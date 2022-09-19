Кремль пытается откреститься от преступлений в Харьковской области: "Это тот же сценарий, что в Буче", - CNN

В Кремле назвали "ложью" массовые убийства мирных жителей в Изюме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Заявления о массовых убийствах украинцев российскими военными пресс-секретарь Кремля назвал ложью и инсценировкой.

"Это тот же сценарий, что в Буче. Все развивается по одному сценарию. Это ложь. Конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил в понедельник спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, на окраине Изюма обнаружили захоронение почти из 440 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма российской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.

Также читайте: Эксгумация тел в Изюме продлится еще две недели, - CNN