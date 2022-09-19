"Спецоперация" в Украине идет по плану, все ее цели будут достигнуты, - Песков

В Кремле продолжают убеждать, что так называемая "спецоперация", так в РФ называют войну в Украине, будет продолжаться. А все заявленные Путиным цели будут якобы выполнены.

Об этом в очередной раз заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Спецоперация" РФ в Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все ее цели будут достигнуты", - сказал Песков.

Также смотрите: Рашисты обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Нацполиция. ФОТО