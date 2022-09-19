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"Референдум" на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, "за" должны были быть 75% голосов. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Кремле разработали "Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации". "Голосование" должно было проходить в течение 7 дней, "за" собирались насчитать 75% голосов.

Это следует из разработанной в Кремле "Стратегии проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации". Документ от источников в разведывательных органах получили журналисты Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, "голосование" должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. Результат, прописанный в "Стратегии", – 75% за присоединение к России.

В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 тысяч избирателей, из которых более 100 тысяч - "за".

"Стратегия" разработана недавно, поскольку на ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа.

Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", - отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

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Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.

В "Стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России да" и "Россия здесь навсегда".

Пропагандировать "референдум" также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент Харьковщине должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1 по 6 ноября, в дни так называемого "голосования", они должны были проходить каждый день.

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Есть в документе и так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи России да. Перед Богом мы один народ".

11 сентября российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, написало, что в Кремле приняли решение отложить на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

По словам собеседников издания, единственная причина решения – это успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.

По данным украинского Минобороны, с 6 сентября ВСУ освободили около 400 населенных пунктов в Харьковской области, где проживают 150 тысяч человек.

Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 01
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 02
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 03
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 04
Референдум на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, за должны были быть 75% голосов 05
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Топ комментарии
+23
Поэтому кацапы отказались от "референдума" на Херсонщине. Игры с писульками бумажками закончились. Теперь граница Украины будет такой, какой решат ВСУ.
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19.09.2022 15:23
+15
В САМАРКАНДЕ МЫ ВСЕ УВИДЕЛИ ТАЙМЕР ОТЧЕТА СКОЛЬКО ЕЩЕ ***** БЛУДЕТ МИРУ СРАТЬ НА ГОЛОВУ...времени остается очень мало вовсе ничего....
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19.09.2022 15:20
+13
Никакое самаркандское сборище хлу ничего не сделает. Самаркандские посиделки это лишь следствие успехов ВСУ. Собрались старые деды пердеды и стали думать, как им жить и что с этим делать. Ведь ВСУ показали, что диктатура и автократия не такая эффективная, как предполагалось. А демократия не такая уж слабая и медленная, Запад не такой уж заплывший жиром, а ЕС не такие уж разнеженные.
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19.09.2022 15:31
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В САМАРКАНДЕ МЫ ВСЕ УВИДЕЛИ ТАЙМЕР ОТЧЕТА СКОЛЬКО ЕЩЕ ***** БЛУДЕТ МИРУ СРАТЬ НА ГОЛОВУ...времени остается очень мало вовсе ничего....
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19.09.2022 15:20 Ответить
... еге ж, Азія вже опорожнилась на буйла
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19.09.2022 15:28 Ответить
слоган "Одна история, один народ, одно будущее"

пригадалось: "Один пояс - один путь"

кацапи, вам Пиньи́нь - «Запись звуков китайского языка», треба вчити і показувати 70% явки та 75% "За" на "Всекитайському дні народної єдності"
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19.09.2022 15:38 Ответить
"Одна страна,один народ,один вождь."И это уже было.
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19.09.2022 15:51 Ответить
Всі ці слогани,% ,виборчі дільниці-для українців в минулому.Згадуюче минуле-пам*ятаю в Севастополі на референдумі 125% за вхід до кацапів,а лозунг-"Теперь хоть камни с неба"-"креативненько"...Азараз кацапи по "адіннарод"-і це після Ірпіня,Бучі,Ізюма?Це післі Маріуполя і його роддому і драмтеатру?Після Азовсталі,полку "Азов" і Оленівки?Це на таких прибитих,як ці пропагандони з їхніми поцентами,і розраховано...Плануйте вже проценти референдуму в Москві і Петербурзі...
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19.09.2022 16:23 Ответить
ні це не Харківщина, це парашська Уфа перед самітом БРІКС
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19.09.2022 16:32 Ответить
ну і "нє всьо так мрачно"
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19.09.2022 16:33 Ответить
боюсь тільки, щоб тьотка в "лєс" нє ушла -
Зазєркальє
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19.09.2022 16:35 Ответить
Це було по маленькому, а на черзі по великому...
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19.09.2022 15:43 Ответить
Никакое самаркандское сборище хлу ничего не сделает. Самаркандские посиделки это лишь следствие успехов ВСУ. Собрались старые деды пердеды и стали думать, как им жить и что с этим делать. Ведь ВСУ показали, что диктатура и автократия не такая эффективная, как предполагалось. А демократия не такая уж слабая и медленная, Запад не такой уж заплывший жиром, а ЕС не такие уж разнеженные.
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19.09.2022 15:31 Ответить
на Самаркандських посідєлках путьку опускали !
Всі!
від сонцесяйного Сі до ханів та султанів
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19.09.2022 15:41 Ответить
Поэтому кацапы отказались от "референдума" на Херсонщине. Игры с писульками бумажками закончились. Теперь граница Украины будет такой, какой решат ВСУ.
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19.09.2022 15:23 Ответить
кордон буде на момент 24 серпня 1991 року
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19.09.2022 15:30 Ответить
А можна і на момент 1 грудня 1991 року!
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19.09.2022 15:39 Ответить
По Уралу. Дальше местное население будет говорить на ************
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19.09.2022 15:46 Ответить
а чому не станом на 1918 рік ? як там історична справедливість ?
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19.09.2022 16:21 Ответить
перші кордони України після розвалу царської параші! ПІНІЧ І ПІВДЕНЬ згідно 1918р!
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19.09.2022 16:31 Ответить
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19.09.2022 16:32 Ответить
сорі схід) південь автоматично за репараціями!
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19.09.2022 16:33 Ответить
Арифметика победьі. Но что-то пошло не так и победе в жопу засунули бухгалтеркие счетьі
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19.09.2022 15:24 Ответить
Упороті.
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19.09.2022 15:26 Ответить
Фсе по плану)))
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19.09.2022 15:27 Ответить
непруха, тепер всі 100% - проти
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19.09.2022 15:27 Ответить
А до чого тут АТБ?
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19.09.2022 15:30 Ответить
Православний жеж.
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19.09.2022 15:41 Ответить
Ппц... Они 1.5 миллионный Харков и остальную незахваченныеи 2/3 области называли "неконтроллируемая территория".... И нарисованные 100 тыс голосов За хотели "легитимизировать" оккупацию всей 3 миллионой области...
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19.09.2022 15:33 Ответить
"если нельзя, но очень хочется, то можна!"

інакше не поясниш
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19.09.2022 15:47 Ответить
"за" мали бути 75% голосів.

******!
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19.09.2022 15:42 Ответить
тварі референдум хотіли но шото пашло нє так
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19.09.2022 15:45 Ответить
ВСУ проголосовали на 100% против
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19.09.2022 15:47 Ответить
потрібні бігборди - расія іді нах...уй!
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19.09.2022 16:00 Ответить
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19.09.2022 16:04 Ответить
А мені сподобався слоган: "росія завьот дамой!" Дуже актуально, ще й як вірно! Хай усі орки, кацапи і підкацапи-колаборанти самі піснюють (тобто здрістують з рашко-піснями) з України на рідні болота! Зараз і добровільно, як їхня "родіна-мать" зове.
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19.09.2022 16:15 Ответить
"РОИССЯ ТУТ СОСЁТ!"
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19.09.2022 16:17 Ответить
Такой же "рехферендум" был проведен в Крыму.
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19.09.2022 16:36 Ответить
"и "Россия здесь навсегда"

Ну, отдельные её представители и их части так и сделали. Обогащают теперь плодородный слой, так сказать.
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19.09.2022 16:41 Ответить
Як бачимо і тут "московський патріархат" в Україні мали використати як основний засіб пропаганди так звані хресні походи промивання мізків про один нарід перед богом та інші тези ...Всі хто працює на мп вороги.
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19.09.2022 16:53 Ответить
Наскільки тупі кацапи Їх ненавиидять ,в цивілізованому світі вони ізгої ,а вони хотіли намалювати якісь референдум ,ваша терористична раша по території найбільша в світі ,більша частина якої молозаселена ,а та що заселена там ніщета і пянство ,що ви можете іншим народам дати ?окрім сліз ,крові і розрухи.
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19.09.2022 17:18 Ответить
дякую звісно, але треба попереджати, що тут не для слабкодухих...

ледь не наблював... а я їв...

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19.09.2022 17:54 Ответить
 
 