Кремль пытается откреститься от преступлений в Харьковской области: "Это тот же сценарий, что в Буче", - CNN
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В Кремле назвали "ложью" массовые убийства мирных жителей в Изюме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Заявления о массовых убийствах украинцев российскими военными пресс-секретарь Кремля назвал ложью и инсценировкой.
"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это ложь. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил в понедельник спикер Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, на окраине Изюма обнаружили захоронение почти из 440 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма российской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.
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+15 Garry Dron 6973c752
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Пожалуйста, подождите...
а взагалі їм пох, що ми, що свої холопи. більшості нашої влади теж насрати на народ, аби у кишенях зілля родило(
В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО СВО И ВСЕ ВЫ ВРЕТЕ...
Не знаю, якого ви віку; але в мої часи, з-за совка - так і було, брехали всі, і кожен кожному. Така система була...
хоть все и понятно...кошачьи дела ))) средневековое изо сильно утрировано и примитивно... то ли дело фото настоящих мурлык...
кошки - священные животные еще со времен раннего Египта!
и при всей своей (относительной) их бесполезности и беспросветной лени, продолжают удерживать лидирующее положение среди любимчиков..... и если бы я был котом, то я бы этим гордился!
так что мой... тот еще парень (условно)))) с 8 этажа десантировался ))) чуть людям кондиционер не попортил ))) в "локте" передней лапы искусственный сустав (киборг вшивый)...так что он мне дорог как цвет/мет тоже ))))
ой...увлекся...
Нє, ну, є ще такі маргінали... і навіть в Європі є, і навіть в Америці, Трамп, наприклад; але навіть мексиканці їм не вірять...
А сценарист на раші хіба мінявся?
Пише сценарії пуйло, а актори заздалегідь призначені
ТІЛЬКИ ЖЕРТВИ ВАШІ КОЖЕН РАЗ ІНШІ
песік, а пєсік
ти вночі нормально спиш?
згвалтовані немовлята не сняться?
скажи ше що ракетний обстріл України це брехня,
самі ж пропагандони вже підтверджували що вони зробили ці поховання