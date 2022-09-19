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Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

генпрокурор

Жителя Калуша Ивано-Франковской области подозревают в присвоении более 1 млн грн., которые люди пожертвовали для Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

"Сообщено о подозрении жителю Прикарпатья, который с мая по август 2022 года, называя себя волонтером, через соцсеть собирал средства на помощь ВСУ и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и т.д. Таким образом, мужчина получил от граждан более 1 млн 171 тыс грн, которые присвоил.

В настоящее время он задержан и при процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры уведомлен о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 6 млрд грн собрано через платформу UNITED24, - Зеленский

Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора 01

Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора 02
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Топ комментарии
+5
Мерзотники є у кожному суспільстві, до чого тут народ?
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19.09.2022 15:24
+5
Калуський "волонтер" Віталій Хемич взяв у військових кошти, щоб придбати дрон, проте ні дрона, ні коштів захисники так і не отримали. Як з'ясувалося, псевдоволонтер вже не перший рік хворіє на ігроманію.

Читайте також: Понад 20 ошуканих, серед них військові: кіберполіція оголосила підозру псевдоволонтеру з Калуша (ВІДЕО)

Про випадок із горе-волонтером у фейсбуці повідомив військовий Дмитро Грищенко, пише "Галка":

"Хемич Віталій Ігорович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 грн!.. Ви скажете "ну, як Ви так взяли та скинули кошти?", а все просто він псевдоволонтер, який має спільних друзів із нами і тут спрацювала довіра до нього. Чим він і скористався. Історія почалась із того, що ми разом з кожним із вас назбирали на авто, ба більше, назбирали ще й на дрон. І тут почали шукати, як швидко все придбати та купити, і з'явився він - герой цієї історії - Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є: і авто, і дрон, і що він це все нам може доставити на передову за 3/5 днів. Нам якраз цей час і підходив, бо ми з хлопцями виходили на бойове завдання".

За словами Дмитра Грищенка, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе:

"Ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись, і знову чекали і слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого. Друзі, просимо вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви не потрапили на нього".
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19.09.2022 15:37
+4
я в Франківську живу, і скажу,що у нас також предостатньо різної гидоти яка наживається на війні як може, одні ідуть помирати на фронт,а інші думають як би "підзаробити" на цьому
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19.09.2022 15:35
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коли я говорив,що у нас є багацько людей які мягко говорячи заслуговують влду яку мають, то мене зразу звинувачують у зраді і говорять,що я брехло і народ у нас же "святий", а усі біди тільки через владу
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19.09.2022 15:17 Ответить
Мерзотники є у кожному суспільстві, до чого тут народ?
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19.09.2022 15:24 Ответить
в тому і справа,що є, але у нас багато хто ідеалізує це суспільство, і звинувачує у всіх своїх бідах тільки владу,хоча ось таке от суспільство нічим не краще за владу
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19.09.2022 15:31 Ответить
не треба узагальнювати, тут новина була про бійця, котрий пішов воювати вже вдруге, але без руки, яку втратив ще в 14 році у полоні, і що з того?, не всі такі герої як він.., деякі громадяни платять великі гроші, аби чкурнути від призову за кордон..., всі різні...
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19.09.2022 15:51 Ответить
"не треба узагальнювати" -- так я і не узагальнюю,просто говорю,що у нас є поряд з героями які гинуть на фронті багато ось таких хитрожопих які на війні наживаються, є багато зараз контор які відкрили так званий бізнес по виготовленню липових справок,щоб відкосити від армії,і є багато хто цими послугами користується незважаючи на шалені розцінки, тому я згідний повністью що є різні люди,й цього ніколи не відкидав,але коли появляються ті хто говорить,що у нас усі святі хоч до рани прикладай,то це виглядає дивно
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19.09.2022 15:58 Ответить
Ви теж частина цього суспільства, то за вашою логікою і ви нічим не кращі за нашу владу.
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19.09.2022 16:33 Ответить
"хоча ось таке от суспільство" --- я мав на увазі ось таке от як цей чоловік
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19.09.2022 16:38 Ответить
Суспільство в нас одне, а люди різні. Тому не треба обсирати всіх.
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19.09.2022 16:39 Ответить
я уже вище написав,що я мав на увазі
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19.09.2022 16:42 Ответить
В нашому суспільсві мерзотників вибирають до влади як праведників! А какая разница?
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19.09.2022 16:24 Ответить
Саган Тупой высер ! Этого МРАЗИНУ нужно повесить с полной конфискацией , но и власть не лучше цинично ведёт договорняки с рашистскими олигархами имеющими активы в Украине и не накладывает санкции на миллиарды€ Ротенбергов, Дерипасок Живаго, Абрамовичей ит д
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19.09.2022 15:51 Ответить
Хто говорить за те,що влада краща?
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19.09.2022 15:55 Ответить
мерзотник
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19.09.2022 15:17 Ответить
після того ,як буде розслідуване розкрадання допомоги під чітким керівництвом головного з оп ,то млн гривень буде капля в морі
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19.09.2022 15:21 Ответить
"після того ,як буде розслідуване розкрадання допомоги під чітким керівництвом головного з оп" --- це прекрасно,якщо буде розлідування і усіх причетних визнають винними і посадять,туди їм і дорога як говориться, але до чого зараз це,якщо в новині мова йде про хитрожопого чоловіка який обманює людей і краде у них гроші грубо висловлюючись прикриваючись тим,що збирає донати на ЗСУ? Чи ви натякаєте,що на фоні того,що краде влада,це ніщо,і це не варте уваги?
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19.09.2022 15:27 Ответить
я натякнув на різницю, а ось на все решту натякаєте Ви.(((Чи ви натякаєте,що на фоні того,що краде влада,це ніщо,і це не варте уваги?)))Я переконаний,що влада , котра краде в державі,є самим найкращим прикладом для всього суспільства, щоб і воно повторювало те ж саме,що чинить влада,але звісно ж у менших масштабах.
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19.09.2022 15:39 Ответить
Ну так і є. Влада краде,люди дивляться на владу, також починають красти. Ось і получається замкнуте коло. А страждає в результаті держава, і якщо б ні влада,ні люди не крали то Україна була б багатою,сильною країною,і ніхто б сюди і не наважився прийти з танками
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19.09.2022 15:42 Ответить
Припиніть дивитись на владу і красти
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19.09.2022 16:35 Ответить
Молодий,а воювати не пішов,пішов гроші красти.Так безпечніше.
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19.09.2022 15:23 Ответить
ПИТАННЯ - ЯК ДОКАЗАТИ ЩО ВОЛОНТЕР НАЖИВАЄТЬСЯ НА СБОРІ ПОЖЕРТВ ⁉️⁉️⁉️
А НІЯК - ЯК ЩО ЛЮДИНА НЕ ЇЗДЕ НА МЕРСІ G ЧИ S КЛАСУ, НЕ КУПУЄ СОБІ ХОРОМИ
В ЦЕНТРІ КИЇВА ЧИ ЛЬВОВА, ЯК ЩО ЦЬОГО НЕМАЄ ТО З ЯКОГО ПЕРЕПУГУ ЦЕ ЗЛОЧИН.
Тому прохання до людей думати і аналізувати - схоже на те що Зе влада просто зачищає і
винищує волонтерів України і це в той час коли запорізька Зе влада розкрадає гуманітарку
Заходу на міліони доларів.
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19.09.2022 15:26 Ответить
Калуський "волонтер" Віталій Хемич взяв у військових кошти, щоб придбати дрон, проте ні дрона, ні коштів захисники так і не отримали. Як з'ясувалося, псевдоволонтер вже не перший рік хворіє на ігроманію.

Читайте також: Понад 20 ошуканих, серед них військові: кіберполіція оголосила підозру псевдоволонтеру з Калуша (ВІДЕО)

Про випадок із горе-волонтером у фейсбуці повідомив військовий Дмитро Грищенко, пише "Галка":

"Хемич Віталій Ігорович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 грн!.. Ви скажете "ну, як Ви так взяли та скинули кошти?", а все просто він псевдоволонтер, який має спільних друзів із нами і тут спрацювала довіра до нього. Чим він і скористався. Історія почалась із того, що ми разом з кожним із вас назбирали на авто, ба більше, назбирали ще й на дрон. І тут почали шукати, як швидко все придбати та купити, і з'явився він - герой цієї історії - Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є: і авто, і дрон, і що він це все нам може доставити на передову за 3/5 днів. Нам якраз цей час і підходив, бо ми з хлопцями виходили на бойове завдання".

За словами Дмитра Грищенка, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе:

"Ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись, і знову чекали і слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого. Друзі, просимо вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви не потрапили на нього".
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19.09.2022 15:37 Ответить
Не треба всіх волонтерів судити по одному дебілу якого вичислили за пару місяців.
Птання зараз у Зе влади про весь волонтерський рух України - всі потоки треба
вивести на Шарапова і дЄрмака як єдиних постачальників ЗСУ, бо ЗСУ не
можна контролювати як що є волонтери.
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19.09.2022 15:41 Ответить
Де написано про "всіх"?
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19.09.2022 15:47 Ответить
Чокий хлоп. Шоб ти ...
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19.09.2022 15:26 Ответить
Знов "щемят валантёрав!!! Даколе???"
[sarcasm]
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19.09.2022 15:30 Ответить
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19.09.2022 15:31 Ответить
Це не Калуш,форумчани.Це фортеця в Кам*янець Подільському.Можливо там пошукати?Містечко гарне,спокійне,багато туристів-за кожним не услідкуєш...Сховатися-на раз.два.
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19.09.2022 16:43 Ответить
А хто каже, що Калуш? Просто я показав не замилене фото із соц. мережі цього під%%а.
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19.09.2022 16:47 Ответить
Знову Прикарпаття. Перед цим Тернопіль, Львів...
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19.09.2022 15:33 Ответить
я в Франківську живу, і скажу,що у нас також предостатньо різної гидоти яка наживається на війні як може, одні ідуть помирати на фронт,а інші думають як би "підзаробити" на цьому
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19.09.2022 15:35 Ответить
Кропивницький теж не відстає
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19.09.2022 16:32 Ответить
Кал з Калуша...
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19.09.2022 15:33 Ответить
Он по Закарпаттю ще в липні було повно бігбордів із Фондом Притули...До виборів чувак готується...А зараз у школах рознарядка: змушувати батьківські трійки скидатись на дрони, щоб потім один відомий волонтер урочисто їх вручив...Піар наше всьо...
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19.09.2022 15:34 Ответить
наразі волонтерство - це одна з форм шахрайства.
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19.09.2022 15:50 Ответить
Не перегинайте.
Волонтерство - це одна з можливостей шахрайства. Як і продаж морозива чи встановлення кондиціонера.
Не варто через пару паршивих овець ґанити всіх волонтерів.
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19.09.2022 15:53 Ответить
А от збирав би на байрактар-супутник...
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19.09.2022 16:04 Ответить
А де натовп з плюшевими свинками? Давно вже до звізди?
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19.09.2022 16:20 Ответить
Якщо б ви були волонтером, пане Павло,-то були б плюшеві котята чи коти,а ось в ОП немає відповідної характерної тваринки.і Свинарчук не "волонтерить".А так згоден на 100%-було б креативненько...
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19.09.2022 16:47 Ответить
Свинарчук не "волонтерить"
Це як подивись... Якщо враховувати те, що він зміг налагодити канал постачання необхідних для ППО клістронів з самого Мордору бо тільки там такі були, то він навіть більше ніж звичайний волонтер.
Шкода що існують такі уйопки як Бігус з родичами в вищому керівництві РФ....
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19.09.2022 17:20 Ответить
Звичайно я поти всяких організованих хоть будь ким,демонстрацій з метою повпливати на рішення суду,в тому числі.Но давайте розмірковувати без емоцій."Договоритися" за клістрони по 20 тис. долларів,і ,якщо це не вигадки,продати їх нашим військовим за 200 тисяч,це викликає питання.Як кажуть-ложки найшлися,але осадок залишився.Зрозуміло,що доказати нічого не можливо.Ніхто не признається.Були ці клістрони в кацапських,чи в наших прапорщиків в гаражі-теж питаня...
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19.09.2022 17:58 Ответить
Та ти шо? То вже виходить, що співпрацю з кацапами, за яку так показово обурювалися, тепер доказувати треба? Ви хоч знаете як виглядає той клістрон і які йому потрібні умови зберігання? Про Про сенс тримання в гаражі мовчу вже....
А взагалі було детальне розслідування одразу після того як офіційно почали купляти ті клістрони десь в інших країнах трохи більше ніж за 200000$... Але кому це вже цікаво....
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19.09.2022 19:52 Ответить
Я чому "про сенс тримання в гаражі"-так презирливо?А на всяк випадок...Все однаково що гаджет-може пригодиться.Там холодильників не треба,залізяка вона і є залізяка-можно і мангал зробити.... Їсти не просить.
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19.09.2022 22:50 Ответить
Ти хоч приблизно знаєш як воно виглядає і які функції виконує?
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19.09.2022 23:31 Ответить
В Вікіпедії навіть світлина є.
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20.09.2022 14:56 Ответить
Від С300?
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20.09.2022 16:37 Ответить
На помощь ВСУ в Нац. Банк Украины надежно? Там не разворовывают?
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19.09.2022 16:51 Ответить
Пока будут вот такие 3,14дарасы, пока и будут происходить войны. Если люди сами не хотят что-то понимать, то Всевышний будет "помогать", а помочь в таких случаях можно только "экстремально", ибо "мягко" - не помогает. Всевышний "питается" осознанием людей (Богу нужно, чтобы люди чего-то понимали), и если подобные ублюдки не хотят чего-то осознавать или понимать, то Всевышний поможет, и это касается не только ублюдков, это же касается и "хороших" людей, якобы хороших, которые ничего ни у кого не крадут, но тоже живут как скоты - ничего не осознавая и не понимая... Войны и происходят всю историю человечества по той причине, что люди, в своём подавляющем большинстве - тупые существа, но способные понять, к сожалению, только "из под палки" - зачем они живут. Лозунг "Мир наступит тогда, когда все хорошие убьют всех плохих" - тут не совсем канает, нужно, в первую очередь, спросить у себя: чувак, всё ли ты делаешь (хорошие дела), или все ли ты не делаешь (нехорошие дела) как для себя так и для других людей и, вообще, мира, чтобы насытить осознанием Всевышнего? Многие даже не представляют и близко: сколько всего нужно и не нужно делать пока мы живы.
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19.09.2022 18:47 Ответить
Пане Литвин-поздоровляю...В своєму пафосному звернені до людства ви один в один повторили слова попа з РПЦ МП.Війну нам послав Бог за наші гріхи і гординю.Ви,випадково,не з тої самої секти свідків сраліна?І не треба сюди приплітати Всевишнього.Хай здохне останній кацап-це вища справедливість...
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19.09.2022 22:56 Ответить
Boris Niavchuk Все ублюдки пусть сдохнут - те, кто убивает и те, кто ворует. Никакой я не свидетель, я читал Кастанеду. Мои знания немного помогают мне сохранять холодную голову - а это важно, ведь у врага стоит цель еще и морально уничтожить нас. Если мы будем поддаваться эмоциям, то силы наши иссякнут и враг победит. Сила, или личная сила всех вместе украинцев победит кацапов - в этом я не сомневаюсь. А этот "щирый" украинец из Прикарпатья тоже пусть сдохнет, согласен? Ведь он хуже кацапа - он предатель, который обворовывает своих же защитников.
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20.09.2022 01:18 Ответить
 
 