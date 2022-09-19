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"Спецоперация" в Украине идет по плану, все ее цели будут достигнуты, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

танк,рф

В Кремле продолжают убеждать, что так называемая "спецоперация", так в РФ называют войну в Украине, будет продолжаться. А все заявленные Путиным цели будут якобы выполнены.

Об этом в очередной раз заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Спецоперация" РФ в Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все ее цели будут достигнуты", - сказал Песков.

Также смотрите: Рашисты обстреляли 11 населенных пунктов в Херсонской области, - Нацполиция. ФОТО
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Топ комментарии
+48
Це як з жетвою гіпнотизера - сидить вся в лайні і повторює
- Я не всрався, не всрався, від мене не смердить, зовсім не смердить 😬
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19.09.2022 15:10
+41
Вивезете ще 55 000 своїх гандонів в пакетах для сміття!
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19.09.2022 15:09
+41
Цели понятны. Но почему денацификацией России должна заниматься Украина? Нам и так не плохо было.
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19.09.2022 15:12
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Правила форума Совет форумчан
Вивезете ще 55 000 своїх гандонів в пакетах для сміття!
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19.09.2022 15:09 Ответить
Им всё равно, да хоть ещё 5 миллионов. А если бы агенты определили в пакет его дочь, вот это была бы победа. Но такого не будет. Пока не организуем типа Моссада, из тех кто потерял семью, хочет и будет мстить, не важно в какой стране, и не важно что правительство не давало добро.
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19.09.2022 15:55 Ответить
Нажаль на кожний Український Мосад найдеться свою кремлівська курва дЄрмак.
Ситуація в вагнерівцями всі памятають. Захід був в шоці.
Це я до чого - головна першочергова ціль Мосаду України буде у ліквідації високопосадовців
які працюють на кремль, що буде з дЄрмаком пояснювати не треба, судьба олігархів України
у цьому випадку теж вирішена.
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19.09.2022 22:14 Ответить
Я тебя понимаю. Можно много рассуждать. Но мы про разные темы. Хотелось бы действовать эффективно, для прекращения горя украинцам. По факту "белая лада" дороже русне чем дохлый сын солдат, даже лороже чем десятки тысяч таких. Значит нужно что бы они ответили тем что действительно дорого, как раз это потомки их элиты, или сама элита. Мевлюту Мерту Алтынташу тоже бы никто и никогда не дал добро, но он насмотрелся на задыхающихся детей Сирии, и действовал сам.
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20.09.2022 00:41 Ответить
Це як з жетвою гіпнотизера - сидить вся в лайні і повторює
- Я не всрався, не всрався, від мене не смердить, зовсім не смердить 😬
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19.09.2022 15:10 Ответить
Це не я....
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19.09.2022 15:11 Ответить
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19.09.2022 16:14 Ответить
З Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харкіської це як називати? Ок, дибіли.
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19.09.2022 15:11 Ответить
Такий був план, зайти в ці області, отримати звіздулей і зробити "жест доброй волі"
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19.09.2022 16:13 Ответить
Гитлер до 30 апреля 1945 тоже верил в свою победу. Впрочем, за Пескова я даже не уверен, что он сам в это верит.
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19.09.2022 15:11 Ответить
Цели понятны. Но почему денацификацией России должна заниматься Украина? Нам и так не плохо было.
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19.09.2022 15:12 Ответить
ми вже звикли з цим "планом" у касапів. Хоч "плану" в них досить. Нехай морозяться. Але в полоні не давати їм розкумаритись!
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19.09.2022 15:12 Ответить
А що ще йоршику казати? Не те що треба пи#доне -пристрелять, чи "чайку" дадуть. Чи полетить з 10го поверху.
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19.09.2022 15:13 Ответить
Пане Гаррі,на таке гівно як пєсков ніхто нічоо не прореагує,навіть якщо він буде, при кожній своїй появі в ефірі,кричати ***** капут. Адже ***** саме сказало-"..он иногда такую пургу несет...".А що таке "пурга" у кацапів добре знають...
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19.09.2022 16:55 Ответить
пластинку заело что ли?
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19.09.2022 15:15 Ответить
коли немає що сказати то платівка ОБОВ"ЯЗКОВО заїдає)
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19.09.2022 15:20 Ответить
План по развалу россии идет полностью по намеченному графику. Все цели будут выполнены. - заявил Песков.
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19.09.2022 15:16 Ответить
дякую за позитив
поржала
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19.09.2022 15:16 Ответить
Спецоперація здорової людини: десь на Африканщині висаджується підрозділ командос Іноземного легіону, бере місцевого правлячого людожера та відвозить до Гааги.

Спецоперація наркоманів: спочатку бєрьош Кієв за два дня, а за

півроку риєш окопи на Білгородщині.
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19.09.2022 15:16 Ответить
В конце концов заявят, что план состоял в том, чтобы получить пи//юлей и развалиться.
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19.09.2022 15:17 Ответить
путлєр вперто продовжує виконувати завдання ЦРУ з денацифікації, демілітаризації, деіндустріаліції та деімперіалізації рашастану.....
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19.09.2022 15:17 Ответить
В российском инфопространстве не существует такого понятия как поражение. Даже если российкая армия потерпит полный разгром, Песков будет продолжать говорить, что все идет по плану. А то что они отошли - так они этого по сути 8 лет и добивались, чтобы киев наконец признал донбасс.
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19.09.2022 15:18 Ответить
Белогоровка -Украина! С освобождением!
Все по плану!
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19.09.2022 15:18 Ответить
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19.09.2022 15:18 Ответить
Все по плану, скоро путін прийме в рот в Залужного. Прямо в кремлі. У свинособак такий план, виїбати *** ЗСУ магучою русскаю сракою
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19.09.2022 15:19 Ответить
Цель спецоперации оконсательно угробить кацапию и побольше андрофагов. Следовательно меня устраивает пиня и его карифани. А фейгиних гудкових латининих с их дождями и медузами - фтопку. Пусть не мешают подохнуть руским и всему их миру
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19.09.2022 15:19 Ответить
Піськов справжній"герой" кацапських казок.
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19.09.2022 15:20 Ответить
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19.09.2022 15:20 Ответить
вокализ, "я возвращаюсь домой". ещё в те времена - ла-ла-ла-ла-ла-ла ))
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19.09.2022 15:26 Ответить
Тро-ло-ло... Усатый плешивого троллит... Он же не дурак, все-таки, все понимает, но несет эту чушь. Это вовсе не просто так, - он себе местечко рядом с дочуркой в Биа-Рицце выпросил за плешивую бестолковку)
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19.09.2022 16:49 Ответить
Історія має інколи знущатися над власними "героями", з залученням прізвищ. Ось дивіться: Пєсков,він же Пєскофф,він же фон Трєскофф. А хто такий фон Трєскофф? Один з учасників замаху на фюрера! Ніколи не відчував і не вважав себе провидцем,але є відчуття,що саме Пєсков, стане головним свідком злочинів Х@йла!
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19.09.2022 15:20 Ответить
Впечатление что писков сам себя убеждает.
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19.09.2022 15:22 Ответить
Звісно,що усі цілі будуть досягнені,підете з путлером до ГААГі ,а мордор розкрошиться на шматочки і крихітні країни ,в котрих нарешті згадають свої національні ідентичності.
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19.09.2022 15:25 Ответить
Трішки не так! У кацапів не той менталітет! Вони негайно почнуть шукать нового "баріна" Бо вони без "баріна" не можуть! Тільки в Росії після скасування кріпаччини люди просили "вернуть старину"!
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19.09.2022 17:26 Ответить
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19.09.2022 15:25 Ответить
я не сразу смог понять, где тут какое тело, ноги и головы перепутались меж собой.
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19.09.2022 15:35 Ответить
"...Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой..."
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19.09.2022 16:01 Ответить
Або ******** інтернет-сленгом - КРОВЬ КИШКИ *************
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19.09.2022 16:17 Ответить
Так они головоногие.
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19.09.2022 16:43 Ответить
Это оркосутра. Ее осваивать надо.
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19.09.2022 17:31 Ответить
Дурний москаль , як та студентка . 1 курс - нікому , нікому , нікому . 2 курс - однму , одному,одному . 3 курс - всім , всім , всім . 4 курс - кому ? Кому ? Кому ? Від 2014 року ми вже пережили і перший курс і другий . Зараз - інтенсивний третій курс . Ще трохи і 4-й не за горами . Терпіння і здоров"я нашим воякам , та й нам попри них !
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19.09.2022 15:25 Ответить
Це нагадує анекдот про аутотренінг, коли одному "приспічило" в туалет, якого поблизу не було, то він силою думки намагався зупинити природній процес, повторюючи: "Я не хочу сра...и, я не хочу сра...и, я не всрав...я, це не я" ))
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19.09.2022 15:25 Ответить
#явамнедимон пока не протрезвел. может завтра выпустят с высером, если очуняет после вчера ))
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19.09.2022 15:28 Ответить
димон айфон пьет не просто так. его сынка вытурили с США где он начал было строить бизнес. а жена по неподтвержденным правда сведениям, решила вместо старого димона -алкоголика, найти для досуга кого помоложе, в лице сына Патрушева.
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19.09.2022 15:33 Ответить
всі цілі мають бути виконані.Після Харівської області ЗСУ будуть звільнені Херсонська і Луганські області
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19.09.2022 15:29 Ответить
І Запорізька! І Донецька! І Крим!
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19.09.2022 15:50 Ответить
Обовязково,але мабуть не все і відразу,поступово з допомогоюа Бога, допомоги українському народові західних друзів, і ЗСУ всі українські окуповані землі стануть ,звільненими від рашистської окупації- українськими .
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19.09.2022 15:57 Ответить
раша, ерефія - країна-терорист. рашизм - чума, пошесть 21 віку. Журналістам давно прийшов час писати з маленької літери цю наволоч, падлу, стерву: піськова, путіна, дондона кадирова. Замість "мобілізація" пишіть "могілізація" тощо.
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19.09.2022 15:30 Ответить
За......сь план. Геніально! Просто стратегі ........ Русня - тупикова гілка людства!
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19.09.2022 15:31 Ответить
Извините, а когда у них по плану войска из Белгорода выводить? Огласите весь список пожалуйста (с)
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19.09.2022 15:32 Ответить
Ніхто там не буде нікого виводити. Ні терористів, ні цивільних свинособак. Скільки здохне, значить все по плану
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19.09.2022 15:36 Ответить
Меня такой план устраивает.
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19.09.2022 15:33 Ответить
у цього йоршика залишилась одна цiль "спєцобсєрацii" - пiрнути в гiмно поглибше.
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19.09.2022 15:34 Ответить
Спочатку ганебно з'їбалися з Київщини та Північно-Східної України, при цьому влаштувавши своїм оркам "Сталкер" на максималках (фракція - зомбі).
Потім - отримали пзди та у вужасі з'їба... ой пардон, жест(ь) бобрової волі з острова Зміїний.
Нещодавно - приголомшливий, феєричний, скажений розгром на Харківщині і втеча по дерєвням Бєлгородщини, роблячи сир-сир у штані.
Тепер і на Півдні крадеться ******* із усмішкою хижою.
При цьому death toll перевалив за півсотні тисяч трупів.
...
Хухуя собі план у них!
Навіть їхній улюблений товариш Сталін вивів би такого стратега у чисте поле, поставив мордякою до стіни і пустив кулю в лоба, щоб на все життя запам'ятав, як такі плани складати...
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19.09.2022 15:36 Ответить
Пане Шмертц,дуже вибачаюсь,але як ваш улюблений сралін,змг би пустити кулю в лоба стратегу,коли він того стратега "поставив мордякою до стіни"? Чи стіна віртуальна?Може це не стіна,а якийсь портал в минуле?
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19.09.2022 17:04 Ответить
При пострілі впритул до голови куля пробиває череп двічі Лоб - "на виході"
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19.09.2022 17:30 Ответить
Це ж класика ще 80-х років, із серії перлів викладачів військових кафедр )))
"Вывести бы вас в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтоб на всю жизнь запомнили!" - еталонний приклад, як можна феєрично набокопорити в одному реченні
(і так, наявність стінки в чистому полі вас не дивує? )

P.S.: товариш Сралін - кацапський улюбленець, але не мій точно 🤢🤢🤢
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20.09.2022 05:33 Ответить
шото цєлі вже півроку не достігаються .... тільки ракетами можуть пуляти і все ....Брехнею довго невтримаються ...Уявімо що вата буде відкинута щ півдня і діра в Крим буде закрита ,а в кремлі будуть казати що все йде по плану цєлі будут достігнути ....Санкційний зашморг точно зацілено на руйнування рашкинської економіки
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19.09.2022 15:37 Ответить
"Великолепный план. Просто ох**нный, если я правильно понял Надёжный, бл*ть, как швейцарские часы" (с)
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19.09.2022 15:38 Ответить
Тематичний анекдот
(мовою оригіналу):

На стройку должна приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:

- В общем так, мужики. Какая бы ***** ни случилась, делайте вид, что так и должно быть.

Следующий день. Приехала комиссия, ходят, осматривают... Вдруг одна стена строящейся многоэтажки как *********!!! Грохот, туча пыли, обломки, трупы, раненые, вопли, кровь-кишки-*************...
Комиссия в шоке.
Какой-то рабочий, посмотрев на часы, радостно сообщает:

- Десять тридцать восемь. ** твою, точно по графику!..
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19.09.2022 16:02 Ответить
А чого ви чекали від холопа талдичити буде це тавіть тоді коли ми під мацквою стоятимемо 😜🤪😝
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19.09.2022 15:46 Ответить
Ма́нтра - набор звуков, отдельных фонем, слов или группы слов, которые, по мнению практикующих, имеют резонансное (активируют зоны тела), психологическое и духовное воздействия.

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19.09.2022 15:50 Ответить
бегство со Слобожанщины тоже по плану
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19.09.2022 15:52 Ответить
І сир-сир у штані теж - "плановая очистка внутреннего кишечника и других жизненно важных органов" 💩💩💩
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19.09.2022 16:10 Ответить
Спецапєрация закончится для *********** этим...
Готовьте детей рабсеяне, вы их любите одевать в военную форму.
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19.09.2022 15:53 Ответить
Победили гитлера, победим и путлера.
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19.09.2022 16:01 Ответить
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19.09.2022 16:02 Ответить
А ніхто і не сумнівається у вашому діагнозі - шизофренія!
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19.09.2022 16:13 Ответить
мочалка с о своим шефом уже объявили бы, сколько нам надо убить куцапов, что бы достигнуть их целей.
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19.09.2022 16:13 Ответить
Улыбнуло
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19.09.2022 16:17 Ответить
Сурков описал план в своей статье от 2021 года

Цитата из статьи:

"Социальная энтропия очень токсична. Работать с ней в наших домашних условиях не рекомендуется. Ее нужно выносить куда-нибудь подальше. Экспортировать для утилизации на чужой территории."
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19.09.2022 16:27 Ответить
Клоуны.
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19.09.2022 16:35 Ответить
Накой х это все тащить к нам утилизируйтесь у себя дома и ху сим.
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19.09.2022 16:41 Ответить
коли це падло відловлять? нам не так треба з їх алкашньою воювати, як знищувати їх верхівку. кожне тіло що стояло і кивало на признання донбасу має бути знищенно, кожен пропагандон, всі генерали що були на службі за останні 8 років. поки - нуль, ну крім тих кому не повезло бути на передку, але я не про то
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19.09.2022 16:50 Ответить
Не дивно, сам пуйло казав що цей мен несе пургу.
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19.09.2022 16:58 Ответить
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19.09.2022 17:01 Ответить
«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»
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19.09.2022 17:03 Ответить
Забористый план... На утро голова не болит?
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19.09.2022 17:06 Ответить
Та ви не розумієте УСІЄЇ "геніальності" плану Кремля !
- Прийшли в Україну
- "Роздраконили" українців і весь цивілізований світ
- Українці перебили працездатних чоловіків і витіснили росіян на їх кордони
- Кацапи починають копать у дворах бомбосховища
- Європа з американцями давить Росію санкціями
- Українці через кордон не йдуть, але регулярно розносять снарядами залізничні станції
- Продукти не завозять і народ переходить на натуральне господарство
- Зібраний урожай треба десь зберігать і бомбосховища перетворюються в овочесховища
- Щоб урожай зберігався довше, дехто почне займаться консервуванням продуктів
- У результаті кацапи поступово стають "хахлами"
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19.09.2022 17:39 Ответить
Наверное план "Можем повторить" вот и повторяют, то что могут! Гитлер, до маацвы дошёл пока США не помешало. Ну а мы, США мало вероятно что помешает?
А может, как совет имбицилам, всегда хрюкать - "Всё идёт по плану", в любом случае. И хрен его знает, что за "план" и существует ли вообще?
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19.09.2022 17:41 Ответить
А плани змінюються в залежності від того, як йде "спецоперациія".
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19.09.2022 17:47 Ответить
Боюсь что нет, ***** надо куда-то скинуть этот геморой-копростан и "умереть" с сожжением трупа. Так, меньше искать его будут!
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19.09.2022 18:02 Ответить
Ну якщо в планах було відсмоктати у ЗСУ - то згоден, все буде за планом
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19.09.2022 18:09 Ответить
Пора на територію рашки випускать бавовняток по всьому, що сунеться стрілять в сторону України. Інакше фашисти всі міста перетворять в щебінь і знищать половину населення.
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19.09.2022 18:15 Ответить
Скільки не кажи: "Халва", в роті не сладше не стане! (с)
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19.09.2022 18:17 Ответить
У рашці навіть планування якесь дивне, то туди, то сюди. Навіть не завоювавши , волають території наші. Сумашедший народ
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28.12.2022 12:33 Ответить
 
 