"Референдум" на Харьковщине РФ планировала с 1 по 7 ноября, "за" должны были быть 75% голосов. ДОКУМЕНТ
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В Кремле разработали "Стратегию проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации". "Голосование" должно было проходить в течение 7 дней, "за" собирались насчитать 75% голосов.
Это следует из разработанной в Кремле "Стратегии проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации". Документ от источников в разведывательных органах получили журналисты Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно документу, "голосование" должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. Результат, прописанный в "Стратегии", – 75% за присоединение к России.
В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 тысяч избирателей, из которых более 100 тысяч - "за".
"Стратегия" разработана недавно, поскольку на ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа.
Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", - отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.
Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.
В "Стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России да" и "Россия здесь навсегда".
Пропагандировать "референдум" также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент Харьковщине должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1 по 6 ноября, в дни так называемого "голосования", они должны были проходить каждый день.
Есть в документе и так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи России да. Перед Богом мы один народ".
11 сентября российское издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России, написало, что в Кремле приняли решение отложить на неопределенный срок проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.
По словам собеседников издания, единственная причина решения – это успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении.
По данным украинского Минобороны, с 6 сентября ВСУ освободили около 400 населенных пунктов в Харьковской области, где проживают 150 тысяч человек.
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пригадалось: "Один пояс - один путь"
кацапи, вам Пиньи́нь - «Запись звуков китайского языка», треба вчити і показувати 70% явки та 75% "За" на "Всекитайському дні народної єдності"
Зазєркальє
Всі!
від сонцесяйного Сі до ханів та султанів
інакше не поясниш
******!
Ну, отдельные её представители и их части так и сделали. Обогащают теперь плодородный слой, так сказать.
ледь не наблював... а я їв...