заявляет, что "СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями"

Сделать доступной информацию о формировании и использовании бюджетов , проведении тендеров, закупок, аукционов и автоматизировать "публичные процессы". Отмечается также, что граждане смогут "участвовать в принятии важных решений властей", через интернет.

І ще дуже багато чого, в що повірили його виборці
Главные обещания из предвыборной программы Владимира Зеленского

https://nv.ua/ukraine/politics/internet-referendumy-i-chastnoe-obrazovanie-glavnye-obeshchaniya-iz-predvybornoy-programmy-vladimira-zelenskogo-50005828.html
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19.09.2022 16:06 Ответить
Все правильно. Треба бути разом зараз нам усім, тільки тоді ми переможемо.
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19.09.2022 16:09 Ответить
Хотілося б, але на жаль це зовсім не так.
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19.09.2022 16:15 Ответить
Що таке військове керівництво ? Тільки генштаб Залужного і командири на містах чи включно з МінОборони ? Бо у генштабу і командирів рейтинг буде за 90%, а МінОборони з Рєзніковим без електронного обліку зброї - менше 10%
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19.09.2022 16:25 Ответить
Вони вирахували середню температуру по палаті хворих
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19.09.2022 16:28 Ответить
А як можуть 71% громадян вважати дії влади, особливо Президента і його ОП правильними? Якщо так, то ми не тільки в дупі, ми мабуть ще далі. Виходить, що 71% вітає розмінування Чонгара, здачу півдня, Азовського і Чорного морів, здачу Запорізької АЕС, 3 тисячі наших найкращих захисників на каторгу і смерть, не підготовку до війни, замороження ракетних програм, не закупку жодного снаряду для ЗСУ, здачу спецоперацій по "вагнерівцях", "ізоляції" та інше. Невиліковні? Назавжди? Чи маклюють "зелені, голубі слуги"?
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19.09.2022 16:30 Ответить
Дело дрянь, если вытянули кмис из небытия.
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19.09.2022 16:32 Ответить
Якщо спливає якийсь шкандаль, як ото з запорізькими чиновниками, призначеними владою,

які заробляють на гуманітарці, то треба його терміново чимось
"перекрити", "замилити".

От вам і опитування згодилося

Це вже не вперше застосовується зєвладою.

Такий собі прийомчик - одне перекрити іншим.
Відволікти увагу
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19.09.2022 17:02 Ответить
Це *******
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19.09.2022 17:11 Ответить
Хто виробив таку дурню..? Політики тільки за себе красивих переймаються
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19.09.2022 17:22 Ответить
Телемарафон робить свою справу... Опозиційних каналів нема, люди навіть не знають як Вова "бореться" з бойовими генералами, та що нема зимового одягу ("неначасі")...
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19.09.2022 17:40 Ответить
Дурнів не ******* не бракувало і не бракуватиме.
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19.09.2022 18:14 Ответить
--- Це просто диво : як нашим доброзичливцям. союзникам---США. Європі вдалося .оперативно. організувати спротив. постачання та.розвіддані. безпосередньо .в ЗСУ ??? Дистанцюючись. водночас .від наших зрадливо-- підступних ЗЕ--пустунчиків /чим вище посада--- тим більший шкідник України.../ Часто--густо. сьогодеі від ЗЕ-- стрибунця чути:---Народ і влада. якніколі --єдині !!! А на місцях знахабніле від безкарнності .тотально--зкорумповане кишло пропутінської гидоти--- знущається . над українцями . як тільки може... Особливо --це наявно у місті " Чорних полковників "---Світловодську /де незмінно кермують виповзні КДБ./
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19.09.2022 18:55 Ответить
 
 