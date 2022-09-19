Жителя Прикарпатья подозревают в присвоении более 1 млн донатов на ВСУ, - Офис Генпрокурора. ФОТО
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Жителя Калуша Ивано-Франковской области подозревают в присвоении более 1 млн грн., которые люди пожертвовали для Вооруженных Сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"Сообщено о подозрении жителю Прикарпатья, который с мая по август 2022 года, называя себя волонтером, через соцсеть собирал средства на помощь ВСУ и лицам, нуждающимся в помощи в связи с военной агрессией РФ против Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он собирал пожертвования на личные банковские счета для приобретения автомобилей, приборов ночного видения, беспилотников, тепловизионных прицелов и т.д. Таким образом, мужчина получил от граждан более 1 млн 171 тыс грн, которые присвоил.
В настоящее время он задержан и при процессуальном руководстве Калушской окружной прокуратуры уведомлен о подозрении в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
А НІЯК - ЯК ЩО ЛЮДИНА НЕ ЇЗДЕ НА МЕРСІ G ЧИ S КЛАСУ, НЕ КУПУЄ СОБІ ХОРОМИ
В ЦЕНТРІ КИЇВА ЧИ ЛЬВОВА, ЯК ЩО ЦЬОГО НЕМАЄ ТО З ЯКОГО ПЕРЕПУГУ ЦЕ ЗЛОЧИН.
Тому прохання до людей думати і аналізувати - схоже на те що Зе влада просто зачищає і
винищує волонтерів України і це в той час коли запорізька Зе влада розкрадає гуманітарку
Заходу на міліони доларів.
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Про випадок із горе-волонтером у фейсбуці повідомив військовий Дмитро Грищенко, пише "Галка":
"Хемич Віталій Ігорович вирішив нажитись на військових на суму в 140 000 грн!.. Ви скажете "ну, як Ви так взяли та скинули кошти?", а все просто він псевдоволонтер, який має спільних друзів із нами і тут спрацювала довіра до нього. Чим він і скористався. Історія почалась із того, що ми разом з кожним із вас назбирали на авто, ба більше, назбирали ще й на дрон. І тут почали шукати, як швидко все придбати та купити, і з'явився він - герой цієї історії - Віталік, який почав розповідати та скидати відео, що в нього все є: і авто, і дрон, і що він це все нам може доставити на передову за 3/5 днів. Нам якраз цей час і підходив, бо ми з хлопцями виходили на бойове завдання".
За словами Дмитра Грищенка, "волонтер" взяв кошти і розповідав, що ось-ось вже приїде і все привезе:
"Ми чекали, чекали і встигли знову вийти на бойове завдання і повернутись, і знову чекали і слухали його історії, але час дійшов до того, що ми прочекали 20 днів і в результаті не отримали нічого. Друзі, просимо вас долучитись допомогти нам знайти цього псевдоволонтера та не допустити, щоб наступні жертви не потрапили на нього".
Птання зараз у Зе влади про весь волонтерський рух України - всі потоки треба
вивести на Шарапова і дЄрмака як єдиних постачальників ЗСУ, бо ЗСУ не
можна контролювати як що є волонтери.
[sarcasm]
Волонтерство - це одна з можливостей шахрайства. Як і продаж морозива чи встановлення кондиціонера.
Не варто через пару паршивих овець ґанити всіх волонтерів.
Це як подивись... Якщо враховувати те, що він зміг налагодити канал постачання необхідних для ППО клістронів з самого Мордору бо тільки там такі були, то він навіть більше ніж звичайний волонтер.
Шкода що існують такі уйопки як Бігус з родичами в вищому керівництві РФ....
А взагалі було детальне розслідування одразу після того як офіційно почали купляти ті клістрони десь в інших країнах трохи більше ніж за 200000$... Але кому це вже цікаво....