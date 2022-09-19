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Кремль (692) Песков (1738) Изюм (226)

Кремль пытается откреститься от преступлений в Харьковской области: "Это тот же сценарий, что в Буче", - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

В Кремле назвали "ложью" массовые убийства мирных жителей в Изюме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Заявления о массовых убийствах украинцев российскими военными пресс-секретарь Кремля назвал ложью и инсценировкой.

"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это ложь. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил в понедельник спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, на окраине Изюма обнаружили захоронение почти из 440 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма российской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.

Также читайте: Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN
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Топ комментарии
+15
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19.09.2022 16:08
+12
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19.09.2022 16:21
+11
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19.09.2022 16:15
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19.09.2022 16:08 Ответить
Відхреститися модуть ті, що від хреста, це не про тих хто за антихріста з кааператива Озеро
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19.09.2022 16:30 Ответить
интересно, как все эти кремлевские уроды по ночам спят?
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19.09.2022 16:08 Ответить
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19.09.2022 16:18 Ответить
тепер неспокійно, влада хитається(
а взагалі їм пох, що ми, що свої холопи. більшості нашої влади теж насрати на народ, аби у кишенях зілля родило(
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19.09.2022 16:18 Ответить
подождите они скоро начнут ОРАТЬ ЧТО ИХ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО
В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО СВО И ВСЕ ВЫ ВРЕТЕ...
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19.09.2022 16:32 Ответить
Та вони не беруть в руки важке та дурне до голови
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19.09.2022 18:41 Ответить
Правду каже, що той самий сценарій, сценарій кацапів-андрофагів.
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19.09.2022 16:09 Ответить
У полон потрапив той самий вояка з ТИВИ котрий зняв відос про відрізання яєць нашому військовополоненому. До цюпи він мабуть доїде кастратом
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19.09.2022 18:43 Ответить
такий самий сценарій..., тут не посперечаєшся, одне і те ж саме - рашистські катівні, масові вбивства, грабунки, самі жили як тварини..., складається враження, що вони ніколи не жили звичайним людським життям..., якісь збоченці...
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19.09.2022 16:09 Ответить
над пи-м надо устроить сценарий с отрезанием, посаживанием на цепь, открытый провоз в повозке по Буче и Изюме, сообщить об этом событии родственникам и знакомым убитых
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19.09.2022 16:11 Ответить
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19.09.2022 16:11 Ответить
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19.09.2022 16:19 Ответить
Крысеныш
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19.09.2022 16:13 Ответить
Сподіваюсь для цих нелюдів відбудеться хоча б заочний трибунал, а коли зміниться влада на росії їх для пом'якшення відносин та зняття санкцій видадуть Україні.
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19.09.2022 16:13 Ответить
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19.09.2022 16:21 Ответить
Так у Ізюм зараз є паталогоанатоми зі всього світу.Я вчила цю науку.По ступеню мацерації шкіри та м'язів можна взнати час смерті людини.А. ще тепер є новітні технології.Йоршик це не знає? Пр..дурок.🤣
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19.09.2022 16:14 Ответить
все він знає; але там система така, що примушує брехати кожного.
Не знаю, якого ви віку; але в мої часи, з-за совка - так і було, брехали всі, і кожен кожному. Така система була...
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19.09.2022 16:19 Ответить
Віку того.Я ще застала і комунізм,і комсомол.Правда, що не здавала державного екзамену по " Научному камунізму".Захопила 70-90р.Ненавиджу совок.Люто.
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19.09.2022 16:29 Ответить
Я здавала, ''ощущения'' ще ті
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19.09.2022 21:38 Ответить
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19.09.2022 16:15 Ответить
Хоча в одному цей виродок лупоокий має щастя - на нього дуже легко малювати карикатури. Практично нічого міняти не треба, намалював, як є, і готова карикатура на Пєскова
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19.09.2022 16:27 Ответить
А знаєте чому він такий лупоокий. Бо постійно згадує як його змалку пердолили в дупу
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19.09.2022 18:46 Ответить
Час кремлівських злочинців спливає..
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19.09.2022 16:50 Ответить
Василек, вот..., специально для тебя нашел.... )
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19.09.2022 18:44 Ответить
а шо я вам уже плохого сделал? )))))
хоть все и понятно...кошачьи дела ))) средневековое изо сильно утрировано и примитивно... то ли дело фото настоящих мурлык...
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19.09.2022 19:21 Ответить
я в корне не согласен!
кошки - священные животные еще со времен раннего Египта!
и при всей своей (относительной) их бесполезности и беспросветной лени, продолжают удерживать лидирующее положение среди любимчиков..... и если бы я был котом, то я бы этим гордился!
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19.09.2022 19:39 Ответить
я сам раб Кота ))) моему абалдую уже 16 с мая пошел... но еще иногда в заднице котенок играет))) с какой нибудь ниткой может позволить себе побегать.. а так... 23 часа спит а остальной час на поесть-попить и в лотке какаху схоронить))) так что... при сирене первым Кота спасаю...
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19.09.2022 19:46 Ответить
ничесе! 16 лет, это уже старичок.... у меня тоже был...., забияка ужасный.... собак вообще не боялся - пофик ему был и их размер и количество.... два раза побитый приходил.... но однажды не вернулся..... больше не заводил - тяжело терять.....
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19.09.2022 19:53 Ответить
мой вообще с собаками до 8 лет рос... более того малышом его дочкина овчарка притащила (ее уже нет, в 17 году 17 лет было... и не стало... задние лапы отказали....ой там так было все печально)
так что мой... тот еще парень (условно)))) с 8 этажа десантировался ))) чуть людям кондиционер не попортил ))) в "локте" передней лапы искусственный сустав (киборг вшивый)...так что он мне дорог как цвет/мет тоже ))))
ой...увлекся...
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19.09.2022 20:06 Ответить
Як ці двуногі особини існують на цьому світі із своєю "правдою".
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19.09.2022 16:15 Ответить
кому це касапи брешуть? кого вони намагаються переконати?
Нє, ну, є ще такі маргінали... і навіть в Європі є, і навіть в Америці, Трамп, наприклад; але навіть мексиканці їм не вірять...
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19.09.2022 16:17 Ответить
Ще з 14 ніяк не можу пірнути в цю вигрібну яму, не можу досягнути цього дна, щоб зрозуміти як і чому, для мене це неможливо, я вже зрозуміла. Це великий плюс до моєї депресії: коли я щось не можу зрозуміли, мені дуже важко адекватно себе поводити. Тут багато безкоштовних спеців, військових, істориків, дипломатів, психологи є ? Пояснити оце все гімно (сподіваюсь, це не матюк).
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19.09.2022 16:26 Ответить
Що саме треба пояснить?
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19.09.2022 20:16 Ответить
Як працюють ці голови і серця? Як там у них ото всьо.
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19.09.2022 21:39 Ответить
ПРАВДА?
А сценарист на раші хіба мінявся?
Пише сценарії пуйло, а актори заздалегідь призначені
ТІЛЬКИ ЖЕРТВИ ВАШІ КОЖЕН РАЗ ІНШІ

песік, а пєсік
ти вночі нормально спиш?
згвалтовані немовлята не сняться?
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19.09.2022 16:20 Ответить
ДА ДАВНО ИХ НАДО ВОСПРИНИМАТЬ НЕНОРМАЛЬНІХ ШАРИКОВІХ С ПАЛАТІ №6 ОНИ НЕ ЛЕЧАТСЯ ЛЕПРАЗОРИЙ ОТХОЖЕЕ МЕСТО ЗЕМЛИ
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19.09.2022 16:24 Ответить
Оо, "туалєтний йоржик виліз потрандєть".Бреши йоржику допоки язика твого брехливого не вирвали. Не довго вже!
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19.09.2022 16:44 Ответить
Лживая как сатана страна под названием держи вора.
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19.09.2022 16:47 Ответить
***** дало команду оркам всех Украинцев уничтожать...сколько таких захоронений будет выявлено после изгнаний кремлевских собак из оккупированых территорий можно только предположить...
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19.09.2022 16:52 Ответить
У кремлі ,постійно брешуть, згадав як ми були в дитинстві на екскурсії на ДніпрГЕС . Нам розповідали, що німці його взорвали в 1941-му році . Совок-кремль , і далі буде брехати. Тільки мордою в своє же лайно . . Но зараз вони ще й ттупі , не знають що вони под мікроскопом у весь час
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19.09.2022 16:56 Ответить
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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19.09.2022 17:10 Ответить
кацапські орки в Україні це теж брехня?
скажи ше що ракетний обстріл України це брехня,
самі ж пропагандони вже підтверджували що вони зробили ці поховання
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19.09.2022 18:14 Ответить
Цей підар з дитинства не бриється чи думає що це модно? 🤔
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19.09.2022 18:27 Ответить
Та дійсно, хіба можуть оскаженілі психопати, які з усіх зомбоящиків закликають вбивати українське мирне населення, насправді це робити? Таке враження, що Пєсков своє ж КисільТБ не дивиться.
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19.09.2022 18:55 Ответить
Придет время и этому га*дону "сценарий" устроят в Гааге вместе с ху*лом и прочими кацапоублюдками.
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20.09.2022 00:21 Ответить
 
 